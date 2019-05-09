Скачать
Четверг, 09.05.2019
Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ
Порошенко: Не допустим еще одной масштабной войны в Европе
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
Усик рассказал о своей травме
Усик рассказал о своей травме
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж

Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая

Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая
07:28 Сегодня Телеграф

Лучшие короткие поздравления с Днем Победы.

Очень важно в этот праздник поздравить всех ветеранов. В этот праздничный день звучат трогательные и красивые поздравления с 9 Мая в их честь, в знак их отваги, победы и сверхусилий, приложенных в страшные годы войны. Мы предлагаем вам самые лучшие варианты поздравлений в день 9 Мая. 

 

Вас с днем Победы поздравляю,

В девятый светлый майский день

Я неба мирного желаю,

И рядом – искренних людей!

 

Тебе желаю в День победы

Не ведать, что такое беды,

Всегда жить в мире и согласии,

Пусть воцарится в жизни счастье!

 

Помним и ценим. Для нас вы - как звезды,

Мир на земле вашим подвигом создан.

Вас поздравлять с Днем Победы готовы

В праздники, будни, все снова и снова!

 

Праздник Победы - это праздник весны,

День поражения жестокой войны,

День поражения насилия и зла,

День воскрешения любви и добра!

 

За все победы, за отвагу, смелость,

За Ваши благородные дела!

Пусть жизнь исполнит все, чего хотелось.

Здоровья, долголетия, добра!

 

Вы, ветераны, нынче деды -

В боях прошел ваш звездный час!

Поздравить с Днем Победы

Позвольте, дорогие, Вас!

 

В славный праздник - День Победы

Поздравляю вас, друзья!

Счастья - взрослым, смеха - детям,

Мира всем желаю я!

 

Пусть в праздник Великой Победы

Мир вспомнит за Родину павших!

Пусть в небе сияют салюты,

Ликуют военные марши!

 

"Поздравляем! - кричим им. - Ура!"

Но идут старики молчаливо.

Им не громкая слава нужна,

А сердечное наше "спасибо".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Поздравления, День Победы, 9 мая, Поздравления с Днем Победы, Поздравления с 9 мая, Короткие поздравления с 9 мая, Смс-поздравления с 9 мая, Красивые поздравления с Днем Победы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая
03 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
04 Инаугурация Зеленского: Парубий склоняется к дате 27 мая
05 Экс-президент Польши дал советы для Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе России
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе РФ
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Эскалация на Донбассе: за сутки - 11 обстрелов, один военный погиб, четверо ранены
Эскалация на Донбассе: один военный погиб, четверо ранены
Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь