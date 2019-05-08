Короткие поздравления с днем рождения на 8 мая: стихи и открытки

Люди, родившиеся в этот день, обычно дружелюбны и непосредственны, обаятельны и умны. Причудливым образом сочетая в себе материализм с идеализмом, вы общительны, душевны и нуждаетесь в людях. Вы на всю жизнь сохраняете молодость духа.
Это гарантирует вам неизменную симпатию окружающих. А поскольку вы честолюбивы, то это также помогает вам достичь карьерных целей.
Вы родились 8 мая, знак зодиака Телец. Вы способны активно мыслить и ясно выражать свои мысли, умеете критически анализировать ситуации, готовы к упорному труду и от природы наделены деловым чутьем. Этим объясняется ваше умение накапливать материальные блага.
Вы умеете произвести на людей впечатление человека, обладающего неповторимой индивидуальностью и стилем.
Желание превзойти пределы мирского может выражаться у вас в тяге к мистицизму — либо в неразберихе, бегстве от реальности и в несбыточных мечтах.
Начиная с 13-летнего возраста в вас пробуждается желание выражать свои мысли и общаться с окружающими. Это желание может вдохновить вас на учебу и обеспечить вам умственное развитие.
После 43 лет вы начинаете острее испытывать потребность в эмоциональном самовыражении, в сближении с семьей. Начиная с 73 лет вы становитесь сильнее и увереннее в себе.
Вас с днем рождения поздравляем,
Пускай сбываются мечты!
И пусть в судьбе и жизни Вашей
С избытком будет доброты!
Прекрасной и неповторимой
Всегда Вас будут называть,
Желаем быть всегда любимой
И красотой нас вдохновлять!
Природа буйно Ваше празднует рожденье,
И мы, конечно, с нею вместе заодно.
Желаем Вам, чтобы с огромным наслажденьем
Вы шли по жизни, будто в песне, как в кино.
Пусть каждый день Ваш ярок будет и прекрасен,
Пускай все сложится, как в сказке, хорошо.
Пусть смысл событий будет только добр и ясен,
И будет гладок путь Ваш, словно нежный шелк.
День рожденья — праздник славный,
Среди праздников он главный.
Я сегодня пожелаю
Ключ найти тебе от рая,
Быть здоровым, сильным, смелым,
Добрым, ласковым, умелым.
В доме будет пускай густо,
И в карманах пусть не пусто.
Счастье льется пусть рекой.
С днем рожденья, дорогой!
Женщине прекрасной, милой, дорогой
Поздравления, пусть текут рекой,
Присоединяясь, я хочу сказать
Выглядишь сегодня на оценку "5".
Ну а пожелаю я тебе добра,
Жизнь прожить умело — беспрепятственно,
Целей добиваться без сомнения
И еще скажу раз "с днем рождения".
Твой праздник... как сегодня ты прекрасна!
Мужчины смотрят все тебе вослед.
Ты именинница — и это сразу ясно:
Счастливей взгляда в мире просто нет.
Такою будь всегда и радость людям
Дари улыбкой детскою своей.
Пускай в судьбе туманных дней не будет,
А будет много теплых, светлых дней!
Будь сильным, богатым, здоровым,
Желаю забыть про беды, тревоги,
Желаю, чтоб в гору всегда шли дела,
Чтоб улыбался, не грустил никогда!
Желаю чтоб как у коня,
Здоровье было у тебя.
Деньги в кошельке водились,
Все желания свершились.
Пробуждал у женщин интерес,
Был всегда ты молод, резв.
В день рождения я тебе желаю
Радости, благополучия, уважения,
В этот день сердечно поздравляю,
Счастья и прекрасных достижений.
По-особому нынче красивая,
И улыбкой искрятся глаза…
В день рождения свой ты смешливая,
Пусть от счастья и капнет слеза…
Будь и дальше всегда замечательной,
Всех своей теплотой согревай!
Оставайся всегда привлекательной,
Настроением к солнцу взмывай!