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Воскресенье, 28.04.2019
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Пасха 2019: поздравление в стихах и открытках на украинском

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Пасха 2019: поздравление в стихах и открытках на украинском
06:54 Сегодня Телеграф

В такой праздник нужно обязательно поздравить каждого родственника и близкого вам человека.

28 апреля обязательно поздравьте с Пасхой 2019 всех дорогих и близких людей, пожелайте им крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия и мира. Предлагаем вам выбрать для знакомых, коллег и друзей светлые стихи поздравления, красочные картинки и открытки.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес"-лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

 Що за день чудовий Воскресіння,

Сповнений любові і надій?

За чиїмось мудрим Повелінням

Світ довкола враз помолодів.

Прямо в хату ллється сонця повінь,

Вже давно такої не було.

А душа стає моя раптово,

Неначе біле лебедя крило.

Хоче в небо визволення ради

Із пітьми, що застує мені...

Воскресіння – то велика радість,

Благодать Господня навесні.

"Христос Воскрес!" - З небес самих. Звисока

Розносять дзвони лунко на весь світ,

Гірка сльоза спливає потай с ока,

І сходить в серці радість – первоцвіт.

У церкві пахне, як весною в лузі,

До вікон тулиться передранкова мла,

Здаються всі хорошими, як друзі,

І не бажаєш більш нікому зла.

Сміх далекий, дзвінкий, дитячий.

Нам Він залишив у спадок

Стільки Віри і любові!

І тепер кричимо: Воскрес!

І душа, наче пісня

Ллється, тільки поклич.

Від порога до порога

Тільки світла дорога,

Тільки на щастя життя шлях.

Вдячні ми за милосердя

І за чудо, що відкрилося.

Ти про це не забудь.

Звістка щаслива лунає!

Світ Ісуса Христа величає

Святковим дзвоном, співом,

Серцем чистим — повним віри,

Добрих, ясних сподівань!

Великодніх вам світань!

Сьогодні прокидається земля,

І таємницею одягаються поля,

Весна іде, вона сповнена чудес!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Природа ніжним трепетом повна,

І птиці в’ються в блакиті небес.

Порушена сьогодні тиша:

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Шумить тепер зелена трава

Їй вторить старий, повний таємниці, ліс.

І вітер шепоче ніжні слова:

"Христос воскрес! Воістину воскрес!"

Христос Воскрес, зійшов з небес,

Приніс усім надію.

Буяє все і квітне все,

І люди всі радіють.

В душі у кожного весна,

У серці — мир і ласка.

Нехай смачна і запашна

Довершить свято паска!

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Здоров’я! Миру! Успіхів у праці!

Помолимося за душі спасіння

У колі друзів, в радості і щасті.

Паски посвятим, і згадаєм рідних,

Які від нас у вічність відійшли.

Дай Боже всім з Великоднем погідним!

У злагоді й достатку щоб жили!

Любові вам, надії, сил і віри!

Митрополит Епифаний обратился с пасхальным посланием к украинцам

"Христос воскрес!" - десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай Бог вас всіх благословить!

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