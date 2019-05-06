Теплые поздравления с днем свадьбы в стихах на 6 мая

Как поздравить молодоженов, но при этом без старых и безликих стихов, которые слышны на каждой свадьбе? Первое, что приходит в голову - сочинить стих самостоятельно. Стоит лишь подобрать красивые, а главное искренние, душевные слова - это будет поздравление на свадьбу до слез, и запомнится оно навсегда. Как правильно выбрать, что сказать, как не ошибиться и не обидеть молодоженов, как незабываемо преподнести поздравление - об этом в нашей статье.
Эпоха одинаковых, шаблонных поздравлений давно прошла: сейчас ценится искренность и внимание. Самостоятельно составленное стихотворение, проза или тост будут самыми приятными словами. Но если же вы хотите добавить торжеству нотку колорита, предлагаем вам такие стильные и прикольные поздравления жениху и невесте на свадьбу:
Дай Бог, чтоб ваша новая семья
Была ячейкой крепкою всегда.
Родные все сегодня и друзья
Желают вам на долгие года
Взаимопонимания во всем,
Терпения и мудрости, всех благ.
Всегда пусть будет полной чашей дом
И не погаснет ваш любви очаг.
Чтоб верность лебединою была,
Плечо надежным. В хороводе дней
Супруги - это те же два крыла,
Что к общей цели ввысь летят своей.
В этот день волнительный и важный
Мы хотим поздравить, дорогие, вас.
Пусть сейчас вам чуточку и страшно,
Ведь семейной жизни это первый час.
Пусть живет любовь в ваших сердцах друг к другу,
Пусть не покачнет ее семейный быт.
Мы желаем вам идти рука об руку,
И пусть ждет вас жизнь без горя и обид.
В этот день замечательный, ясный
Мы хотим вам сейчас пожелать
Строить мир свой надежный, прекрасный,
И любовь никогда не терять.
Не забыть поцелуй первый, страстный,
И друг друга за ручки держать.
Вы запомните день светлый, радостный,
Что бы детям о нем рассказать.
Сегодня, в день рождения семьи
Пускай вокруг все только улыбаются,
Все пожелания - искренни, добры,
И обязательно хорошее сбывается.
Пусть свадьбы день для всех друзей, родных
Началом станет нового общения:
Ведь от сегодня рода два больших
Вливаются в одной реки течение.
День свадьбы - это счастья миг,
Его вы в памяти храните.
И все, что связано с семьей,
Всей силой духа берегите!
Сегодня ваш особый день -
Рождение семьи желанной.
Так будьте преданы себе,
Любовь - защита от всех бед.
Друг друга просто уважайте
И в споре, коль случится вдруг,
Друг другу просто уступайте.
Сегодня ваш особый день:
Счастливый миг - семьи рождение.
Живите дружно до ста лет -
В день свадьбы мир всегда наполнен
Волшебной сказкой неземной!
Здесь каждый чувством переполнен!
И все блистают красотой!
Невеста царственным нарядом
Затмила всех подруг своих,
Надёжен, как скала, с ней рядом
Навеки суженый жених.
Дай бог им счастья полной мерой,
Достатка в доме и тепла!
Все крикнем: "Горько!", взяв фужеры,
В день свадьбы мир всегда наполнен
Волшебной сказкой неземной!
Здесь каждый чувством переполнен!
И все блистают красотой!
Невеста царственным нарядом
Затмила всех подруг своих,
Надёжен, как скала, с ней рядом
Навеки суженый жених.
Дай бог им счастья полной мерой,
Достатка в доме и тепла!
Все крикнем: "Горько!", взяв фужеры,
Чтоб жизнь их сладкою была!