Лучшие стихи и поздравления на 9 мая

Мы не должны забывать подвиг наших ветеранов, не должны забывать благодарить их за мирное небо над головой и из года в год поздравлять с Днем Победы!

В этом году отмечается 74-я годовщина Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот праздник со слезами на глазах каждый год вызывает большую радость, грустные воспоминания и гордость предками у тех, кому, к счастью, не довелось на себе испытать на себе последствия войны.

В этот день поздравление с 9 Мая ветеранам, которых уже осталось так мало, — это способ выразить свою благодарность.

Пусть ваше небо чистым будет,

Не гаснет радостей звезда.

И грохот танков и орудий

Уйдет из жизни навсегда.

Теченью лет не прекословя,

Мы вам желаем всей душой

Здоровья и опять здоровья,

И жизни доброй и большой!

Вы, ветераны, нынче деды —

В боях прошел ваш звездный час…

Поздравить с Днем Святой Победы

Позвольте, дорогие, вас!

Враг вас на части рвал снарядом,

Враг не жалел на вас свинец…

Спасибо, что еще вы рядом-

Защитник Родины, боец —

Мужчина. Дедушка. Отец.

Дорогие мои ветераны,

С днем Победы я вас поздравляю.

Вы держитесь, подольше живите,

Я здоровья и сил вам желаю.

Пусть любовью ваш дом будет полон

И родные всегда рядом с вами,

Вам безмерное наше "Спасибо"

За страну, сохраненную вами.

Мы помним, любим, чтим и знаем,

Что кровь пролитая не зря

Кропила каплями на знамя,

Она — для мира и добра.

И пусть порою жизнь нещадно

Бичует вас и без войны:

Сильны вы духом, вы пощады

Не просите, сыны войны.

Мы, как потомки, в День Победы

Почтенья дань вам отдадим,

Для вечной памяти легенды

О вас сынам передадим.

Сегодня праздник День Победы!

его отвоевали деды,

Прогнав фашистов с глаз долой,

Загнав назад к себе домой.

Погибших чтить мы вечно будем!

А ветеранов не забудем.

Желаем вам здоровья много!

И не смотрите на нас строго,

Заботой мы вас окружим,

Мы каждым сильно дорожим.