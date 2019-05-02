Поздравления с 85-летием на 2 мая в открытках и стихах

На 85-летний юбилей, поздравляя именинника, особым акцентом в пожеланиях выделяется здоровье, поскольку в этом возрасте со здоровьем, иногда, возникают проблемы.
Ваши восемьдесят пять -
Юбилей с оценкой "пять".
Столько мудрости в глазах,
Столько юмора в устах,
Возраст очень Ваш почтенный,
Ну а опыт - он бесценный.
Вам желаем не болеть,
С каждым годом молодеть,
Веселиться за двоих,
Нянчить правнуков своих.
У вас сегодня юбилей:
Вам - восемьдесят пять!
В такой особый для всех день
Хотим мы пожелать:
Чтоб дом ваш полон был всегда
И близких, и родных,
Не замечайте на висках
Своих волос седых.
Пусть с каждым днем поют в душе
Все громче соловьи,
И встретить этот юбилей
В кругу большой семьи.
Что за восемьдесят пять?
Эй, давайте танцевать!
Что нам думать про года -
Утекают, как вода,
Поздравляем с юбилеем,
Уважаем, любим, ценим,
Вам спасибо за тепло,
И заботу, и добро,
Что всегда Вы нам дарили,
И так ласково любили,
Большой торт Вам и цветок -
И от всех нас поздравок!
В Ваши восемьдесят пять
Вам хотелось пожелать
Быть счастливым и довольным,
Жить в достатке и покое,
Бодрым быть, не унывать,
Молодцом себя держать,
Учить жизни молодых,
Поучать и пожилых,
В глазах жгучий огонек -
Получился поздравок!
Восемьдесят пять - отличная дата,
Столько увидеть, столько прожить!
Всегда хозяйка ты от Бога,
Тобой семья вся дорожит!
Ты окружаешь нас заботой,
Всегда окутаешь теплом,
Пускай в глазах блестит лишь радость
И жизнь пусть полнится добром!