Теплые поздравления с днем свадьбы в стихах на 6 мая

Предлагаем вам готовые поздравления в стихах в случае свадьбы ваших близких или друзей.

Как поздравить молодоженов, но при этом без старых и безликих стихов, которые слышны на каждой свадьбе? Первое, что приходит в голову - сочинить стих самостоятельно. Стоит лишь подобрать красивые, а главное искренние, душевные слова - это будет поздравление на свадьбу до слез, и запомнится оно навсегда. Как правильно выбрать, что сказать, как не ошибиться и не обидеть молодоженов, как незабываемо преподнести поздравление - об этом в нашей статье.

Эпоха одинаковых, шаблонных поздравлений давно прошла: сейчас ценится искренность и внимание. Самостоятельно составленное стихотворение, проза или тост будут самыми приятными словами. Но если же вы хотите добавить торжеству нотку колорита, предлагаем вам такие стильные и прикольные поздравления жениху и невесте на свадьбу:

Дай Бог, чтоб ваша новая семья

Была ячейкой крепкою всегда.

Родные все сегодня и друзья

Желают вам на долгие года

Взаимопонимания во всем,

Терпения и мудрости, всех благ.

Всегда пусть будет полной чашей дом

И не погаснет ваш любви очаг.

Чтоб верность лебединою была,

Плечо надежным. В хороводе дней

Супруги - это те же два крыла,

Что к общей цели ввысь летят своей.

В этот день волнительный и важный

Мы хотим поздравить, дорогие, вас.

Пусть сейчас вам чуточку и страшно,

Ведь семейной жизни это первый час.

Пусть живет любовь в ваших сердцах друг к другу,

Пусть не покачнет ее семейный быт.

Мы желаем вам идти рука об руку,

И пусть ждет вас жизнь без горя и обид.

В этот день замечательный, ясный

Мы хотим вам сейчас пожелать

Строить мир свой надежный, прекрасный,

И любовь никогда не терять.

Не забыть поцелуй первый, страстный,

И друг друга за ручки держать.

Вы запомните день светлый, радостный,

Что бы детям о нем рассказать.

Сегодня, в день рождения семьи

Пускай вокруг все только улыбаются,

Все пожелания - искренни, добры,

И обязательно хорошее сбывается.

Пусть свадьбы день для всех друзей, родных

Началом станет нового общения:

Ведь от сегодня рода два больших

Вливаются в одной реки течение.

День свадьбы - это счастья миг,

Его вы в памяти храните.

И все, что связано с семьей,

Всей силой духа берегите!

Сегодня ваш особый день -

Рождение семьи желанной.

Так будьте преданы себе,

Живите дружно, без обмана!

Любовь - защита от всех бед.

Друг друга просто уважайте

И в споре, коль случится вдруг,

Друг другу просто уступайте.

Сегодня ваш особый день:

Счастливый миг - семьи рождение.

Живите дружно до ста лет -

В любви, заботе, уважении!

В день свадьбы мир всегда наполнен

Волшебной сказкой неземной!

Здесь каждый чувством переполнен!

И все блистают красотой!

Невеста царственным нарядом

Затмила всех подруг своих,

Надёжен, как скала, с ней рядом

Навеки суженый жених.

Дай бог им счастья полной мерой,

Достатка в доме и тепла!

Все крикнем: "Горько!", взяв фужеры,

Чтоб жизнь их сладкою была!

В день свадьбы мир всегда наполнен

Волшебной сказкой неземной!

Здесь каждый чувством переполнен!

И все блистают красотой!

Невеста царственным нарядом

Затмила всех подруг своих,

Надёжен, как скала, с ней рядом

Навеки суженый жених.

Дай бог им счастья полной мерой,

Достатка в доме и тепла!

Все крикнем: "Горько!", взяв фужеры,

Чтоб жизнь их сладкою была!