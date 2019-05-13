Оригинальные поздравления с днем рождения 13 мая: стихи и открытки

Будучи трудолюбивым, здравомыслящим и осторожным, вы часто делаете мудрые долгосрочные вклады.
Вы родились 13 мая, знак зодиака Телец. Врожденное высокое чувство ответственности обычно помогает вам в жизни — но до тех пор, пока вы не начинаете взваливать на свои плечи чужие проблемы. Несмотря на кажущийся прагматизм, вы мыслите совершенно иррационально и принимаете решения по интуиции.
В защите собственных интересов вы не слишком настойчивы, но как только дело коснется других людей, вас не остановить. Ярко выраженный здравый смысл и конструктивный подход к проблемам делают вас незаменимой опорой для окружающих.
Престиж для вас очень важен, поэтому вы держитесь с достоинством. Время от времени вы испытываете недовольство собой и другими людьми и становитесь чересчур критичны.
С другой стороны, присущая вам заботливость может принести вам массу проблем, если слишком многие люди начнут полагаться на вас. В конце концов это пробудит в вас раздражительность или упрямство.
В период с 8 до 38 лет главным делом вашей жизни остаются общение с ближайшим окружением и учеба. После 38 лет возрастает внимание к чувствам, дому и семье. А начиная с 68 лет вы становитесь сильнее и увереннее в себе.
С днем рождения поздравляем!
Света, мудрости, тепла,
Много радости желаем,
Жизнь счастливой, чтоб была.
Пожелаем жить в достатке,
Без финансовых забот,
Пусть в судьбе все будет гладко,
Без печалей и хлопот.
Чтобы в жизни было много
Ярких, праздничных огней
Богатырского здоровья,
Ясных, долгих, светлых дней.
Пусть сквозь жизненные годы,
Радости течет поток,
Чтобы в этом море счастья,
Был всегда любви цветок!
Пускай сбываются мечты,
Все в жизни удается,
Мир будет полон красоты,
Удача — улыбнется!
Чтоб не одолевала грусть,
Покинула тревога...
Моментов ярких будет пусть
Невероятно много!
В благополучии, любя,
Тебе я жить желаю
И с днем рождения тебя
Сердечно поздравляю!
Спешу поздравить с днем рождения
И пожелать от всей души
Улыбок, радости, везения,
Всего, чего захочешь ты!
Чтобы финансы позволяли
Исполнить самый дерзкий план,
И чтобы не было печали,
А только счастья чемодан!
Удачи, смеха, вдохновенья,
Большой любви, друзей поток,
Чтобы судьба преподносила
Событий радостных клубок.
Желаю тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, да можно — в любом.
И полною чашей пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, терпения — тоже,
Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения —
Всего я желаю в твой день. С днем рождения!
С днем рожденья поздравляю!
Здоровья крепкого желаю.
Друзей, достатка и успехов.
Веселья, радости и смеха!
Людей хороших и побольше,
А позитива, чтоб подольше.
На Мальте отпуск проводить,
Себя всегда, во всем любить!
Поздравляю с днем рождения!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет.
В сердце пусть сияет радость,
Жизнь к победам вдохновит
И большой успех приманит,
И мечты осуществит!
Желаю счастья в день рождения,
Уюта в доме, процветания
И искрометного везения,
Чтобы сбывались все желания.
Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!
Здоровья, сил, терпения,
Желаний исполнения,
Признанья, уважения,
В карьере продвижения.
В семье благополучия,
Друзья чтоб были лучшие,
Во всех делах порядка,
Во всем всегда достатка!
Желаю в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!