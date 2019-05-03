Прикольные СМС поздравления с днем рождения на 3 мая

Вы родились 3 мая, знак зодиака Телец. Вы практичны и знаете, как достичь мате­риального благополучия.

Вы одарены удивительным ин­теллектуальным и творчес­ким потенциалом, и вам остается только следить за тем, чтобы беспокойство и нерешительность не отвлекли вас от достижения цели. Вы друже­любны, общительны и излучаете обаяние, которое притягивает людей и гарантирует вам успех в делах.

Обладая острым умом, мгновенно впитывающим информа­цию, вы можете проявить себя с лучшей стороны в сложной аналитической работе.

Свою любовь к красоте и искусству в сочетании с врожденной чувственностью вы може­те выразить в занятиях живописью, скульп­турой, музыкой или театром. В моменты эмоциональных перегрузок это поможет вам обрести равновесие.

Вы способны вдохновлять других людей и испытываете удовольствие от участия в коллективных делах. Вы упорно трудитесь и верите в успех, что гарантирует вам побе­ду.

Научившись принимать конструктивную критику, вы легко преодолеете свою склон­ность к упрямству и недовольству.

В ранней молодости рожденные 3 мая общительны, изо­бретательны и разносторонни, любят проводить время вне дома. Начиная с 18 лет возрастает потребность в общении и обмене идеями. В этот период вы будете много раз­мышлять и приобретать знания.

В возрасте около 48 лет наступает следующий этап, ког­да у вас возникает эмоциональная потребность в крепком семейном тыле и родствен­ных узах.

Я желаю позитива,

Много денег, креатива,

Нескончаемой удачи,

Где-нибудь на море дачу.

Плюс здоровья очень много,

Силы — как у носорога,

Чтоб на утро не болеть

И, конечно, не стареть.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья, радости, везенья!

Желаю скатерть самобранку,

А на ней пивка с таранкой,

Дорогого кофе в зернах,

Коньячка с икрою черной,

Шашлычка с дымком пахучим

И шампанского покруче,

Ананасов и бананов,

Всех — по десять килограммов,

А еще мешок с деньгами

И шкатулку с чудесами,

Со здоровьем сундучок,

Чтоб всегда был "бодрячок",

Сотню лет прожить, кайфуя.

С днем рождения, целую!

Желаю жить и не тужить,

По вечерам вискарик пить.

А в выходной — шашлык на даче,

С друзьями верными в придачу.

Прожить желаю сотню лет

И есть омаров на обед,

С семьей в Дубае загорая,

Кататься только на "Ferrari".

На позитиве быть всегда,

Чтобы сбылась твоя мечта,

И в золоте всегда купаться,

Как можно чаще улыбаться.

Жить кайфово, офигенно,

Нереально, несравненно,

Потрясающе, прекрасно,

Сказочно, роскошно, классно,

Вкусно, пряно, ярко, страстно,

Упоительно, потрясно,

С обожаньем, с вдохновеньем

Я желаю в день рожденья!

Поздравляю с днем рождения!

Пусть жизнь будет, как варенье:

Сладкой, яркой, очень вкусной

И, конечно же, не грустной.

Пусть удача тебя схватит,

Дивной радостью окатит,

Насует в карманы счастья —

Оно будет в твоей власти.

А судьба придаст везения,

Уберет твои сомнения,

Чтоб работалось и пелось,

В новый день идти хотелось!

Тебе желаю позитива,

И хорошего интима.

Яхту, дачу, самолет,

Состояние пускай растет.

Чтоб друзья не подводили,

А с тобой они чудили.

Чтоб здоровья бы хватало,

Красота не пропадала.

Было весело сегодня,

И на утро превосходно.

Будет в жизни вдохновение,

Поздравляю с днем рождения!

Желаю стрессов избежать

И по ночам спокойно спать.

Пускай здоровый пофигизм

Твой укрепляет организм,

А чтобы тонус не страдал,

Почаще наполняй бокал.