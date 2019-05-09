Лучшие СМС и короткие пожелания с 9 Мая

9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

У вас есть отличная возможность красиво поздравить всех знакомых или близких ветеранов в лаконичной форме по смс. Здесь представлены короткие поздравления с 9 мая в виде смс, написанные в стихах для бабушек, дедушек, родных и близких вам людей.

С Победой вас и мирного всем неба!

Пусть не вернутся ужасы войны.

Спасибо скажем прадедам и дедам,

Мы поклониться им за все должны.

С Днем Победы поздравляю,

Будьте счастливы всегда,

Пусть война не повторится

В вашей жизни никогда!

***

С праздником волнующим, великим —

Днем Победы, мужества, весны,

Пожелаем, чтобы небо было мирным,

Пожелаем, чтобы не было войны.

Немного грустный этот праздник,

Мы вспомним дедов и отцов,

Желаю в День Победы счастья,

Улыбок, мира, теплых слов.

***

С Днем Победы поздравляю,

В мире жить я вам желаю,

Я желаю, чтоб войны

Никогда не знали мы.

День Победы наша гордость,

Это память всей страны

И на праздничном параде,

Побывать мы все должны.

Мира, радости, любви,

Всем вам желаю от души.

***

За мир, за отвагу, за веру в Победу

Взвивается в воздух прекрасный салют.

Пусть счастливы будут и дети и деды,

И войны в наш мир никогда не придут!

Вспомним подвиг наших дедов

В этот славный день Победы,

Будем мирно жить, прекрасно,

В радости, достатке, счастье.