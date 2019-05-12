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Воскресенье, 12.05.2019
Лучшие поздравления с Днем матери 2019 в открытках (Фото)
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Лучшие поздравления с Днем матери 2019 в открытках (Фото)

Безусловно, День матери - это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ - образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что. Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и поэтами. И неслучайно - от того, насколько почитаемая в государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень культуры и благополучия общества. Счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой матери.
Фото: pixabay
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