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Короткие СМС-поздравления с днем рождения на 5 мая

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Короткие СМС-поздравления с днем рождения на 5 мая
09:12 Вс, 5 Май 2019 Телеграф

В этот день рождаются Тельцы-новаторы, крайне оригинальные и необычные люди.

Они очень свободолюбивы, не терпят вмешательства в их жизнь, но сами с удовольствием используют свой ум на благо общества, активно советуя как улучшить жизнь.

Это идеалисты, устремленные в будущее, живущие только завтрашним днем. Эти люди очень упрямы и не свернут с дороги, которая ведет к цели, как настоящие Тельцы.

Рожденные 5 мая считают своим долгом учить и просвещать других. Независимо от своего социального статуса, они готовы дать ценный совет по поводу того, как улучшить жизнь. Их активность в этом плане бывает чересчур назойлива и вызывает благородное негодование и протест со стороны окружающих. Однако позже ко многим, отвергнувшим помощь тех, кто родился 5 мая, приходит понимание того, насколько своевременными были их советы.

Люди, чей день рождения 5 мая обладают хорошо развитым интеллектом, они редко прибегают к софистике или гипотетическим размышлениям. Истинный смысл своих усилий они видят во внедрении апробированных теорий и практицизме. Будучи людьми упрямыми и уверенными в собственной правоте, им бывает нелегко признаться в том, что они допустили ошибку. Их успех зачастую определяется способностью переступить через поражение и продолжить путь вперед.

Поздравления

Светлых дней, еще везенья.

Много радости в судьбе.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья и любви тебе.

С днем рожденья! Жизни яркой,

Полной радостных сюрпризов!

Будет лучшим из подарков

Пусть любовь родных и близких.

Красочных тебе событий,

Радости, добра,

Удивлений и открытий,

С днем рождения тебя!

Пусть тортик будет самым вкусным,

Каждый подарок — самым лучшим,

А жизнь прекрасна и ярка.

С днем рождения! Ура!

Сердечно поздравляем с днем рождения!

В жизни любви желаем, удачи, вдохновения.

Пусть радость и веселье не покидают дом,

Достаток и гармония всегда пусть будут в нем.

Пускай судьба приятно удивляет

И новые возможности подарит,

Разделит радость близкая душа,

А жизнь безмерно будет хороша!

Именины (День Ангела) Виталия: значение имени и поздравления

Веселья, радости, добра,

Любви, душевного тепла,

И шалостей, и настроения,

Пусть будет полон день рождения!

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