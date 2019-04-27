Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе

Лучшие варианты поздравлений с Пасхой 2019 для родных и близких. Не забудьте поздравить всех знакомых 28 апреля.

Главный христианский праздник с давней историей и глубоким смыслом Пасху в 2018 году отмечаем в воскресенье, 8 апреля. Этот день символизирует очищение от грехов, обновление, и празднуется в честь воскрешения Христа, отдавшего свою жизнь для искупления грехов человечества.

Пусть Пасха принесет тепло,

Удачу, радость и достаток,

Чтоб сердце пело и цвело,

И каждый миг был очень сладок!

Пускай Христово воскресение

Подарит каждому из нас

Любовь, цветное настроение

И блеск счастливых, ярких глаз!

Сегодня к нам пришел великий праздник - Пасха Господня! И вам я желаю, чтобы сбывались все ваши самые заветные мечты, чтобы все благие начинания и стремления были доведены до конца, счастья вам, здоровья и большой любви!

Случилось чудо из чудес -

Христос воскрес! Христос воскрес!

И в этот праздник, в светлый час

Пусть каждый похвалу воздаст.

Пусть счастья будет полон дом,

Пусть все здоровы будут в нем.

Улыбку, щедрость и веселье

Пусть вам подарит воскресенье.

Пусть весть, сошедшая с небес,

Оповестит: "Христос воскрес!"

Великая Пасха - праздник всех православных. В столь праздничный день хочется пожелать добра, здоровья, мира, процветания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. С праздником святой Пасхи!

Праздник Пасхи пусть наполнит

Душу светом и теплом.

Смех, улыбки самых близких

Озаряют пусть ваш дом.

Пусть негаснущей надежды

В сердце искорка живет,

А еще желаю сил вам,

Веры, счастья круглый год.

С праздником всех православных! С великой светлой Пасхой! Мира и процветания вашему дому, благополучия и счастья! Христос Воскрес!

Пусть теплоты, добра, уюта

Вам день пасхальный принесет.

И душу пусть покинет смута,

А от беды Вас Бог спасет.

Сегодня Вы поверьте в сказку -

Случилось чудо из чудес,

Ведь в этот день, благой и ясный,

Как светлый лик Христос Воскрес!