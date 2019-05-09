День победы 2019: поздравления в прозе с 9 мая

Их осталось так мало, но это их победа, и мы не должны никогда забывать о их подвиге.

У вас есть отличная возможность красиво поздравить всех знакомых или близких ветеранов в лаконичной форме своими словами. Здесь представлены короткие поздравления с 9 мая в виде прозы, написанные для бабушек, дедушек, родных и близких вам людей.

С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед - к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живет в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.

С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки. Пусть никто и никогда не увидит войны.

Поздравляю с величайшим праздником - с Днем Победы! Желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детским смехом разливается каждый уголок земли, и война никогда не коснется даже маленькой частички вашей жизни. Желаю вам счастья в каждом вздохе и самого нужного качества - ценности того, что есть жизнь со всеми ее прелестями, есть семья и любящие вас люди, есть момент - и цените это.

9 Мая - не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная дата - День Победы. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над нашими головами. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем, что сделаем все, чтобы наши дети никогда не узнали, что такое война. И мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой победе. С праздником!

С почтением, трепетом и уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души!