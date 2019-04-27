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Поздравления с наступающей Пасхой 2019 на украинском языке

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Поздравления с наступающей Пасхой 2019 на украинском языке
20:04 Сегодня Телеграф

Сделайте для близких приятный сюрприз и поздравьте их с праздником Пасхи.

Светлый праздник Пасхи 2019 объединяет не только семьи, но и христиан по всему миру. Предлагаем вашему вниманию поздравления с Пасхой на украинском языке в стихах и прозе, с помощью которых можно создать праздничную атмосферу и поздравить родных и близких.

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину воскрес!

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров'я, щастя, дружба

Та вічно юна нестаріюча душа. 

Щоб гріло сонечко ласкаве,

Щоб Бог усіх оберігав

І ангел ваш охоронитель

З плеча ніколи не злітав. 

Нехай пасхальна радість

Не залишає вас у всі дні вашого життя!

 У ці урочисті святкові дні сердечно вітаю вас з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій.

Від чистого серця у світле свято Великодня хочу побажати, щоб тобі завжди вдавалося бути милосердною і доброю людиною, щоб віра і любов твого серця завжди приводили тебе до високих результатів благих справ і успіху, щоб на твоєму шляху не зустрічалося заздрості і лестощів, щоб у твоєму житті завжди палав вогонь надії і натхнення.

Співають дзвони святого храму,

Велика радість: Христос Воскрес!

До свята Паски , хай світлими стануть,

Землі цвітіння і синь небес.

Нехай добро Вам зігріє серце,

Любов і віра в душі живуть,

Нехай у Вашому домі щастя

Назавжди ангели збережуть!

Вітаю з великим святом Пасхи Христової! Христос Воскрес! Бажаю допомоги Божої, міцності духу, сердечного тепла, пасхальної радості, посмішок, добрих обличь, близьким здоров’я, тепла дому, трепетної радості, благодаті, милості, душевного просвітління. Хай воскресіння Христове принесе світло, щастя, мир. Бережи Вас Господь!

Христос Воскрес! Усе радіє,

Сміється сонечко з небес,

Прозора річечка леліє –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

В траві фіалочки зітхають

І пролісок тремтить увесь,

Розквітла яблунька аж сяє –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Дзвенять пташки у полі, в лісі;

І дзвін співає до небес,

Де білі хмарки розплилися –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Рік у рік любов Господня

Творить свято Великодня.

Маленькі ангели несуть дари з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Пасха 2019: Оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи

Вітаю з Великоднем та в це чудове свято хочу побажати йти по життю з доброю мрією, високими прагненнями, щирою надією, міцною вірою і великою любов’ю. Нехай ніжний аромат здобних пасок, яскраві фарби яєць, дзвінкий сміх і світлі посмішки близьких наповнять цей день справжнім дивом і прекрасним настроєм.

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