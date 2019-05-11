День матери 2019: самые милые СМС-поздравления

День матери - международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола.
По сути это - праздник вечности: из поколения в поколение для каждого из нас мама - самый главный человек.
Поздравления
Моя мамуля дорогая,
Тебе желаю долгих лет
И счастья без конца и края,
Чтоб мир твой был добром согрет!
С днем матери тебя, моя родная!
Твоя любовь хранит меня от бед.
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучшей мамы в мире просто нет!
Любимая и дорогая,
Мамочка моя родная.
Будь здоровой всегда,
И живи ты долгие года.
Тебя за всё благодарю,
И очень сильно я люблю!
С Днем матери тебя я поздравляю.
Желаю быть веселой, не грустить.
Пускай улыбка на лице сияет
И будет счастье каждый день дарить!
Родная мамуля, Родная моя
Тебя поздравляю с праздником я.
Чтоб ты улыбалась, всегда и везде.
Здоровья большого, желаю тебе.
Пускай все мамы улыбаются,
В любви детей своих купаются,
Пусть не болеют и не старятся,
А все надежды их сбываются!