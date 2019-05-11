День матери 2019: самые милые СМС-поздравления

Красивые СМС-поздравления для самого дорогого человека на земле.

День матери - международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола.

По сути это - праздник вечности: из поколения в поколение для каждого из нас мама - самый главный человек.

Поздравления

Моя мамуля дорогая,

Тебе желаю долгих лет

И счастья без конца и края,

Чтоб мир твой был добром согрет!

С днем матери тебя, моя родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.

Пускай тебя лишь радость окружает,

Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

Любимая и дорогая,

Мамочка моя родная.

Будь здоровой всегда,

И живи ты долгие года.

Тебя за всё благодарю,

И очень сильно я люблю!

С Днем матери тебя я поздравляю.

Желаю быть веселой, не грустить.

Пускай улыбка на лице сияет

И будет счастье каждый день дарить!

Родная мамуля, Родная моя

Тебя поздравляю с праздником я.

Чтоб ты улыбалась, всегда и везде.

Здоровья большого, желаю тебе.

Пускай все мамы улыбаются,

В любви детей своих купаются,

Пусть не болеют и не старятся,

А все надежды их сбываются!