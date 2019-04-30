Поздравления с днем рождения на 30 апреля в прозе и открытках

Вы родились 30 апреля, знак зодиака Телец. Вы чувственны, привязчивы и нуждаетесь в любви и внимании.

Вы — практичный, трудолюби­вый и откровенный человек. Ваши организаторские способности, прагматизм и пре­данность делу часто находят себе приме­нение в работе над крупными творческими проектами.

Однако свойственное вам бун­тарство может стать препятствием на пути к столь желанной гармонии.

Вы цените красоту и роскошь, но порой переходите в этом все границы.

Кроме того, вы любите живопись, музыку, театр и природу. От природы вы наделены творческой фантазией, и ваша артистическая натура ищет самовыражения.

Врожденная деловая хватка гарантирует вам успех в бизнесе. Будучи от природы крас­норечивым и ценя острый ум, вы тянетесь к умным и успешным людям.

Чем бы вы ни занимались, вы работаете честно и старательно, стремясь пополнить свои познания.

Начиная с возраста около 21 года вы расширяете круг своих интересов. В это вре­мя особенно важными для вас становятся учеба и общение.

Следующий поворотный момент наступает после 51 года: вы обнару­живаете важность эмоциональных привязанностей и семейной стабильности.

С днем рождения! Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаю назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, вперед смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой.

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю не болеть, не грустить, много улыбаться, сиять от счастья, с годами только хорошеть, верить в лучшее и в мечту, которая несомненно сбудется. Пусть удача будет твоим путеводителем, перед тобой открываются золотые горы благополучия и сладких грез. Волшебные моменты пусть озаряют твой взгляд, любовь всегда будет рядом и доставляет тебе только удовольствие.

Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и дорожили. Пусть все, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!

Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе бежать навстречу заветным мечтам.

***

Поздравляю с днем рождения! Пусть счастье сопровождает вас на каждом шагу, здоровье оберегает при любых обстоятельствах, удача и везение станут вашими надежными спутниками по жизни. Желаю вдохновения во всем, позитивного настроения и исполнения всех планов.

С днем рождения! Желаю добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть все плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем. И конечно, светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви.

***

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!