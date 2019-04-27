Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе

Главный христианский праздник с давней историей и глубоким смыслом Пасху в 2018 году отмечаем в воскресенье, 8 апреля. Этот день символизирует очищение от грехов, обновление, и празднуется в честь воскрешения Христа, отдавшего свою жизнь для искупления грехов человечества.
Пусть Пасха принесет тепло,
Удачу, радость и достаток,
Чтоб сердце пело и цвело,
И каждый миг был очень сладок!
Пускай Христово воскресение
Подарит каждому из нас
Любовь, цветное настроение
И блеск счастливых, ярких глаз!
Сегодня к нам пришел великий праздник - Пасха Господня! И вам я желаю, чтобы сбывались все ваши самые заветные мечты, чтобы все благие начинания и стремления были доведены до конца, счастья вам, здоровья и большой любви!
Случилось чудо из чудес -
Христос воскрес! Христос воскрес!
И в этот праздник, в светлый час
Пусть каждый похвалу воздаст.
Пусть счастья будет полон дом,
Пусть все здоровы будут в нем.
Улыбку, щедрость и веселье
Пусть вам подарит воскресенье.
Пусть весть, сошедшая с небес,
Оповестит: "Христос воскрес!"
Великая Пасха - праздник всех православных. В столь праздничный день хочется пожелать добра, здоровья, мира, процветания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. С праздником святой Пасхи!
Праздник Пасхи пусть наполнит
Душу светом и теплом.
Смех, улыбки самых близких
Озаряют пусть ваш дом.
Пусть негаснущей надежды
В сердце искорка живет,
А еще желаю сил вам,
Веры, счастья круглый год.
С праздником всех православных! С великой светлой Пасхой! Мира и процветания вашему дому, благополучия и счастья! Христос Воскрес!
Пусть теплоты, добра, уюта
Вам день пасхальный принесет.
И душу пусть покинет смута,
А от беды Вас Бог спасет.
Сегодня Вы поверьте в сказку -
Случилось чудо из чудес,
Ведь в этот день, благой и ясный,
Как светлый лик Христос Воскрес!