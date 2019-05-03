Поздравления с 95-летием на 3 мая: стихи, проза и открытки

В возрасте 95 лет люди обретают мудрость, которой готовы поделиться с каждым. Именно к бабушкам и дедушкам внучата бегут за советом, чего бы он ни касался, будь то проблемы в школе, или первая влюбленность. Заботливые старики непременно выслушают и посоветуют как поступить, при этом пообещав, что разговор останется в секрете. На 95-летний юбилей, поздравляя именинника, особым акцентом в пожеланиях выделяется здоровье, поскольку в этом возрасте со здоровьем, иногда, возникают проблемы.
Поздравляем с юбилеем
И желаем столько сил,
Чтоб дожить до 100 хватило
В жизни был, чтоб только мир!
Пусть здоровье дружит с Вами,
А удача бережет
Пусть давление не скачет
И врачей не видеть век!
С юбилеем 95 лет поздравляю! Почти век жизни позади, поэтому хотелось бы пожелать много, много здоровья, сил и спокойствия, свой опыт внукам и правнукам передать, не сдаваться и еще много лет прожить для себя, до самого 100 - летия.
Вам сегодня 95,
Что юбиляру нам сказать?
От всей души мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!
Чтоб ваши близкие, родные
Почаще в гости приходили,
Чтобы всегда вам помогали
И никогда не забывали.
Пускай не будет в жизни боли,
Лишь сердце, полное любовью,
И на душе чтоб каждый день
Была весенняя капель!
Мы поздравляем Вас с юбилеем, ведь 95 - немаленькая дата. Мы вам желаем лишь здоровья, ведь все остальное Вы уже обрели за свой длинный жизненный путь. Мы Вами восхищаемся и Вы для всех наш пример. Пусть Ваше и здоровье и ум будут крепкими.
Мы поздравляем с юбилеем -
Вам девяносто пять сегодня.
Желаем, чтобы не болели,
Чтобы запас пришел здоровья.
Желаем, чтобы внуки, дети,
Вас никогда не забывали,
И чтобы с соседями беседы
Вам настроение поднимали!