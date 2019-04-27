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Суббота, 27.04.2019
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Поздравления с наступающей Пасхой 2019: в стихах, прозе и открытках

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Поздравления с наступающей Пасхой 2019: в стихах, прозе и открытках
11:48 Сегодня Телеграф

Душевные поздравления с наступающей Пасхой в стихах, прозе и открытках.

Светлый праздник Великой Пасхи — событие долгожданное. И подготовка к нему всегда сопряжена c приятными моментами, один из которых — подбор душевных поздравлений. Чтобы облегчить задачу, предлагаем вашему вниманию подборку тематических поздравлений в стихах и прозе на любой вкус. Они идеально подойдут как для подписи на открытке, так и в качестве смc-поздравления с наступающей Пасхой.

Уж скоро праздник Пасхи

Мы будем отмечать.

В Христово Воскресение

Спешу Вам пожелать:

Царят пусть в Вашем доме

Любовь и доброта.

И будьте вы здоровы

И счастливы всегда!

В наступающий праздник Пасхи желаем Вам здоровья, света, огромного счастья, мудрости и радости, чтобы в жизни случались чудеса и в душе всегда жила вера в лучшее. Чтоб в Вашем доме царили любовь и счастье.

С наступающей Пасхой тебя поздравляю!

И в преддверии праздника я пожелаю,

Чтобы к Пасхе дела все наладились быстро,

Чтоб в душе — все легко, в доме — вкусно и чисто.

В светлый праздник все ждут исполнения чуда,

И приходит оно, свято веришь покуда...

Пожелать хочу веры много и счастья,

Чтоб судьба берегла от злого ненастья.

Великий пост к концу стремится

И скоро чудо приключится!

Готовьте яйца, лук и куличи,

Уж Пасха Светлая в дома стучит!

С предстоящим праздником великим!

С Пасхой наступающей большой!

И пусть священны образа и лики

Благодать свершают над душой!

Всех с праздником! Всех с наступающей Пасхой!

Пусть солнечной будет и радостной, ясной.

Желаем успеха вам, мира, добра.

Желаем вам славного, светлого дня.

Пусть день будет ярок, пусть день будет весел.

Мы вас поздравляем! Христос воскресе!

Пусть наступающая Пасха станет отрадой вашему сердцу, укрепит надежды на безоблачное будущее и веру в бескорыстную доброту человека. Желаю истинной душевной гармонии с собой и окружающей действительностью, сил для стремительного духовного роста и незабываемых мгновений настоящего счастья!

В канун светлой Пасхи тебе я желаю

Достатка, успеха и много здоровья,

Пускай станет явью мечта голубая,

А сердце наполнится светлой любовью!

Желаю улыбок, тепла и веселья,

Чтоб счастье накрыло тебя с головой,

Пусть вместе с Христовым благим Воскресеньем

Только добра будет полон дом твой!

Вот грядет святая Пасха,

Благодать сойдет с небес,

Пожелаю жить прекрасно

В окружении чудес.

Чтоб Иисус своей рукою

Все недуги исцелил,

Добротою и любовью

Нас навеки наградил!

Пусть Пасха подарит добро и тепло,

Чтоб каждый момент был полон чудес,

Чтоб сердце от счастья твое расцвело,

Когда ты поймешь, что Христос уж воскрес!

Желаю успехов, лишь солнечных дней,

Огромной любви и здоровья стального!

Исполнятся пусть все желания скорей

С помощью веры в нашего Бога!

 Поздравления с Пасхой 2019: в стихах, прозе и открытках 

В канун самого светлого праздника примите поздравления! Желаю, чтобы жизнь напоминала пасхальную корзинку. Пусть в ней всегда будет место для пышного куличика, который дарит сладость, бутылочки вина, чтобы радость вас не покидала, баночки хрена, для остроты ощущений. И пусть в вашей корзинке всегда будут только золотые яйца! С наступающей Пасхой!

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