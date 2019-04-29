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Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля

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Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
08:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 29 апреля, знак зодиака Телец. Природная деловая сметка в сочетании с интересом к людям помогают вам завязы­вать контакты с самыми разными людьми.

Вы наделены проницательным и живым умом, ваш мозг не перестает работать ни на ми­нуту. Вы мгновенно составля­ете мнение о людях — и чаще всего оно оказывается верным. Очень важно, чтобы вы наметили для себя цель жизни и сконцент­рировали на ней умственную энергию.

Вы — чувственная натура, любите красоту и искус­ство, нуждаетесь в творческом самовыраже­нии. Вы интересуетесь жизнью за границей, новы­ми знакомствами и не прочь поработать вда­ли от дома. Желая развеять скуку, вы броса­етесь во все неизведанное.

Чтобы преодолеть пессимизм или цинизм, поставьте перед собой конструктивную и реа­листическую цель. Эта цель станет стимулом для вашей предприимчивости и пробудит в вас оптимизм.

После 22 лет темп вашей жизни ускоряет­ся. Вы начинаете больше писать, выступать и общаться с людьми.

Этот период продол­жается приблизительно до 52 лет, после чего на первый план для вас выходят вопросы эмоциональной близости и надежности.

 

С днем рожденья поздравляю!

Здоровья крепкого желаю.

Друзей, достатка и успехов.

Веселья, радости и смеха!

 

Людей хороших и побольше,

А позитива, чтоб подольше.

На Мальте отпуск проводить,

Себя всегда, во всем любить!

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся стремления,

А в глазах не гаснет свет.

 

В сердце пусть сияет радость,

Жизнь к победам вдохновит

И большой успех приманит,

И мечты осуществит!

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

Желаю счастья в день рождения,

Уюта в доме, процветания

И искромётного везения,

Чтобы сбывались все желания.

 

Любой мечты осуществления,

Улыбок в праздники и в будни,

Чтобы везло в любом стремлении

Все дни и каждую минуту!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается.

 

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет.

 

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

Здоровья, сил, терпения,

Желаний исполнения,

Признанья, уважения,

В карьере продвижения.

 

В семье благополучия,

Друзья чтоб были лучшие,

Во всех делах порядка,

Во всём всегда достатка!

Желаю в жизни только света,

Тепла, успехов и любви.

В душе чтоб было вечным лето,

Чтоб звезды в путь тебя вели.

 

Лишь радости, в делах — удачи,

Свершений новых и побед.

И только так — никак иначе.

Счастливых, ярких, долгих лет!

Пусть подарит день рождения

Счастье, нежность и успех,

Море ярких впечатлений,

Самый звонкий в мире смех!

 

И большой запас везения,

Процветания, доброты,

Чтоб не трогали сомнения

И исполнились мечты!

Красивые поздравления с днем рождения

Тебе желаю в день рожденья

Любви до головокруженья,

Добра, здоровья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

 

Пусть сотни солнц тебе сияют,

Пусть искорки в глазах играют.

Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть сбудутся твои мечты!

С днем рожденья, с днем везенья,

Днем подарков и любви!

В этот день мои от сердца

Пожелания лови:

 

Чтоб здоровье крепким было,

Чтоб удача рядом шла,

Чтоб всегда «на раз» решались

Все проблемы и дела.

 

Чтоб финансы не кончались

И любовь не подвела.

Счастья, радости, успехов,

С днем рождения! Ура!

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