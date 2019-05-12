День матери 2019: лучшие поздравления на украинском языке

В каждой стране, в любом обществе, с особенным благоговением относятся к матери.

Этот праздник - повод сказать маме о том, что она - самый родной и дорогой человек. В этот день в Украине традиционно благодарят матерей за то, что они подарили жизнь. В День матери дети поздравляют матерей песнями и стихами, которые сохранились с давних времен.

Кроме того, некоторые семьи в этот праздник собираются для того, чтобы поблагодарить матерей за их нелегкий труд.

Матусю,

Хай збудеться все, що Ти хочеш,

Хай збудеться все, що чекаєш,

Хай стежка проляже в трояндах,

Яку Ти в житті прокладаєш.

Матусю,

Хай буде удача у всьому,

Добробут хай буде у домі,

Багатство і радість, й наснага,

І шана людська і повага!

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з’являються сльози,

Міцного здоровя з роси і води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

Слів чудових безліч хочеться сказати

І всього багато щиро побажати.

Скільки є на світі квітів, а на них роси, -

Стільки зичимо Вам щастя, радості завжди.

Щоб кожен день здавався святом -

Квітучим, щедрим і багатим!

Рідненька, найкраща, єдина!

Щоб Ти не схилилась ніколи в журбі.

І сонце, і зорі, і даль журавлину

Від щирого серця даруєм Тобі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

Щоб щастя й здоров'я у ебе було

Уклін Тобі, наша люба лебідко,

За ласку Твою і за Твоє тепло!

Xай молодість Твоя ще довго квітне,

Нехай усмішка сяє на вустах.

І лиш хороше, лагідне, привітне

Тобі в житті перетинає шлях.

Щастя хай веселкою сміється,

Квіти квітнуть на Твоїм путі,

В радості здоров'ї серце 6ється,

Мрії всі збуваються в житті!

Бажаємо щиро добра Тобі й миру!