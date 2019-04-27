Поздравления с днем рождения на 27 апреля в прозе и стихах

Вы одарены тонким и проницательным умом, полны решимости и оригинальных идей, независимы и ловки в трудных ситуациях. Странным образом в вас сочетаются скепсис и наивность.
До старости сохраняя юность души, вы умеете вдохновить других своими увлекательными замыслами. Настойчивый и цепкий, вы способны довести любое дело до конца.
Ваша врожденная чувственность проявляется, в частности, в умении ценить красоту, цвет и форму, что дает вам возможность художественного самовыражения. Однако желание взять от жизни все лучшее порой перерастает у вас в излишнее потакание слабостям.
Чтобы наилучшим образом выявить и развить свой потенциал, вы должны совершенствоваться и преодолевать склонность к нигилизму. Если вы будете все время тревожиться и волноваться, то в конце концов разочаруетесь в жизни и утратите к ней интерес. Потому-то для вас так важно ясно видеть цель и сохранять оптимизм.
В минуты вдохновения вы становитесь предприимчивым и проницательным, начинаете действовать неожиданно и успеваете воспользоваться мимолетными шансами.
После 24 лет у вас возрастает потребность в общении и обмене идеями. Это время расширять свой кругозор, овладевать новыми навыками и знаниями.
В 54 года на передний план выходит эмоциональная потребность в прочных житейских основах. Главным для вас становятся дом и семейные узы.
С днем рожденья поздравляем
И простых вещей желаем:
Чтоб в душе все ликовало,
А сердечко в такт стучало.
Что задумалось — сбылось.
Всё купилось, продалось.
Чтобы дома оценили,
Вместо кресла трон купили.
На работе уважали,
Все идеи принимали.
Чтобы в отпуск — на курорты,
Сами делались ремонты.
И на счет стабильно тек
Крупный денежный поток.
Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье.
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
Желаю, чтобы Ваш оптимизм был безграничным, чтобы он умножал каждую радость в жизни, создавая счастливые годы, помогал исполнять мечты и достигать цели. А Ваша естественная красота пусть привлекает только искренних и добрых людей, с которыми судьба Ваша всегда будет светлой.
Добра тебе, любви, удачи,
Пусть уютным будет дом.
Решай все сложные задачи,
Живи в спокойствии одном.
Подруг надежных, верных рядом
И светлых, позитивных дней.
И пусть цветет прекрасным садом
Гармония в душе твоей!
Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть всё исполнится!
В преданьи старом говорится:
Когда родился человек -
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!
Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Не бойся преград, ибо, только преодолевая их, мы осознаем, ради чего стоит жить. Имей много денег, но не поддавайся их соблазнам. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует тебе на жизненном пути. Но самое главное — всегда оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!
С днем рожденья тебя поздравляю,
Веселись в этот день не скучай!
Я желаю тебе только счастья,
Чтоб оно полилось через край.
Все хорошее пусть запомнится,
Все задуманное исполнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся!