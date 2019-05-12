День матери-2019: поздравления в стихах и картинках

День матери – это самый прекрасный и трогательный праздник, который дарит возможность каждому ребенку поздравить своего близкого человека и проявить любовь и благодарность дорогой маме. В этот день нужно обязательно порадовать свою маму подарком.
На День матери дети дарят матерям цветы, праздничные открытки, посвящают мамам песни и стихи. Но помните – не нужно ждать Дня матери для того, чтобы сказать ей слова любви и поддержки. Любите своих матерей, говорите им о том, какую важную роль они играют в вашей жизни каждый день.
С днем матери тебя, моя родная!
Твоя любовь хранит меня от бед.
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучшей мамы в мире просто нет!
Мама, милая, родная!
Тебя сердечно поздравляю.
За все спасибо говорю
И очень искренне люблю.
***
Тебя, мамулька, с Днем всех мам!
Желаю сбыться всем мечтам,
Желаю солнечных деньков
И счастья светлых островков.
С Днем Матери, мамуля, поздравляю!
От всей души здоровья пожелаю,
Чтобы улыбка не сходила с твоих уст,
А в кошельке из денег рос огромный куст!
"Очень сильно я люблю тебя!"
Мой первый крик тебя счастливой сделал,
За остальные ты меня прости.
Я в Мамин день тебе признаюсь смело:
Таких, как ты, родная, не найти.
Хочу тебе я пожелать здоровья
И многие счастливые лета.
И просто так еще хочу напомнить,
Что очень сильно я люблю тебя!
В день матери сказать тебе спешу
Слова любви и искренних признаний.
Тобой, поверь, я очень дорожу,
Прими ж букет из скромных пожеланий!
Пусть будет в жизни солнышко всегда,
И радость изливается без края,
Дай Бог тебе здоровья на года,
Живи еще сто лет, моя родная!
***
"Прости меня за все мои обиды"
Сегодня праздник у моей мамули,
День матери вновь празднует страна.
Хочу, чтоб беды навсегда уснули,
И в дом не приходили никогда.
Прости меня за все мои обиды,
Ведь очень сильно я тебя люблю.
Желаю горя никогда не видеть,
Все лучшее сейчас тебе дарю!
Мамины руки – это тепло.
Мамины песни – нежность и ласка.
Мама прогонит вселенское зло,
И превратит жизнь в прекрасную сказку!
Мамочка милая, ангел с небес.
Я поздравляю тебя в этот праздник
Пусть твоя жизнь будет полной чудес.
Очень люблю. Твой сынишка проказник.