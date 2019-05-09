Лучшие СМС и короткие пожелания с 9 Мая

У вас есть отличная возможность красиво поздравить всех знакомых или близких ветеранов в лаконичной форме по смс. Здесь представлены короткие поздравления с 9 мая в виде смс, написанные в стихах для бабушек, дедушек, родных и близких вам людей.
С Победой вас и мирного всем неба!
Пусть не вернутся ужасы войны.
Спасибо скажем прадедам и дедам,
Мы поклониться им за все должны.
С Днем Победы поздравляю,
Будьте счастливы всегда,
Пусть война не повторится
В вашей жизни никогда!
***
С праздником волнующим, великим —
Днем Победы, мужества, весны,
Пожелаем, чтобы небо было мирным,
Пожелаем, чтобы не было войны.
Немного грустный этот праздник,
Мы вспомним дедов и отцов,
Желаю в День Победы счастья,
Улыбок, мира, теплых слов.
***
С Днем Победы поздравляю,
В мире жить я вам желаю,
Я желаю, чтоб войны
Никогда не знали мы.
День Победы наша гордость,
Это память всей страны
И на праздничном параде,
Побывать мы все должны.
Мира, радости, любви,
Всем вам желаю от души.
***
За мир, за отвагу, за веру в Победу
Взвивается в воздух прекрасный салют.
Пусть счастливы будут и дети и деды,
И войны в наш мир никогда не придут!
Вспомним подвиг наших дедов
В этот славный день Победы,
Будем мирно жить, прекрасно,
В радости, достатке, счастье.