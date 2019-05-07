Поздравления с днем рождения на 7 мая: стихи и открытки

Вы сильный, практичный и проницательный человек. Благодаря своему усердию и самостоятельности вы с легкостью делаете карьеру и достигаете руководящих постов; но избегайте язвительности и старайтесь не давить на окружающих.
Вы умеете правильно оценивать ситуации и людей и смогли бы реализовать себя в борьбе за права человека. Фантастически энергичный и деятельный, вы способны к выдающимся достижениям.
Трезвый подход к жизни и умение идти к цели, не сворачивая, свидетельствуют о вашей деловой хватке, а глубина мыслей говорит о возможности философских прозрений и умении решать сложные задачи.
Камнем преткновения на пути к реализации вашего огромного потенциала может стать искушение замкнуться в себе и проявить упрямство, высокомерие и необщительность.
Вы автоматически оказываетесь лидером в любой ситуации благодаря прекрасным организаторским способностям, умению вдохновлять других людей и наращивать материальные ресурсы.
Около 14 лет в вашей жизни появляются новые интересы: в первую очередь, учеба и общение. В 44 года на первый план выходят эмоциональные отношения и семья. Вы начинаете инстинктивно чувствовать нужды окружающих людей.
В возрасте около 75 лет в вас пробуждаются уверенность и способность к впечатляющему самовыражению.
Поздравляю с днем рождения!
Света, радости, добра,
Постоянного везения
И душевного тепла.
Пусть глаза сияют радостью
И исполнятся мечты.
Жизнь пусть будет вечной сладостью,
А в душе цветут цветы.
И улыбка не сходит с лица,
Освещая твой путь любой.
Счастью пусть не будет конца,
И накроет успех с головой!
С днем рождения поздравляю!
От души я Вам желаю
В жизни полного релакса,
Без проблем и суеты.
Пусть минуют все ненастья,
Исполняются мечты.
Пусть забот совсем не будет,
Вы живите как в раю.
Пусть все близкие, родные
Дарят Вам любовь свою.
Желаем вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Не важно, сколько вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!
Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться.
Желаем, чтобы все сбылись мечты
И с днем рождения дружно поздравляем.
Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души вам пожелаем.
От всей души с любовью и теплом
Хочу тебя поздравить с днем рождения!
Желаю согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаю я тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!
Поздравляем с днем рождения,
Любви, здоровья и тепла,
Всегда отличного настроения,
Душа чтобы пела и цвела.
Пускай невзгоды и ненастья —
Тебя обходят стороной.
Желаем море-море счастья,
Быть всегда любимой, дорогой.
И денег много чтобы было,
Моталась только на моря.
Свои невзгоды позабыла
Любила, верила, жила!
Желаю солнечных деньков,
Любви и радости, успеха
Побольше радостных звонков
И в жизни много-много смеха.
Пускай в душе царит покой,
Семья пускай будет здорова
И пусть всегда твой дом родной
Удачей будет очарован.
От всей души желаю счастья
И душу грел чтоб огонек,
Чтобы уходили все несчастья
И жизни ключ имел исток!
Желаю в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была лишь разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаю в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни ты.
Удачи, радости, везения,
Во всем всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!