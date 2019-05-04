Лучшие поздравления со 100-летним юбилеем в стихах и открытках на 4 мая

В возрасте 100 лет люди обретают мудрость, которой готовы поделиться с каждым.

Встречая 100-летие, на помощь зовется вся "тяжелая артиллерия" в лице родственников и друзей, живущих вдалеке от юбиляра. Еще бы, ведь не каждый день празднуется такая дата, как 100-летний юбилей!

Встречаясь за столом с такими дорогими гостями, именинник забывает о своем возрасте, предаваясь воспоминаниям молодости и ушедших дней. Поздним вечером, за чашкой чая, вся компания пересматривает старые фотографии, перебирая в памяти смешные и грустные моменты своей жизни.

Сто лет - это много! Сто лет - это круто!

Сто лет - это славный, большой юбилей.

Желаем вам счастья, здоровья, уюта.

И рядом лишь преданных, верных друзей.

Пусть будет у вас все, чего захотите.

Мечты пусть сбываются наперебой.

Еще триста лет вы на свете живите.

Любимыми будьте детьми и семьей.

Желаем вам света. Желаем вам мира.

Желаем вам юности вечной в глазах.

Чтоб небо от бед и печалей хранило,

Чтоб не потеряли огонь и запал.

Целый век вы прошагали,

Но ни грамма не устали,

Вы не просто старичок,

Настоящий бодрячок!

Порох есть в пороховницах,

Где-то ждет вас царь-девица,

Потому что вид у вас -

Это просто высший класс!

Лет до двести вы живите,

Здравы будьте, не ропщите!

Чтобы классный был денек,

Наш душевный поздравок!

У нас сомнений больше нет,

Вы - уникальный человек!

Ведь 100 прекрасных долгих лет

Вы радуете этот свет.

Как это не звучит банально,

Здоровья мы хотим Вам пожелать.

Для возраста любого оно актуально.

Желаем еще много лет Вам жить и процветать.

Пусть дни заботою наполнены

Родных и близких Вам людей,

И все желания исполнены,

И сердцу будет веселей!

С юбилеем! 100 лет - это честь

Прожить, пронести целый век.

Мы вас поздравляем, без лести,

Вы - сильный, мудрый человек!

Здоровья вам мы пожелаем,

Чтоб рядом близкие всегда.

Пусть беды и горести проходят краем,

И не пугают вас года.

Вы прожили целый век,

Наш родимый человек!

Мы гордимся Вами очень,

Вы прекрасны, между прочим!

У Вас сердце золотое,

Очень доброе, большое.

Руки Ваши не простые -

Они тоже золотые!

А сединки и морщинки,

Словно модные новинки -

Возраст Ваш, лишь, украшают,

Нас - гордиться заставляют!

Вы живите долго-долго,

В пляс пускайтесь от восторга,

Пошалите, порезвитесь,

В детство, в сказку окунитесь!