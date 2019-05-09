Лучшие стихи и поздравления на 9 мая

В этом году отмечается 74-я годовщина Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот праздник со слезами на глазах каждый год вызывает большую радость, грустные воспоминания и гордость предками у тех, кому, к счастью, не довелось на себе испытать на себе последствия войны.
В этот день поздравление с 9 Мая ветеранам, которых уже осталось так мало, — это способ выразить свою благодарность.
Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда.
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!
Вы, ветераны, нынче деды —
В боях прошел ваш звездный час…
Поздравить с Днем Святой Победы
Позвольте, дорогие, вас!
Враг вас на части рвал снарядом,
Враг не жалел на вас свинец…
Спасибо, что еще вы рядом-
Защитник Родины, боец —
Мужчина. Дедушка. Отец.
Дорогие мои ветераны,
С днем Победы я вас поздравляю.
Вы держитесь, подольше живите,
Я здоровья и сил вам желаю.
Пусть любовью ваш дом будет полон
И родные всегда рядом с вами,
Вам безмерное наше "Спасибо"
За страну, сохраненную вами.
Мы помним, любим, чтим и знаем,
Что кровь пролитая не зря
Кропила каплями на знамя,
Она — для мира и добра.
И пусть порою жизнь нещадно
Бичует вас и без войны:
Сильны вы духом, вы пощады
Не просите, сыны войны.
Мы, как потомки, в День Победы
Почтенья дань вам отдадим,
Для вечной памяти легенды
О вас сынам передадим.
Сегодня праздник День Победы!
его отвоевали деды,
Прогнав фашистов с глаз долой,
Загнав назад к себе домой.
Погибших чтить мы вечно будем!
А ветеранов не забудем.
Желаем вам здоровья много!
И не смотрите на нас строго,
Заботой мы вас окружим,
Мы каждым сильно дорожим.