Пасха 2019: лучшие СМС-поздравления с Воскресением Христовым

Самые красивые СМС-поздравления с великим православным праздником Воскресения Христова.
Волшебный звон колоколов
Нас с Пасхой поздравляет
И вместо многих тысяч слов
Нам радости желает.
С праздником, любви, чудес!
Христос воистину воскрес!
Пасха наступила,
С этим поздравляю,
Благодати Божьей,
От души желаю!
Прекрасный день,
Опять настал,
И шепчут без конца - уста,
И взгляд уходит в даль небес:
- Случилось чудо из чудес,
Христос воистину Воскрес!
Христос воистину воскрес!
Со светлой Пасхой поздравляю!
Обиды — прочь, вам всем тепла,
Добра и радости желаю.
С Пасхой поздравляю,
Любви, добра желаю,
Пусть душ наших коснется
Благодать небес,
Звучит светло и радостно
Вокруг "Христос Воскрес!"
С Пасхальным воскресением,
С прекрасным настроением.
Любви, удачи море
И чтоб ни капли горя!
Со Светлой Пасхой благодатной!
Пускай в семье все будет ладно.
Чудесного вам настроения
И вкусных блюд на разговение.