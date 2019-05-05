Короткие СМС-поздравления с днем рождения на 5 мая

Они очень свободолюбивы, не терпят вмешательства в их жизнь, но сами с удовольствием используют свой ум на благо общества, активно советуя как улучшить жизнь.
Это идеалисты, устремленные в будущее, живущие только завтрашним днем. Эти люди очень упрямы и не свернут с дороги, которая ведет к цели, как настоящие Тельцы.
Рожденные 5 мая считают своим долгом учить и просвещать других. Независимо от своего социального статуса, они готовы дать ценный совет по поводу того, как улучшить жизнь. Их активность в этом плане бывает чересчур назойлива и вызывает благородное негодование и протест со стороны окружающих. Однако позже ко многим, отвергнувшим помощь тех, кто родился 5 мая, приходит понимание того, насколько своевременными были их советы.
Люди, чей день рождения 5 мая обладают хорошо развитым интеллектом, они редко прибегают к софистике или гипотетическим размышлениям. Истинный смысл своих усилий они видят во внедрении апробированных теорий и практицизме. Будучи людьми упрямыми и уверенными в собственной правоте, им бывает нелегко признаться в том, что они допустили ошибку. Их успех зачастую определяется способностью переступить через поражение и продолжить путь вперед.
Поздравления
Светлых дней, еще везенья.
Много радости в судьбе.
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья и любви тебе.
С днем рожденья! Жизни яркой,
Полной радостных сюрпризов!
Будет лучшим из подарков
Пусть любовь родных и близких.
Красочных тебе событий,
Радости, добра,
Удивлений и открытий,
С днем рождения тебя!
Пусть тортик будет самым вкусным,
Каждый подарок — самым лучшим,
А жизнь прекрасна и ярка.
С днем рождения! Ура!
Сердечно поздравляем с днем рождения!
В жизни любви желаем, удачи, вдохновения.
Пусть радость и веселье не покидают дом,
Достаток и гармония всегда пусть будут в нем.
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!
Веселья, радости, добра,
Любви, душевного тепла,
И шалостей, и настроения,
Пусть будет полон день рождения!