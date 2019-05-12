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День матери-2019: поздравления в стихах и картинках

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День матери-2019: поздравления в стихах и картинках
15:19 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Обязательно поздравите маму с этим большим праздником.

День матери – это самый прекрасный и трогательный праздник, который дарит возможность каждому ребенку поздравить своего близкого человека и проявить любовь и благодарность дорогой маме. В этот день нужно обязательно порадовать свою маму подарком.

На День матери дети дарят матерям цветы, праздничные открытки, посвящают мамам песни и стихи. Но помните – не нужно ждать Дня матери для того, чтобы сказать ей слова любви и поддержки. Любите своих матерей, говорите им о том, какую важную роль они играют в вашей жизни каждый день.

 

С днем матери тебя, моя родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.

Пускай тебя лишь радость окружает,

Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

День матери 2019: лучшие поздравления на украинском языке

Мама, милая, родная!

Тебя сердечно поздравляю.

За все спасибо говорю

И очень искренне люблю.

***

Тебя, мамулька, с Днем всех мам!

Желаю сбыться всем мечтам,

Желаю солнечных деньков

И счастья светлых островков.

С Днем Матери, мамуля, поздравляю!

От всей души здоровья пожелаю,

Чтобы улыбка не сходила с твоих уст,

А в кошельке из денег рос огромный куст!

"Очень сильно я люблю тебя!"

Мой первый крик тебя счастливой сделал,

За остальные ты меня прости.

Я в Мамин день тебе признаюсь смело:

Таких, как ты, родная, не найти.

Хочу тебе я пожелать здоровья

И многие счастливые лета.

И просто так еще хочу напомнить,

Что очень сильно я люблю тебя!

День матери 2019: красивые картинки с поздравлениями в стихах

В день матери сказать тебе спешу

Слова любви и искренних признаний.

Тобой, поверь, я очень дорожу,

Прими ж букет из скромных пожеланий!

Пусть будет в жизни солнышко всегда,

И радость изливается без края,

Дай Бог тебе здоровья на года,

Живи еще сто лет, моя родная!

***

"Прости меня за все мои обиды"

Сегодня праздник у моей мамули,

День матери вновь празднует страна.

Хочу, чтоб беды навсегда уснули,

И в дом не приходили никогда.

Прости меня за все мои обиды,

Ведь очень сильно я тебя люблю.

Желаю горя никогда не видеть,

Все лучшее сейчас тебе дарю!

Мамины руки – это тепло.

Мамины песни – нежность и ласка.

Мама прогонит вселенское зло,

И превратит жизнь в прекрасную сказку!

 

Мамочка милая, ангел с небес.

Я поздравляю тебя в этот праздник

Пусть твоя жизнь будет полной чудес.

Очень люблю. Твой сынишка проказник.

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