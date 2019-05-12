Лучшие поздравления с Днем матери 2019 в открытках (Фото) Безусловно, День матери - это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ - образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что. Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и поэтами. И неслучайно - от того, насколько почитаемая в государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень культуры и благополучия общества. Счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой матери.