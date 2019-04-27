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Поздравления с днем рождения на 27 апреля в прозе и стихах

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Поздравления с днем рождения на 27 апреля в прозе и стихах
08:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы родились 27 апреля, знак зодиака Телец. Вы любите жизнь со всеми ее радостями и невинными удовольствиями.

Вы одарены тонким и прони­цательным умом, полны ре­шимости и оригинальных идей, независимы и ловки в трудных ситуациях. Странным образом в вас сочетаются скепсис и наивность.

До старости сохраняя юность души, вы умеете вдохновить других своими увлекательными замыслами. Настойчивый и цепкий, вы спо­собны довести любое дело до конца.

Ваша врожденная чувствен­ность проявляется, в частности, в умении ценить красоту, цвет и форму, что дает вам возможность художественного самовыраже­ния. Однако желание взять от жизни все лучшее порой перерастает у вас в излишнее потакание слабостям.

Чтобы наилучшим образом выявить и развить свой потенциал, вы должны совершенствоваться и преодолевать склонность к нигилизму. Если вы будете все время тре­вожиться и волноваться, то в конце концов разочаруетесь в жизни и утратите к ней ин­терес. Потому-то для вас так важно ясно видеть цель и сохранять оптимизм.

В мину­ты вдохновения вы становитесь предприим­чивым и проницательным, начинаете действовать неожиданно и успеваете воспользо­ваться мимолетными шансами.

После 24 лет у вас возрастает потреб­ность в общении и обмене идеями. Это вре­мя расширять свой кругозор, овладевать новыми навыками и знаниями.

В 54 года на передний план выходит эмоциональная потребность в прочных житейских основах. Главным для вас становятся дом и семейные узы.

С днем рожденья поздравляем

И простых вещей желаем: 

Чтоб в душе все ликовало,

А сердечко в такт стучало.

Что задумалось — сбылось.

Всё купилось, продалось.

Чтобы дома оценили,

Вместо кресла трон купили.

На работе уважали,

Все идеи принимали.

Чтобы в отпуск — на курорты,

Сами делались ремонты.

И на счет стабильно тек

Крупный денежный поток.

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье.

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

Желаю, чтобы Ваш оптимизм был безграничным, чтобы он умножал каждую радость в жизни, создавая счастливые годы, помогал исполнять мечты и достигать цели. А Ваша естественная красота пусть привлекает только искренних и добрых людей, с которыми судьба Ваша всегда будет светлой.

Добра тебе, любви, удачи,

Пусть уютным будет дом.

Решай все сложные задачи,

Живи в спокойствии одном.

Подруг надежных, верных рядом

И светлых, позитивных дней.

И пусть цветет прекрасным садом

Гармония в душе твоей!

Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть всё исполнится!

 В преданьи старом говорится:

Когда родился человек -

Звезда на небе загорится,

Чтобы светить ему на век.

Так пусть она тебе сияет

По крайней мере лет до ста,

И счастье дом твой охраняет

И радость будет в нем всегда.

Пусть будет в жизни все прекрасно,

Без горя и невзгод,

Пусть будет все светло и ясно

На много-много лет вперед!

Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Не бойся преград, ибо, только преодолевая их, мы осознаем, ради чего стоит жить. Имей много денег, но не поддавайся их соблазнам. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует тебе на жизненном пути. Но самое главное — всегда оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!

Красивые поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

С днем рожденья тебя поздравляю,

Веселись в этот день не скучай!

Я желаю тебе только счастья,

Чтоб оно полилось через край.

Все хорошее пусть запомнится,

Все задуманное исполнится,

Пусть глаза твои счастьем светятся,

Пусть хорошие люди встретятся!

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