Поздравления с 85-летием на 2 мая в открытках и стихах

Мы подготовили для Вас лучшие поздравления с 85-летним юбилеем.

На 85-летний юбилей, поздравляя именинника, особым акцентом в пожеланиях выделяется здоровье, поскольку в этом возрасте со здоровьем, иногда, возникают проблемы.

Ваши восемьдесят пять -

Юбилей с оценкой "пять".

Столько мудрости в глазах,

Столько юмора в устах,

Возраст очень Ваш почтенный,

Ну а опыт - он бесценный.

Вам желаем не болеть,

С каждым годом молодеть,

Веселиться за двоих,

Нянчить правнуков своих.

У вас сегодня юбилей:

Вам - восемьдесят пять!

В такой особый для всех день

Хотим мы пожелать:

Чтоб дом ваш полон был всегда

И близких, и родных,

Не замечайте на висках

Своих волос седых.

Пусть с каждым днем поют в душе

Все громче соловьи,

И встретить этот юбилей

В кругу большой семьи.

Что за восемьдесят пять?

Эй, давайте танцевать!

Что нам думать про года -

Утекают, как вода,

Поздравляем с юбилеем,

Уважаем, любим, ценим,

Вам спасибо за тепло,

И заботу, и добро,

Что всегда Вы нам дарили,

И так ласково любили,

Большой торт Вам и цветок -

И от всех нас поздравок!

В Ваши восемьдесят пять

Вам хотелось пожелать

Быть счастливым и довольным,

Жить в достатке и покое,

Бодрым быть, не унывать,

Молодцом себя держать,

Учить жизни молодых,

Поучать и пожилых,

В глазах жгучий огонек -

Получился поздравок!

Восемьдесят пять - отличная дата,

Столько увидеть, столько прожить!

Всегда хозяйка ты от Бога,

Тобой семья вся дорожит!

Ты окружаешь нас заботой,

Всегда окутаешь теплом,

Пускай в глазах блестит лишь радость

И жизнь пусть полнится добром!