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День матери 2019: лучшие СМС поздравления на украинском языке

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День матери 2019: лучшие СМС поздравления на украинском языке
09:11 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

12 травня - українці будуть вітати зі святом олюблених матусь і бабусь з Днем матері.

Сьогодні українці відзначатимуть день найдорожчої у житті людини - мами. Це найважливіші жінки для кожного з нас. І здається закономірним, що ми відзначаємо таке свято.

Мама! Найдорожче слово в світі

Де б не був ти, що б ти не робив.

Назавжди вона твій шлях освітить

Ніжним серцем відданим тобі!

І сняться часто зорі голубі

І мама на порозі біля хати.

За все, що маю, Мамо, дякую Тобі!

За все , що маю і що буду мати!

Мріють крилами з туману лебеді рожеві,

Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.

Заглядає в шибу казка сивими очима,

Материнська добра ласка в неї за плечима.

Ой біжи, біжи, до саду, не вертай до хати,

Не пущу тебе колиску синову гойдати.

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,

Опустіться, тихі зорі, синові під вії.

Темряву тривожили криками півні,

Танцювали лебеді в хаті на стіні.

Лопотіли крилами і рожевим пір'ям,

Лоскотали марево золотим сузір'ям.

З днем матері, дорога матусю!

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Матінко люба, зозуленько мила,

Щирі вітання тобі!

Зичу я щастя, здоров'я і миру

в домі твоєму завжди!

Матусю,

Хай збудеться все, що Ти хочеш,

Хай збудеться все, що чекаєш,

Хай стежка проляже в трояндах,

Яку Ти в житті прокладаєш.

Матусю,

Хай буде удача у всьому,

Добробут хай буде у домі,

Багатство і радість, й наснага,

І шана людська і повага!

Спасибі, Матусю, Тобі,

За те, що я живу на світі.

І в цей прекрасний світлий день

Я подарую Тобі квіти.

Свята, прекрасна, дорога.

Тобі моя душа співає.

Любов Твоя така палка

На світі зло перемагає.

Проведи мене, Мамо, будь ласка

Проведи у цей світ.

Хай простелиться ніжна, криласта

Мені дорога услід.

Відгородить вона мене всюди

Від нещасть і біди.

Проведи мене, Мамо, між люди

В білий світ проведи.

Рідна Мамо, подай мені руку,

Щоб не впасти,як тяжко мені.

Мою щиру любов на цім світі

З вдячним серцем дарую Тобі!

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з’являються сльози,

Міцного здоровя з роси і води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

День матери 2019: лучшие идеи подарков для мамы (Фото)

Я Тебе вітаю із великим святом.

Я Тобі бажаю радості багато.

Хай сміється сонце з голубого неба,

І троянда перша зацвіте для Тебе.

Хай в житті Твоєму горя не буває,

На устах усмішка маком розцвітає.

Хай для Тебе гарна буде кожна днина,

Дорога матусю – будь завжди щаслива.

Ще Тобі бажаю цвітіння розмаю,

Синього неба і все, що я маю.

Нехай Тебе любить, хто милий душі,

Цього я від серця бажаю Тобі!

Тебе, рідненька, раді привітати

В святкові та буденні дні,

Бо ти для нас єдина, мамо,

І кращої немає на землі.

Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,

щоб всіх на століття могла запросити!

День матери 2019 в Украине: традиции праздника

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання –

Від доні, від сина.

Квіточок пахучих

Принесли багато

В цей травневий ранок,

У велике свято!

Мама! Немає милішого слова –

Ти ж бо життя, і творіння, й основа,

Пензель, перо надихались Тобою,

Вічна Ти в пісні – з болем, любов’ю.

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