Короткие СМС поздравления с днем рождения на 12 мая

Вы родились 12 мая, знак зодиака Телец. У вас много друзей, и вы сами - верный и преданный друг.

Вы — очаровательный, общи­тельный, откровенный и тру­долюбивый человек. Вы теп­лы и непосредственны, но мо­жете быть сильным и обязательным. Вре­менами эго приводит к конфликту между работой и велениями сердца.

Вы ответственны и придаете большое значение своему статусу и престижу. Для вас важно также материальное благополу­чие, поэтому вы предпочитаете все плани­ровать заранее.

Вы достаточно практичны, целеустрем­ленны, умеете ставить перед собой цели и до­биваться их. Вы — перфекционист и, взявшись за ра­боту, делаете ее безукоризненно. Это гово­рит о вашей сильной воле и самодисциплине, но будьте осторожны, чтобы эти качества не переросли в упрямство.

Вы на­делены хорошим вкусом и питаете пристрас­тие к красоте и роскоши, поэтому ваш дом привлекает теплом и комфортом.

После 9 лет у вас возникает тяга к обще­нию с окружающими. В течение следующих 30 лет основной упор делается на учебу и ов­ладение различными навыками.

Затем наступает переломный момент в вашей жизни: возрастает важность домаш­него очага и эмоциональной заботы о себе и близких людях. После 69 лет усиливается вера в себя и си­ла самовыражения.

Я посылаю тебе в день рожденья

Счастья коробку и пачку везенья,

Склянку веселья и ящик успеха,

К ним приложу упаковочку смеха,

Банку удачи, здоровья горшок.

И этот прикольный вручу поздравок!

Пусть приходят в день рождения

Смех, улыбки, настроение,

Чудо, радость и успех,

Будь всегда достойней всех.

***

Пусть день рождения будет лучший,

Пусть исполняет он мечты.

И непременно все получится.

Все будет так, как хочешь ты!

Прими поздравления

В свой день рождения,

Мои пожелания добра и любви,

Успехов тебе, великих свершений

И исполнения заветной мечты.

***

Принимай поздравленья в твой день рожденья,

Счастья, удачи, по-больше веселья,

Здоровья желаю тебе через край...

Живи, не грусти и всегда процветай!

Желаю счастья и здоровья,

Чтоб денег в доме было море,

Чтоб все невзгоды отступили,

Чтоб близкие тебя любили!

***

Поздравляем с днем рожденья!

Пусть в душе живет покой,

В доме будет пусть веселье

Вперемешку с добротой!

С днем рождения! Удачи!

Плюс годочек — это значит

Больше мудрости в вас стало.

Счастья впереди немало!

Ждет вас радость и успех,

Доброта, тепло и смех.

***

В день рождения — счастья, настроения,

Всех задач и планов исполнения,

Будет жизнь насыщенной и светлой,

Легкой, превосходной и успешной.