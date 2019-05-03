Прикольные СМС поздравления с днем рождения на 3 мая

Вы одарены удивительным интеллектуальным и творческим потенциалом, и вам остается только следить за тем, чтобы беспокойство и нерешительность не отвлекли вас от достижения цели. Вы дружелюбны, общительны и излучаете обаяние, которое притягивает людей и гарантирует вам успех в делах.
Обладая острым умом, мгновенно впитывающим информацию, вы можете проявить себя с лучшей стороны в сложной аналитической работе.
Свою любовь к красоте и искусству в сочетании с врожденной чувственностью вы можете выразить в занятиях живописью, скульптурой, музыкой или театром. В моменты эмоциональных перегрузок это поможет вам обрести равновесие.
Вы способны вдохновлять других людей и испытываете удовольствие от участия в коллективных делах. Вы упорно трудитесь и верите в успех, что гарантирует вам победу.
Научившись принимать конструктивную критику, вы легко преодолеете свою склонность к упрямству и недовольству.
В ранней молодости рожденные 3 мая общительны, изобретательны и разносторонни, любят проводить время вне дома. Начиная с 18 лет возрастает потребность в общении и обмене идеями. В этот период вы будете много размышлять и приобретать знания.
В возрасте около 48 лет наступает следующий этап, когда у вас возникает эмоциональная потребность в крепком семейном тыле и родственных узах.
Я желаю позитива,
Много денег, креатива,
Нескончаемой удачи,
Где-нибудь на море дачу.
Плюс здоровья очень много,
Силы — как у носорога,
Чтоб на утро не болеть
И, конечно, не стареть.
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья!
Желаю скатерть самобранку,
А на ней пивка с таранкой,
Дорогого кофе в зернах,
Коньячка с икрою черной,
Шашлычка с дымком пахучим
И шампанского покруче,
Ананасов и бананов,
Всех — по десять килограммов,
А еще мешок с деньгами
И шкатулку с чудесами,
Со здоровьем сундучок,
Чтоб всегда был "бодрячок",
Сотню лет прожить, кайфуя.
С днем рождения, целую!
Желаю жить и не тужить,
По вечерам вискарик пить.
А в выходной — шашлык на даче,
С друзьями верными в придачу.
Прожить желаю сотню лет
И есть омаров на обед,
С семьей в Дубае загорая,
Кататься только на "Ferrari".
На позитиве быть всегда,
Чтобы сбылась твоя мечта,
И в золоте всегда купаться,
Как можно чаще улыбаться.
Жить кайфово, офигенно,
Нереально, несравненно,
Потрясающе, прекрасно,
Сказочно, роскошно, классно,
Вкусно, пряно, ярко, страстно,
Упоительно, потрясно,
С обожаньем, с вдохновеньем
Я желаю в день рожденья!
Поздравляю с днем рождения!
Пусть жизнь будет, как варенье:
Сладкой, яркой, очень вкусной
И, конечно же, не грустной.
Пусть удача тебя схватит,
Дивной радостью окатит,
Насует в карманы счастья —
Оно будет в твоей власти.
А судьба придаст везения,
Уберет твои сомнения,
Чтоб работалось и пелось,
В новый день идти хотелось!
Тебе желаю позитива,
И хорошего интима.
Яхту, дачу, самолет,
Состояние пускай растет.
Чтоб друзья не подводили,
А с тобой они чудили.
Чтоб здоровья бы хватало,
Красота не пропадала.
Было весело сегодня,
И на утро превосходно.
Будет в жизни вдохновение,
Поздравляю с днем рождения!
Желаю стрессов избежать
И по ночам спокойно спать.
Пускай здоровый пофигизм
Твой укрепляет организм,
А чтобы тонус не страдал,
Почаще наполняй бокал.