Поздравления с 95-летием на 3 мая: стихи, проза и открытки

Юбилей 95 лет - это важный праздник, который нельзя пропускать.

В возрасте 95 лет люди обретают мудрость, которой готовы поделиться с каждым. Именно к бабушкам и дедушкам внучата бегут за советом, чего бы он ни касался, будь то проблемы в школе, или первая влюбленность. Заботливые старики непременно выслушают и посоветуют как поступить, при этом пообещав, что разговор останется в секрете. На 95-летний юбилей, поздравляя именинника, особым акцентом в пожеланиях выделяется здоровье, поскольку в этом возрасте со здоровьем, иногда, возникают проблемы.

Поздравляем с юбилеем

И желаем столько сил,

Чтоб дожить до 100 хватило

В жизни был, чтоб только мир!

Пусть здоровье дружит с Вами,

А удача бережет

Пусть давление не скачет

И врачей не видеть век!

С юбилеем 95 лет поздравляю! Почти век жизни позади, поэтому хотелось бы пожелать много, много здоровья, сил и спокойствия, свой опыт внукам и правнукам передать, не сдаваться и еще много лет прожить для себя, до самого 100 - летия.

Вам сегодня 95,

Что юбиляру нам сказать?

От всей души мы поздравляем,

Здоровья крепкого желаем!

Чтоб ваши близкие, родные

Почаще в гости приходили,

Чтобы всегда вам помогали

И никогда не забывали.

Пускай не будет в жизни боли,

Лишь сердце, полное любовью,

И на душе чтоб каждый день

Была весенняя капель!

Мы поздравляем Вас с юбилеем, ведь 95 - немаленькая дата. Мы вам желаем лишь здоровья, ведь все остальное Вы уже обрели за свой длинный жизненный путь. Мы Вами восхищаемся и Вы для всех наш пример. Пусть Ваше и здоровье и ум будут крепкими.

Мы поздравляем с юбилеем -

Вам девяносто пять сегодня.

Желаем, чтобы не болели,

Чтобы запас пришел здоровья.

Желаем, чтобы внуки, дети,

Вас никогда не забывали,

И чтобы с соседями беседы

Вам настроение поднимали!