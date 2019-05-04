Поздравления с днем рождения в прозе и стихах на 4 мая

Ключ к успеху для вас лежит в умении лично включиться в работу коллектива. Вы честолюбивы и трудолюбивы, ответственны и сознательны.
Вы родились 4 мая, знак зодиака Телец. Вы очень независимы и не любите ограничений, а поэтому предпочитаете общение один на один. Отчасти это связано также с вашим природным даром разбираться в человеческой натуре и с большой восприимчивостью.
В своей работе вы ориентируетесь на высокие стандарты и любите приносить пользу людям. Вы практичны, крепко стоите на земле и стремитесь поддерживать порядок в своих делах: только так вы чувствуете себя в полной безопасности.
Поначалу вы тяготеете к материальным благам, но со временем вы можете глубже понять жизнь, и тогда в вас пробудится интерес к метафизике и духовности.
Временами вы можете проявлять упрямство, граничащее с эгоцентризмом, или сомневаться в себе. Старайтесь преодолеть соблазн уйти от реальности и не потакайте себе в этих недостатках.
К счастью, вы легко рассеиваете дурное настроение с помощью своей яркой фантазии, способной нарисовать перед вами картины идеальных перспектив.
Начиная с 17 лет темп вашей жизни ускоряется; вы начинаете много писать, выступать, общаться с людьми. Этот период продолжается до 47 лет — следующего поворотного момента, когда у рожденных 4 мая начинает возрастать приоритет эмоциональной близости и семейных уз.
Поздравления
Пусть самые прекрасные букеты
Сегодня праздник этот украшают,
Стихи пусть пишут лишь тебе поэты,
И астрономы звезды открывают.
Пусть мир цветными красками играет,
Желаний обещая исполненье,
И звезды все пускай тебе сияют,
И радостное будет настроенье.
С днем рождения! Желаю тебе взбить настолько восхитительный коктейль из счастья, чтобы насладиться им на всю жизнь! Для этого придется добавить сливки любви, несколько капель крепкой дружбы, разбавить вкуснейшим успехом с вкраплениями удачи и обязательно украсить ароматными веточками радости и искристых улыбок!
Пусть все двери открываются,
Все желания сбываются,
Пусть все розы распускаются,
Звезды ярко зажигаются!
Пусть приходит счастье нежное,
Беззаветное, безбрежное,
Самым ярким, без сомнения,
Будет мир в твой день рождения!
В день рождения желаю легкости чувств, душевной бодрости, ясности мыслей и ярких позитивных ощущений. Пусть жизненная энергия поможет достичь самых невероятных замыслов.
Свои нежные крылья расправив,
К тебе счастье на праздник летит,
Все печали за бортом оставив,
С поздравлением радость спешит.
Пусть мечты все сбываются вскоре,
И любовь всегда в сердце живет,
Разольется успех твой, как море,
И тебя в сказку жизнь понесет.
С днем рождения! С днем отличным!
Пусть все будет в жизни личной!
Пусть судьба счастливой будет,
Пусть родные очень любят!
Настроения желаю
Потому что без него
Не свершается на свете
Абсолютно ничего!
Равновесия, успехов,
Новых творческих побед!
Жить в достатке и комфорте
Вам желаю много лет!
Здоровья, счастья, с Днем Рождения ! Желаю твоим мечтам сбыться, твоей удаче – находиться всегда рядом, указывая жизненный путь. Пусть этот путь будет светлее со сбывшимися мечтами и надеждами. Пусть благополучие гостит всегда в твоей душе.
Пускай жизнь не будет листопадом,
А цветущим будет майским садом,
Чтоб здоровье вас не подводило,
Чтоб на все сполна хватало силы,
Лишь от счастья сердце волновалось,
Чтоб удача часто улыбалась.
Искренне желаю в День рожденья
Радости, любви и вдохновенья!
Как огромное космическое пространство, пусть счастье твое будет таким же бесконечным, сколько в нем звезд, желаю столько же радостных событий, успешных начинаний, приятных жизненных сюрпризов. Пусть День рождения воплотит все сокровенные желания, исполнит звездные мечты, подарит энергию космоса и невероятную свободу чувств, стремлений и поступков.
Вот и День рождения незаметно подкрался в твою жизнь. От всей души поздравляем! Пусть светлой и прекрасной, как безоблачное, солнечное небо, будет твоя жизнь, а если и появятся тучи, то пусть на тебя обрушится ливень головокружительных успехов и побед, нежных поцелуев и восхищенных взглядов, огромных денег и всяческих жизненных бонусов.