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Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая

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Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
08:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 9 мая, знак зодиака Телец. У вас аналитический, логический ум.

Вы честолюбивы, умны, ориен­тированы на успех и облада­ете необходимыми навыками общения. Вы полны энергии и стремитесь к немедленной выгоде; кроме того, у вас всегда есть наготове какой-нибудь выгодный план.

Очень проницательный и быстрый в оцен­ке людей и ситуаций, вы постоянно ищете возможности преуспеть и тяготеете к круп­ным проектам.

Присущая вам практичность обеспечива­ет успех в делах; более того, вам приятно приносить пользу людям. Обладая от приро­ды повышенной чувственностью, вы часто влюбляетесь, но не злоупотребляйте этим и не потакайте своим слабостям.

Ваша независимость и организаторские способности пригодятся в любом деле. Щедрость и оптимизм привлекают к вам людей и способствуют процветанию. Однако ста­райтесь избегать свойственных вам присту­пов тяжелого упрямства.

С 12-летнего возраста темп вашей жиз­ни ускоряется, и особую значимость для вас приобретают межличностные отноше­ния и учеба.

Этот период продолжается до 42 лет, после чего вы переживаете следую­щий поворотный момент: повышается важ­ность эмоциональной близости и безопас­ности. С 72 лет основной упор делается уже не на дом, а на творческое самовыражение.

 

Поздравляю с днем рождения

И желаю всей душой,

Чтобы счастье и веселье

Были рядышком с тобой!

 

Чтобы жизнь была богата

На улыбки и мечты,

И водились чтоб деньжата —

Столько, сколько хочешь ты.

 

Чтобы цели достигались,

И дорога вдаль вела,

Чтоб мечты твои сбывались,

Получались все дела!

Короткие СМС-поздравления с днем рождения

Желаю тебе много-много добра,

Сундук золотишка, мешок серебра,

Счет в банке швейцарском, да можно — в любом.

И полною чашей пусть будет твой дом!

 

Здоровья покрепче, терпения — тоже,

Пусть будет всегда настроенье хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везения —

Всего я желаю в твой день. С днем рождения!

С днем рожденья поздравляю!

Здоровья крепкого желаю.

Друзей, достатка и успехов.

Веселья, радости и смеха!

 

Людей хороших и побольше,

А позитива, чтоб подольше.

На Мальте отпуск проводить,

Себя всегда, во всем любить!

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся стремления,

А в глазах не гаснет свет.

 

В сердце пусть сияет радость,

Жизнь к победам вдохновит

И большой успех приманит,

И мечты осуществит!

В прекрасный праздник день рождения,

Желаю радости, добра.

Чудес, здоровья, настроения,

Друзей прекрасных, сил, тепла.

 

Удача будет всегда рядом,

Успехов в жизни и труде.

Везенья, бодрости заряда —

По жизни, всюду и везде.

 

Любви взаимной, позитива,

И исполнения мечты.

Мобильности и креатива,

Всего, чего желаешь ты.

Лучшие поздравления с днем рождения в прозе

Здоровья, сил, терпения,

Желаний исполнения,

Признанья, уважения,

В карьере продвижения.

 

В семье благополучия,

Друзья чтоб были лучшие,

Во всех делах порядка,

Во всем всегда достатка!

Желаю в жизни только света,

Тепла, успехов и любви.

В душе чтоб было вечным лето,

Чтоб звезды в путь тебя вели.

 

Лишь радости, в делах — удачи,

Свершений новых и побед.

И только так — никак иначе.

Счастливых, ярких, долгих лет!

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