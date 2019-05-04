Поздравления с днем рождения в прозе и стихах на 4 мая

Вы отмечены интересным соче­танием практичности, обая­ния и чувствительности.

Ключ к успеху для вас лежит в умении лично включиться в работу кол­лектива. Вы честолюбивы и трудолюбивы, ответственны и сознательны.

Вы родились 4 мая, знак зодиака Телец. Вы очень независимы и не любите ограничений, а поэтому предпочитаете обще­ние один на один. Отчасти это связано также с вашим природным даром разбираться в человеческой натуре и с большой восприим­чивостью.

В своей работе вы ориентируетесь на высокие стандарты и любите приносить пользу людям. Вы прак­тичны, крепко стоите на земле и стремитесь поддерживать порядок в своих делах: только так вы чувствуете себя в полной безопас­ности.

Поначалу вы тяготеете к материальным благам, но со временем вы можете глубже понять жизнь, и тогда в вас пробу­дится интерес к метафизике и духовности.

Временами вы можете проявлять упрям­ство, граничащее с эгоцентризмом, или сомневаться в себе. Старайтесь преодолеть соблазн уйти от реальности и не потакайте себе в этих недостатках.

К счастью, вы лег­ко рассеиваете дурное настроение с помо­щью своей яркой фантазии, способной на­рисовать перед вами картины идеальных перспектив.

Начиная с 17 лет темп вашей жизни ус­коряется; вы начинаете много писать, вы­ступать, общаться с людьми. Этот период продолжается до 47 лет — следующего по­воротного момента, когда у рожденных 4 мая начинает возрас­тать приоритет эмоциональной близости и семейных уз.

Поздравления

Пусть самые прекрасные букеты

Сегодня праздник этот украшают,

Стихи пусть пишут лишь тебе поэты,

И астрономы звезды открывают.

Пусть мир цветными красками играет,

Желаний обещая исполненье,

И звезды все пускай тебе сияют,

И радостное будет настроенье.

С днем рождения! Желаю тебе взбить настолько восхитительный коктейль из счастья, чтобы насладиться им на всю жизнь! Для этого придется добавить сливки любви, несколько капель крепкой дружбы, разбавить вкуснейшим успехом с вкраплениями удачи и обязательно украсить ароматными веточками радости и искристых улыбок!

Пусть все двери открываются,

Все желания сбываются,

Пусть все розы распускаются,

Звезды ярко зажигаются!

Пусть приходит счастье нежное,

Беззаветное, безбрежное,

Самым ярким, без сомнения,

Будет мир в твой день рождения!

В день рождения желаю легкости чувств, душевной бодрости, ясности мыслей и ярких позитивных ощущений. Пусть жизненная энергия поможет достичь самых невероятных замыслов.

Свои нежные крылья расправив,

К тебе счастье на праздник летит,

Все печали за бортом оставив,

С поздравлением радость спешит.

Пусть мечты все сбываются вскоре,

И любовь всегда в сердце живет,

Разольется успех твой, как море,

И тебя в сказку жизнь понесет.

С днем рождения! С днем отличным!

Пусть все будет в жизни личной!

Пусть судьба счастливой будет,

Пусть родные очень любят!

Настроения желаю

Потому что без него

Не свершается на свете

Абсолютно ничего!

Равновесия, успехов,

Новых творческих побед!

Жить в достатке и комфорте

Вам желаю много лет!

Здоровья, счастья, с Днем Рождения ! Желаю твоим мечтам сбыться, твоей удаче – находиться всегда рядом, указывая жизненный путь. Пусть этот путь будет светлее со сбывшимися мечтами и надеждами. Пусть благополучие гостит всегда в твоей душе.

Пускай жизнь не будет листопадом,

А цветущим будет майским садом,

Чтоб здоровье вас не подводило,

Чтоб на все сполна хватало силы,

Лишь от счастья сердце волновалось,

Чтоб удача часто улыбалась.

Искренне желаю в День рожденья

Радости, любви и вдохновенья!

Как огромное космическое пространство, пусть счастье твое будет таким же бесконечным, сколько в нем звезд, желаю столько же радостных событий, успешных начинаний, приятных жизненных сюрпризов. Пусть День рождения воплотит все сокровенные желания, исполнит звездные мечты, подарит энергию космоса и невероятную свободу чувств, стремлений и поступков.

Вот и День рождения незаметно подкрался в твою жизнь. От всей души поздравляем! Пусть светлой и прекрасной, как безоблачное, солнечное небо, будет твоя жизнь, а если и появятся тучи, то пусть на тебя обрушится ливень головокружительных успехов и побед, нежных поцелуев и восхищенных взглядов, огромных денег и всяческих жизненных бонусов.