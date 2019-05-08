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Короткие поздравления с днем рождения на 8 мая: стихи и открытки

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Короткие поздравления с днем рождения на 8 мая: стихи и открытки
08:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Короткие поздравления с Днем Рождения содержат в себе лаконичность, красоту и особую оригинальность.

Люди, родившиеся в этот день, обычно дружелюбны и непо­средственны, обаятельны и ум­ны. Причудливым образом со­четая в себе материализм с идеализмом, вы общительны, душевны и нуждаетесь в людях. Вы на всю жизнь сохраняете молодость духа. 

Это гарантирует вам неизменную симпа­тию окружающих. А поскольку вы честолюбивы, то это также помогает вам достичь карьерных целей.

Вы родились 8 мая, знак зодиака Телец. Вы способны ак­тивно мыслить и ясно выражать свои мысли, умеете критически анализировать ситуации, готовы к упорному труду и от природы наделены деловым чутьем. Этим объясняется ваше умение накапливать материальные бла­га.

Вы умеете произвести на людей впечатле­ние человека, обладающего неповторимой индивидуальностью и стилем.

Желание пре­взойти пределы мирского может выражаться у вас в тяге к мистицизму — либо в нераз­берихе, бегстве от реальности и в несбыточ­ных мечтах.

Начиная с 13-летнего возраста в вас про­буждается желание выражать свои мысли и общаться с окружающими. Это желание может вдохновить вас на учебу и обеспечить вам умственное развитие.

После 43 лет вы начинаете острее испытывать потребность в эмоциональном самовыражении, в сближе­нии с семьей. Начиная с 73 лет вы становитесь сильнее и увереннее в себе.

 

Вас с днем рождения поздравляем,

Пускай сбываются мечты!

И пусть в судьбе и жизни Вашей

С избытком будет доброты!

 

Прекрасной и неповторимой

Всегда Вас будут называть,

Желаем быть всегда любимой

И красотой нас вдохновлять!

Природа буйно Ваше празднует рожденье,

И мы, конечно, с нею вместе заодно.

Желаем Вам, чтобы с огромным наслажденьем

Вы шли по жизни, будто в песне, как в кино.

 

Пусть каждый день Ваш ярок будет и прекрасен,

Пускай все сложится, как в сказке, хорошо.

Пусть смысл событий будет только добр и ясен,

И будет гладок путь Ваш, словно нежный шелк.

Короткие СМС-поздравления с днем рождения

День рожденья — праздник славный,

Среди праздников он главный.

Я сегодня пожелаю

Ключ найти тебе от рая,

Быть здоровым, сильным, смелым,

Добрым, ласковым, умелым.

В доме будет пускай густо,

И в карманах пусть не пусто.

Счастье льется пусть рекой.

С днем рожденья, дорогой!

Женщине прекрасной, милой, дорогой

Поздравления, пусть текут рекой,

Присоединяясь, я хочу сказать

Выглядишь сегодня на оценку "5".

 

Ну а пожелаю я тебе добра,

Жизнь прожить умело — беспрепятственно,

Целей добиваться без сомнения

И еще скажу раз "с днем рождения".

Твой праздник... как сегодня ты прекрасна!

Мужчины смотрят все тебе вослед.

Ты именинница — и это сразу ясно:

Счастливей взгляда в мире просто нет.

 

Такою будь всегда и радость людям

Дари улыбкой детскою своей.

Пускай в судьбе туманных дней не будет,

А будет много теплых, светлых дней!

Будь сильным, богатым, здоровым,

Желаю забыть про беды, тревоги,

Желаю, чтоб в гору всегда шли дела,

Чтоб улыбался, не грустил никогда!

Желаю чтоб как у коня,

Здоровье было у тебя.

Деньги в кошельке водились,

Все желания свершились.

Пробуждал у женщин интерес,

Был всегда ты молод, резв.

Лучшие поздравления с днем рождения в прозе

В день рождения я тебе желаю

Радости, благополучия, уважения,

В этот день сердечно поздравляю,

Счастья и прекрасных достижений.

По-особому нынче красивая,

И улыбкой искрятся глаза…

В день рождения свой ты смешливая,

Пусть от счастья и капнет слеза…

 

Будь и дальше всегда замечательной,

Всех своей теплотой согревай!

Оставайся всегда привлекательной,

Настроением к солнцу взмывай!

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