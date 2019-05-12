День матери 2019: лучшие поздравления на украинском языке

Этот праздник - повод сказать маме о том, что она - самый родной и дорогой человек. В этот день в Украине традиционно благодарят матерей за то, что они подарили жизнь. В День матери дети поздравляют матерей песнями и стихами, которые сохранились с давних времен.
Кроме того, некоторые семьи в этот праздник собираются для того, чтобы поблагодарить матерей за их нелегкий труд.
Матусю,
Хай збудеться все, що Ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ти в житті прокладаєш.
Матусю,
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, й наснага,
І шана людська і повага!
Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози,
Міцного здоровя з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!
Слів чудових безліч хочеться сказати
І всього багато щиро побажати.
Скільки є на світі квітів, а на них роси, -
Стільки зичимо Вам щастя, радості завжди.
Щоб кожен день здавався святом -
Квітучим, щедрим і багатим!
Рідненька, найкраща, єдина!
Щоб Ти не схилилась ніколи в журбі.
І сонце, і зорі, і даль журавлину
Від щирого серця даруєм Тобі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку,
Щоб щастя й здоров'я у ебе було
Уклін Тобі, наша люба лебідко,
За ласку Твою і за Твоє тепло!
Xай молодість Твоя ще довго квітне,
Нехай усмішка сяє на вустах.
І лиш хороше, лагідне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях.
Щастя хай веселкою сміється,
Квіти квітнуть на Твоїм путі,
В радості здоров'ї серце 6ється,
Мрії всі збуваються в житті!
Бажаємо щиро добра Тобі й миру!