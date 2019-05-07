Поздравления с днем рождения на 7 мая: стихи и открытки

Вы родились 7 мая, знак зодиака Телец. Вы методичны и аналитичны, быстро ориентируетесь и умеете сосредоточить внимание на главном.

Вы сильный, практичный и про­ницательный человек. Благода­ря своему усердию и самосто­ятельности вы с легкостью де­лаете карьеру и достигаете руководящих постов; но избегайте язвительности и старайтесь не давить на окружающих.

Вы умеете правильно оценивать ситуации и людей и смогли бы реализовать себя в борьбе за права человека. Фантастически энергичный и деятельный, вы способны к выдающимся достижениям.

Трезвый подход к жизни и умение идти к цели, не сворачивая, свиде­тельствуют о вашей деловой хватке, а глуби­на мыслей говорит о возможности философ­ских прозрений и умении решать сложные задачи.

Камнем преткновения на пути к реализации вашего огромного потенциала мо­жет стать искушение замкнуться в себе и про­явить упрямство, высокомерие и необщи­тельность.

Вы автоматически оказываетесь лидером в любой ситуации благодаря прекрасным организаторским способностям, умению вдох­новлять других людей и наращивать матери­альные ресурсы.

Около 14 лет в вашей жизни появляются новые интересы: в первую очередь, учеба и общение. В 44 года на первый план выхо­дят эмоциональные отношения и семья. Вы начинаете инстинктивно чувствовать нужды окружающих людей.

В возрасте около 75 лет в вас пробуждаются уверенность и способ­ность к впечатляющему самовыражению.

Поздравляю с днем рождения!

Света, радости, добра,

Постоянного везения

И душевного тепла.

Пусть глаза сияют радостью

И исполнятся мечты.

Жизнь пусть будет вечной сладостью,

А в душе цветут цветы.

И улыбка не сходит с лица,

Освещая твой путь любой.

Счастью пусть не будет конца,

И накроет успех с головой!

С днем рождения поздравляю!

От души я Вам желаю

В жизни полного релакса,

Без проблем и суеты.

Пусть минуют все ненастья,

Исполняются мечты.

Пусть забот совсем не будет,

Вы живите как в раю.

Пусть все близкие, родные

Дарят Вам любовь свою.

Желаем вам сиять и хорошеть,

В душе всегда быть девочкою юной.

Не важно, сколько вам сегодня лет,

Желаем счастья, радости и чуда!

Желаем каждый день благодарить

За жизнь прекрасную, как будто в доброй сказке,

За праздник, за любовь, за солнца свет.

Пусть будет много поводов смеяться.

Желаем, чтобы все сбылись мечты

И с днем рождения дружно поздравляем.

Затмите красотою все цветы!

Всех благ мы от души вам пожелаем.

От всей души с любовью и теплом

Хочу тебя поздравить с днем рождения!

Желаю согревать улыбкой дом

И быть всегда в хорошем настроении!

Любви, добра, уюта и тепла!

И пожелаю я тебе вдобавок,

Чтоб ты всегда счастливою была,

Здоровья крепкого и денежных прибавок!

Поздравляем с днем рождения,

Любви, здоровья и тепла,

Всегда отличного настроения,

Душа чтобы пела и цвела.

Пускай невзгоды и ненастья —

Тебя обходят стороной.

Желаем море-море счастья,

Быть всегда любимой, дорогой.

И денег много чтобы было,

Моталась только на моря.

Свои невзгоды позабыла

Любила, верила, жила!

Желаю солнечных деньков,

Любви и радости, успеха

Побольше радостных звонков

И в жизни много-много смеха.

Пускай в душе царит покой,

Семья пускай будет здорова

И пусть всегда твой дом родной

Удачей будет очарован.

От всей души желаю счастья

И душу грел чтоб огонек,

Чтобы уходили все несчастья

И жизни ключ имел исток!

Желаю в день такой прекрасный:

Пускай исполнятся мечты,

Чтоб жизнь была лишь разнообразной,

Полна любви и доброты!

Тебе желаю в жизни счастья,

Успехов, мира, красоты,

Чтобы невзгоды и ненастья

Не знала в жизни ты.

Удачи, радости, везения,

Во всем всегда, во всех делах.

Хорошего лишь настроения!

Пусть будет блеск всегда в глазах!