Пасха 2019: поздравление в стихах и открытках на украинском

28 апреля обязательно поздравьте с Пасхой 2019 всех дорогих и близких людей, пожелайте им крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия и мира. Предлагаем вам выбрать для знакомых, коллег и друзей светлые стихи поздравления, красочные картинки и открытки.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес"-лунають дзвони.
Що за день чудовий Воскресіння,
Сповнений любові і надій?
За чиїмось мудрим Повелінням
Світ довкола враз помолодів.
Прямо в хату ллється сонця повінь,
Вже давно такої не було.
А душа стає моя раптово,
Неначе біле лебедя крило.
Хоче в небо визволення ради
Із пітьми, що застує мені...
Воскресіння – то велика радість,
"Христос Воскрес!" - З небес самих. Звисока
Розносять дзвони лунко на весь світ,
Гірка сльоза спливає потай с ока,
І сходить в серці радість – первоцвіт.
У церкві пахне, як весною в лузі,
До вікон тулиться передранкова мла,
Здаються всі хорошими, як друзі,
Сміх далекий, дзвінкий, дитячий.
Нам Він залишив у спадок
Стільки Віри і любові!
І тепер кричимо: Воскрес!
І душа, наче пісня
Ллється, тільки поклич.
Від порога до порога
Тільки світла дорога,
Тільки на щастя життя шлях.
Вдячні ми за милосердя
І за чудо, що відкрилося.
Звістка щаслива лунає!
Світ Ісуса Христа величає
Святковим дзвоном, співом,
Серцем чистим — повним віри,
Добрих, ясних сподівань!
Сьогодні прокидається земля,
І таємницею одягаються поля,
Весна іде, вона сповнена чудес!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Природа ніжним трепетом повна,
І птиці в’ються в блакиті небес.
Порушена сьогодні тиша:
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Шумить тепер зелена трава
Їй вторить старий, повний таємниці, ліс.
І вітер шепоче ніжні слова:
"Христос воскрес! Воістину воскрес!"
Христос Воскрес, зійшов з небес,
Приніс усім надію.
Буяє все і квітне все,
І люди всі радіють.
В душі у кожного весна,
У серці — мир і ласка.
Нехай смачна і запашна
З Великоднем! З Христовим Воскресінням!
Здоров’я! Миру! Успіхів у праці!
Помолимося за душі спасіння
У колі друзів, в радості і щасті.
Паски посвятим, і згадаєм рідних,
Які від нас у вічність відійшли.
Дай Боже всім з Великоднем погідним!
У злагоді й достатку щоб жили!
Любові вам, надії, сил і віри!
"Христос воскрес!" - десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай Бог вас всіх благословить!