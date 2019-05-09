Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая

Вы честолюбивы, умны, ориентированы на успех и обладаете необходимыми навыками общения. Вы полны энергии и стремитесь к немедленной выгоде; кроме того, у вас всегда есть наготове какой-нибудь выгодный план.
Очень проницательный и быстрый в оценке людей и ситуаций, вы постоянно ищете возможности преуспеть и тяготеете к крупным проектам.
Присущая вам практичность обеспечивает успех в делах; более того, вам приятно приносить пользу людям. Обладая от природы повышенной чувственностью, вы часто влюбляетесь, но не злоупотребляйте этим и не потакайте своим слабостям.
Ваша независимость и организаторские способности пригодятся в любом деле. Щедрость и оптимизм привлекают к вам людей и способствуют процветанию. Однако старайтесь избегать свойственных вам приступов тяжелого упрямства.
С 12-летнего возраста темп вашей жизни ускоряется, и особую значимость для вас приобретают межличностные отношения и учеба.
Этот период продолжается до 42 лет, после чего вы переживаете следующий поворотный момент: повышается важность эмоциональной близости и безопасности. С 72 лет основной упор делается уже не на дом, а на творческое самовыражение.
Поздравляю с днем рождения
И желаю всей душой,
Чтобы счастье и веселье
Были рядышком с тобой!
Чтобы жизнь была богата
На улыбки и мечты,
И водились чтоб деньжата —
Столько, сколько хочешь ты.
Чтобы цели достигались,
И дорога вдаль вела,
Чтоб мечты твои сбывались,
Получались все дела!
Желаю тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, да можно — в любом.
И полною чашей пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, терпения — тоже,
Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения —
Всего я желаю в твой день. С днем рождения!
С днем рожденья поздравляю!
Здоровья крепкого желаю.
Друзей, достатка и успехов.
Веселья, радости и смеха!
Людей хороших и побольше,
А позитива, чтоб подольше.
На Мальте отпуск проводить,
Себя всегда, во всем любить!
Поздравляю с днем рождения!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет.
В сердце пусть сияет радость,
Жизнь к победам вдохновит
И большой успех приманит,
И мечты осуществит!
В прекрасный праздник день рождения,
Желаю радости, добра.
Чудес, здоровья, настроения,
Друзей прекрасных, сил, тепла.
Удача будет всегда рядом,
Успехов в жизни и труде.
Везенья, бодрости заряда —
По жизни, всюду и везде.
Любви взаимной, позитива,
И исполнения мечты.
Мобильности и креатива,
Всего, чего желаешь ты.
Здоровья, сил, терпения,
Желаний исполнения,
Признанья, уважения,
В карьере продвижения.
В семье благополучия,
Друзья чтоб были лучшие,
Во всех делах порядка,
Во всем всегда достатка!
Желаю в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!