Поздравления с Днем победы: красивые открытки и стихи

Это день, когда нужно вспомнить великий человеческий подвиг во имя Родины. Миллионы погибших людей, покалеченных судеб, ведь война накладывает свой отпечаток на многие поколения.
В День Победы 9 мая украинцы любят поздравлять друг друга с победой над нацизмом во Второй мировой войне и дарить поздравительные открытки.
Ветеран боевой убелен сединой,
Но отчаян и смел, как всегда!
Он обучен суровой, жестокой войной —
Такова за победу цена!
Поздравляю тебя этой яркой весной
И спасибо опять говорю
За отчаянный бой и за тыл фронтовой,
И за то, что сейчас я живу!
Ни за что не старей, никогда не болей,
Будь навечно судьбою храним!
В этой сини небес, в этом море полей
Есть частичка твоя, побратим!
День Победы — слово дорогое!
День Победы! Как оно звучит!
Обо всех, кто пал мы вспомним стоя
И никто вовеки не забыт.
Вас с Победой общей поздравляю.
Ведь она на всех у нас одна.
Фейерверком праздничным сияя,
В этот день ликует вся страна.
Возгордимся нашими дедами,
С них пример достойный мы возьмем.
Подвиг их пусть нас научит с вами
Наслаждаться каждым мирным днем.
Праздник радостный и светлый
Отмечает вся страна.
Пусть всем мирно солнце светит
Миру не нужна война.
С Днем Победы всех поздравим,
Слава павшим и живым.
Подвиг ваш великий славим
И "спасибо" говорим.
Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших дедов
И благодарны им за то.
Как жаль, что меньше с каждым годом
В строю парадном их идет.
Но главное, в сердцах народа
Лучинка памяти живет.
Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
День Победы — важная дата,
Ведь всю жизнь мы помнить должны,
Что победу наши солдаты
Одержали для целой страны!
Хорошо, что есть мирное небо
И видна синева в небесах,
Что хватает воды нам и хлеба,
И сияет счастье в глазах!
С великим праздником Победы —
С великим днем страны моей!
Мы не забудем подвиг дедов —
Твоих, Отчизна, сыновей.
Пусть помнит враг о сорок пятом,
Что русских им не победить.
Любить страну мы будем свято,
Победой нашей дорожить!