Короткие СМС поздравления с днем рождения на 12 мая

Вы — очаровательный, общительный, откровенный и трудолюбивый человек. Вы теплы и непосредственны, но можете быть сильным и обязательным. Временами эго приводит к конфликту между работой и велениями сердца.
Вы ответственны и придаете большое значение своему статусу и престижу. Для вас важно также материальное благополучие, поэтому вы предпочитаете все планировать заранее.
Вы достаточно практичны, целеустремленны, умеете ставить перед собой цели и добиваться их. Вы — перфекционист и, взявшись за работу, делаете ее безукоризненно. Это говорит о вашей сильной воле и самодисциплине, но будьте осторожны, чтобы эти качества не переросли в упрямство.
Вы наделены хорошим вкусом и питаете пристрастие к красоте и роскоши, поэтому ваш дом привлекает теплом и комфортом.
После 9 лет у вас возникает тяга к общению с окружающими. В течение следующих 30 лет основной упор делается на учебу и овладение различными навыками.
Затем наступает переломный момент в вашей жизни: возрастает важность домашнего очага и эмоциональной заботы о себе и близких людях. После 69 лет усиливается вера в себя и сила самовыражения.
Я посылаю тебе в день рожденья
Счастья коробку и пачку везенья,
Склянку веселья и ящик успеха,
К ним приложу упаковочку смеха,
Банку удачи, здоровья горшок.
И этот прикольный вручу поздравок!
Пусть приходят в день рождения
Смех, улыбки, настроение,
Чудо, радость и успех,
Будь всегда достойней всех.
***
Пусть день рождения будет лучший,
Пусть исполняет он мечты.
И непременно все получится.
Все будет так, как хочешь ты!
Прими поздравления
В свой день рождения,
Мои пожелания добра и любви,
Успехов тебе, великих свершений
И исполнения заветной мечты.
***
Принимай поздравленья в твой день рожденья,
Счастья, удачи, по-больше веселья,
Здоровья желаю тебе через край...
Живи, не грусти и всегда процветай!
Желаю счастья и здоровья,
Чтоб денег в доме было море,
Чтоб все невзгоды отступили,
Чтоб близкие тебя любили!
***
Поздравляем с днем рожденья!
Пусть в душе живет покой,
В доме будет пусть веселье
Вперемешку с добротой!
С днем рождения! Удачи!
Плюс годочек — это значит
Больше мудрости в вас стало.
Счастья впереди немало!
Ждет вас радость и успех,
Доброта, тепло и смех.
***
В день рождения — счастья, настроения,
Всех задач и планов исполнения,
Будет жизнь насыщенной и светлой,
Легкой, превосходной и успешной.