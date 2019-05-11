Лучшие поздравления с днем рождения 11 мая: стихи и открытки

Рожденные в этот день, возможно, единственные, кто способен делать сразу два дела или реализовывать свои таланты одновременно на поприще двух карьер.

Идеалист-практик, вы сталкиваетесь с необходимостью сочетать свою духовную составляющую с приземленным материализмом Тельцов. С одной стороны, вы амбициозный и устремленный к материальным целям прагматик, но на более глубоком уровне хотите, чтобы благодаря вашим достижениям общество изменилось к лучшему. Вы бываете чрезвычайно довольны, если ваши гуманистические усилия помогают людям исправить свое бедственное положение.

Поскольку дети, рожденные 11 мая, обладают богатым воображением, родителям зачастую очень трудно определить, насколько соответствуют действительности жалобы на недомогания, высказываемые их чадами, а также отличить критическую ситуацию от вполне разрешимой. Самое главное, конечно, - понять психологию своего ребенка. Взрослые из числа рожденных 11 мая, как правило, заботятся о собственном здоровье, среди них немало долгожителей, однако склонность к ипохондрии все-таки присутствует. В питании рожденные 11 мая себя не ограничивают, однако им все-таки удается оставаться на удивление здоровыми.

Рожденным 11 мая свойственно, пожалуй, самое неординарное видение мира. Впрочем, они предпочитают держать свои фантазии в секрете, поскольку, выражая их публично, рискуют остаться непонятыми. Однако наиболее экстравагантные личности вовсе не смущаются открытого выражения своих чувств и мыслей; окружающие затаив дыхание выслушивают их, удивленно вскидывая брови.

Поздравления

Спешу поздравить с днем рожденья

И много счастья пожелать!

Улыбки, радость и везенье

От жизни в полной мере брать.

Любви огромной, море денег

И целый карнавал друзей,

Прекрасных, легких сновидений

И долгих-долгих жизни дней.

Чтоб больше было мигов милых

И меньше - за судьбу тревог,

Чтоб ангел чистый белокрылый

Берег душевный твой мирок.

В день рождения желаю

Мира, счастья и добра.

Жить, улыбкою сверкая,

Словно слиток серебра.

Пусть друзья не забывают,

Пусть родные берегут,

"Половинки" - обожают,

В руки денежки бегут.

Пусть уходят все невзгоды,

А приходит лишь успех,

Пусть идут неспешно годы

И приносят радость, смех...

Пусть от бед оберегает,

Защищает тебя Бог.

Пусть в поэме твоей жизни

Будет много ярких строк.

Пусть будет радость на лице

Не только в день рождения,

Пусть не коснется никогда

Печаль и сожаления.

Пусть будет полной чашей дом,

Пусть радуют детишки.

Пусть деньги водятся всегда,

Желательно с излишком.

Пускай сбываются мечты

И все идет по плану.

Пусть дружба будет на века,

Без жертв и без обмана.

Здоровья крепкого всегда,

Побольше комплиментов,

Приносят пусть тебе года

Лишь яркие моменты.

В твой день рожденья я желаю

Букетов, радости, улыбок.

От сердца, нежно поздравляю.

Судьба хранит пусть от ошибок.

Пусть солнце дарит море света,

Лучами нежно согревая.

Пускай закаты и рассветы

Тебя лишь радостью встречают.

А рядом будут те сердца,

Что дарят радость и покой.

Удачи, счастья без конца

И мирных дней над головой.

Прими сегодня поздравления,

Удачи, радости, везения,

Улыбок море, счастья, красоты,

Пусть все твои исполнятся мечты.

Заботой близкие пусть окружают,

В семье всегда будет покой,

Внимание, тепло и процветание,

Пусть будут рядышком с тобой!

Здоровья крепкого на долгие года,

Желаю я вдобавок,

Подарки пусть радуют тебя,

И денежных прибавок!