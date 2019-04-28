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Пасха 2019: лучшие СМС-поздравления с Воскресением Христовым

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Пасха 2019: лучшие СМС-поздравления с Воскресением Христовым
17:22 Сегодня Телеграф

В праздник светлой Пасхи не забудьте о поздравлениях.

Самые красивые СМС-поздравления с великим православным праздником Воскресения Христова.

Волшебный звон колоколов

Нас с Пасхой поздравляет

И вместо многих тысяч слов

Нам радости желает.

С праздником, любви, чудес!

Христос воистину воскрес!

Пасха наступила,

С этим поздравляю,

Благодати Божьей,

От души желаю!

Прекрасный день,

Опять настал,

И шепчут без конца - уста,

И взгляд уходит в даль небес:

- Случилось чудо из чудес,

Христос воистину Воскрес!

Христос воистину воскрес!

Со светлой Пасхой поздравляю!

Обиды — прочь, вам всем тепла,

Добра и радости желаю.

С Пасхой поздравляю,

Любви, добра желаю,

Пусть душ наших коснется

Благодать небес,

Звучит светло и радостно

Вокруг "Христос Воскрес!"

С Пасхальным воскресением,

С прекрасным настроением.

Любви, удачи море

И чтоб ни капли горя!

Поздравления с Пасхой 2019 в оригинальных открытках

Со Светлой Пасхой благодатной!

Пускай в семье все будет ладно.

Чудесного вам настроения

И вкусных блюд на разговение.

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