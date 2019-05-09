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Поздравления с Днем победы: красивые открытки и стихи

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Поздравления с Днем победы: красивые открытки и стихи
13:15 Сегодня Телеграф

Праздник со слезами на глазах - День победы — объединяет людей, независимо от возраста, статуса и убеждений.

Это день, когда нужно вспомнить великий человеческий подвиг во имя Родины. Миллионы погибших людей, покалеченных судеб, ведь война накладывает свой отпечаток на многие поколения.

В День Победы 9 мая украинцы любят поздравлять друг друга с победой над нацизмом во Второй мировой войне и дарить поздравительные открытки.

 

Ветеран боевой убелен сединой,

Но отчаян и смел, как всегда!

Он обучен суровой, жестокой войной —

Такова за победу цена!

Поздравляю тебя этой яркой весной

И спасибо опять говорю

За отчаянный бой и за тыл фронтовой,

И за то, что сейчас я живу!

Ни за что не старей, никогда не болей,

Будь навечно судьбою храним!

В этой сини небес, в этом море полей

Есть частичка твоя, побратим!

День Победы — слово дорогое!

День Победы! Как оно звучит!

Обо всех, кто пал мы вспомним стоя

И никто вовеки не забыт.

 

Вас с Победой общей поздравляю.

Ведь она на всех у нас одна.

Фейерверком праздничным сияя,

В этот день ликует вся страна.

 

Возгордимся нашими дедами,

С них пример достойный мы возьмем.

Подвиг их пусть нас научит с вами

Наслаждаться каждым мирным днем.

Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая

Праздник радостный и светлый

Отмечает вся страна.

Пусть всем мирно солнце светит

Миру не нужна война.

 

С Днем Победы всех поздравим,

Слава павшим и живым.

Подвиг ваш великий славим

И "спасибо" говорим.

Великий праздник, День Победы!

Пусть много лет уже прошло,

Но помним подвиг наших дедов

И благодарны им за то.

 

Как жаль, что меньше с каждым годом

В строю парадном их идет.

Но главное, в сердцах народа

Лучинка памяти живет.

Желаю неба чистого,

И мира без войны,

И солнышка лучистого,

Над всей землей страны.

 

Родных, любимых — с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил.

Лучшие стихи и поздравления на 9 мая

День Победы — важная дата,

Ведь всю жизнь мы помнить должны,

Что победу наши солдаты

Одержали для целой страны!

 

Хорошо, что есть мирное небо

И видна синева в небесах,

Что хватает воды нам и хлеба,

И сияет счастье в глазах!

С великим праздником Победы —

С великим днем страны моей!

Мы не забудем подвиг дедов —

Твоих, Отчизна, сыновей.

 

Пусть помнит враг о сорок пятом,

Что русских им не победить.

Любить страну мы будем свято,

Победой нашей дорожить!

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