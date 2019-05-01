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Поздравления с Днем рождения в прозе на 1 мая

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Поздравления с Днем рождения в прозе на 1 мая
09:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 1 мая, знак зодиака Телец. Вы проницательный, практич­ный и творческий человек, нуж­даетесь в общении с людьми.

Вас влекут волнующие пере­мены и разнообразие. Очень общительный и обаятельный, вы, как правило, популярны. Ваша чувствительность ищет выражения в лю­бви к красоте и искусству.

Ваши творческие способности в сочетании с проницательным взглядом на жизнь могут проявиться в пи­сательском таланте. Вы готовы также к кро­потливой работе и научным исследованиям.

Располагая дополнительными преимуществами в виде аналитических способностей и обостренной чувствительности, вы скорее других сможете осуществить крупномасштабные планы.

Только старайтесь не терять из виду цель, не растрачивать силы и время по пустякам и не потакать себе в стремлении к удовольствиям.

В юности вы чувствительны и мечтательны. После 20 лет в вас возрастает желание выражать свои идеи и взаимодействовать с людьми, что может побудить вас к учебе. В среднем возрасте, после долгих метаний, вы достигнете определенных финансовых успехов благодаря взаимовыгодному сотрудничеству.

К 50 годам наступает следующий переломный момент в вашей жизни: на первый план для вас выступает потребность в эмоциональной стабильности и уютном семейном гнездышке.

 

Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть любой день твоей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами. Здоровье тебя пусть никогда не подводит и дарит бодрое настроение. Пусть удача и успех будут твоими постоянными спутниками, а любые малочисленные трудности легко преодолеваются. Счастья, везенья в твой день рожденья!

Желаю здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья!

***

С Днем Рождения! Пусть в твоей жизни всегда светит Солнце! Пусть оно прогонит все тучи и грозы! Никогда не забывай о своих друзьях и родных! Пусть все плохое забудется, а хорошее умножится! Живи, люби, мечтай, сегодня твой день! Пусть исполнятся все твои мечты!

Красивые СМС поздравления с днем рождения

Пусть жизнь станет долгим путешествием, полным приключений и открытий, каждый день обещает праздник, а ночь — волшебную сказку!

***

В этот прекрасный радостный день — день твоего рождения — желаем тебе море подарков, красивых цветов, море признаний и улыбок, море приятных встреч и чудесных минут, а в дни отпуска — теплого песчаного пляжа Черного или Средиземного моря.

Поздравляем с днем рождения! Желаем мира и добра, тепла и солнца, радости и веселья, денег и всевозможных благ, удачи и успеха во всех начинаниях, настоящей любви и крепкой дружбы, мечтать и исполнять свои мечты, крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы и глаза искрятся от счастья!

***

С Днем Рождения!! Я желаю тебе купаться в океане позитива, жить на острове Радости, не знать горя и зла! Желаю тебе кучу денег! Чтобы в твоей жизни всегда присутствовали три кита: счастье, здоровье и удача! Пусть они несут тебя по течению твоей жизни и никогда не отпускают!

Поздравления с днем рождения

Поздравляем тебя с днем рождения! Мы тебя очень любим. Ты даришь нам свое тепло, ты — источник всех благ для нас. Будь всегда молодой, красивой, здоровой и жизнерадостной!

***

День Рождения – это отличный повод еще раз ощутить как чудесна и неповторима жизнь! Пусть каждый новый день будет приятным сюрпризом и сбудутся все мечты!

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