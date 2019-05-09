Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая

Лучшие короткие поздравления с Днем Победы.

Очень важно в этот праздник поздравить всех ветеранов. В этот праздничный день звучат трогательные и красивые поздравления с 9 Мая в их честь, в знак их отваги, победы и сверхусилий, приложенных в страшные годы войны. Мы предлагаем вам самые лучшие варианты поздравлений в день 9 Мая.

Вас с днем Победы поздравляю,

В девятый светлый майский день

Я неба мирного желаю,

И рядом – искренних людей!

Тебе желаю в День победы

Не ведать, что такое беды,

Всегда жить в мире и согласии,

Пусть воцарится в жизни счастье!

Помним и ценим. Для нас вы - как звезды,

Мир на земле вашим подвигом создан.

Вас поздравлять с Днем Победы готовы

В праздники, будни, все снова и снова!

Праздник Победы - это праздник весны,

День поражения жестокой войны,

День поражения насилия и зла,

День воскрешения любви и добра!

За все победы, за отвагу, смелость,

За Ваши благородные дела!

Пусть жизнь исполнит все, чего хотелось.

Здоровья, долголетия, добра!

Вы, ветераны, нынче деды -

В боях прошел ваш звездный час!

Поздравить с Днем Победы

Позвольте, дорогие, Вас!

В славный праздник - День Победы

Поздравляю вас, друзья!

Счастья - взрослым, смеха - детям,

Мира всем желаю я!

Пусть в праздник Великой Победы

Мир вспомнит за Родину павших!

Пусть в небе сияют салюты,

Ликуют военные марши!

"Поздравляем! - кричим им. - Ура!"

Но идут старики молчаливо.

Им не громкая слава нужна,

А сердечное наше "спасибо".