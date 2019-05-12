День матери 2019: красивые картинки с поздравлениями в стихах

Поздравить в День матери своих родных помогут красивые открытки, трогательные стихи и смс.

Как известно, День матери в 2019 году отмечают в Украине 12 мая, во второе воскресенье месяца. В этот день стоит позвонить, обнять, сходить в гости, подарить цветы - словом, всеми возможными способами показать мамочке свою любовь и благодарность! Ну а подкрепить свои поздравления можно красивыми открытками, смс и стихами, которые мы для Вас собрали.

Моей мамуле, самой замечательной,

Хочу за все спасибо я сказать.

За то, что ты всегда ко мне внимательна,

Что любишь и готова поддержать.

Я пожелать хочу в День матери тебе,

Чтоб ты всегда такой же оставалась,

Чтоб счастье лишь познала ты в судьбе,

Как можно чаще чтобы улыбалась!

Любить тебя всегда, мамуля, буду,

Не дам в обиду никому вовек

И доброту твою, родная, не забуду,

Ведь ты мой самый близкий человек!

С Днем матери - с прекрасным,

Чудесным, ярким днем.

Пусть небо будет ясным,

Пусть счастьем полон дом.

Пусть беды и проблемы

Исчезнут навсегда,

Все будут непременно

Счастливыми года!

Любимая моя, родная,

Тебя с Днем мамы поздравляю!

Желаю долгих лет и горы счастья,

Пускай обходит стороной ненастье.

Здоровья, радости вагон,

Веселья, смеха полный дом.

И пусть душа из года в год,

Расцветает, как цветок!

Мама, мамочка, мамуля,

Теплый лучик светлых дней,

Пожелать тебе хочу я

Быть всех лучше и мудрей.

Ты одна такая в мире,

Пусть же будет так всегда:

Ты в своем отменном стиле

Будь улыбчива, добра.

Ты - весенний ангел света,

Пусть же в этот праздник твой,

Твоя честь будет воспета,

И в душе цветет покой.

Поздравляю тебя, мама,

С этим праздником большим.

Пусть всегда горит упрямо

Свет твоей большой души!

Этот праздник - самый главный,

Самый теплый, добрый самый.

Ведь на свете нет желанней,

Нет важнее слова "мама"!

От души мы поздравляем

Наших мамочек сердечно.

Мы здоровья вам желаем.

Слава вам! Живите вечно!

Дорогая мамочка, пускай все, о чем ты мечтаешь, сбывается! Я так люблю тебя и хочу, чтобы твои глазки сияли от счастья! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено добром, яркими красками и радостью! Помни, что ты у меня самая лучшая мама на свете!

Дорогая моя, прекрасная мамочка, в этот День матери я хочу в тысячный раз сказать тебе, что безумно тебя ценю и люблю! Благодарю тебя за мою жизнь, за мое воспитание и всю ту любовь, которую ты вложила и до сих пор вкладываешь в меня! Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья!

Как важно знать, что рядом мама,

Поддержку чувствовать, тепло.

Ведь жизнь - она порой упряма,

Но с мамой нам всегда светло!

Нет ближе мамы и дороже,

Нас с детства мама бережет.

Пусть стали старше мы, но все же

Сердечко мамино - оплот.

И в этот день всех мам планеты

Обнять хотим и пожелать:

Подольше вам встречать рассветы

И никогда не унывать!

День матери - лучший праздник на свете,

Когда матерей благодарные дети

Поздравить желают с заслуженным днем,

Удачи и света всегда и во всем!

Спасибо, родные, вам всем от души,

Пусть все исполняются ваши мечты,

Вы жизни, не жалея, себя нам дарили,

Тепло и любовь мы от вас получили.

Дай Бог, вам, здоровья и много добра,

Пусть светлою будет ваша судьба,

Пусть дети всегда обожают и любят,

И пусть же про вас никогда не забудут!

Поздравляю с одним из самых нежных праздников - днем матери! Желаю каждой женщине, которая достойна называться гордым словом - мама, огромного счастья. Чтобы ласковые глаза светились добротой и гордостью за своих детей. Чтобы радость и легкость сопутствовали и вдохновляли. Будьте самыми любимыми, необходимыми и ценными!

есть ли в мире что-либо трогательнее, сильнее, неистовее и нежнее, чем материнская любовь? Сколько писали о ней, а всю глубину передать вряд ли можно словами... Дорогие наши матери, женщины, которые носили в утробе своих детей долгие девять месяцев, перенесли боль родов и бессонные ночи у колыбелек своих маленьких деток! Мы поздравляем вас с праздником и желаем, чтобы ваши дети платили вам такой же большой любовью, привязанностью, лаской и заботой, которую в свое время вы отдали им без остатка! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, радости и гордости за своих детей!

Все комплименты мира

Сегодня для тебя.

С Днем мамы поздравляю,

Любимая моя!

Живи как можно дольше,

И радуйся всегда.

Любви тебе, здоровья

На долгие года!