Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая

Очень важно в этот праздник поздравить всех ветеранов. В этот праздничный день звучат трогательные и красивые поздравления с 9 Мая в их честь, в знак их отваги, победы и сверхусилий, приложенных в страшные годы войны. Мы предлагаем вам самые лучшие варианты поздравлений в день 9 Мая.
Вас с днем Победы поздравляю,
В девятый светлый майский день
Я неба мирного желаю,
И рядом – искренних людей!
Тебе желаю в День победы
Не ведать, что такое беды,
Всегда жить в мире и согласии,
Пусть воцарится в жизни счастье!
Помним и ценим. Для нас вы - как звезды,
Мир на земле вашим подвигом создан.
Вас поздравлять с Днем Победы готовы
В праздники, будни, все снова и снова!
Праздник Победы - это праздник весны,
День поражения жестокой войны,
День поражения насилия и зла,
День воскрешения любви и добра!
За все победы, за отвагу, смелость,
За Ваши благородные дела!
Пусть жизнь исполнит все, чего хотелось.
Здоровья, долголетия, добра!
Вы, ветераны, нынче деды -
В боях прошел ваш звездный час!
Поздравить с Днем Победы
Позвольте, дорогие, Вас!
В славный праздник - День Победы
Поздравляю вас, друзья!
Счастья - взрослым, смеха - детям,
Мира всем желаю я!
Пусть в праздник Великой Победы
Мир вспомнит за Родину павших!
Пусть в небе сияют салюты,
Ликуют военные марши!
"Поздравляем! - кричим им. - Ура!"
Но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше "спасибо".