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Оригинальные поздравления с днем рождения 13 мая: стихи и открытки

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Оригинальные поздравления с днем рождения 13 мая: стихи и открытки
08:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы - удивительно теплая и обаятельная личность. Вы дружелюбны, откровенно благожелательны, терпеливы, сдержанны и обходительны.

Будучи трудолюбивым, здравомыслящим и ос­торожным, вы часто делаете мудрые долгосрочные вклады.

Вы родились 13 мая, знак зодиака Телец. Врожденное высокое чувство ответственнос­ти обычно помогает вам в жизни — но до тех пор, пока вы не начинаете взваливать на свои плечи чужие проблемы. Несмотря на кажущийся прагматизм, вы мыслите совершенно иррационально и принимаете решения по интуиции.

В защите соб­ственных интересов вы не слишком настой­чивы, но как только дело коснется других людей, вас не остановить. Ярко выраженный здравый смысл и конструктивный подход к проблемам делают вас незаменимой опо­рой для окружающих.

Престиж для вас очень ва­жен, поэтому вы держитесь с достоинством. Время от времени вы испытываете недо­вольство собой и другими людьми и стано­витесь чересчур критичны.

С другой стороны, присущая вам заботливость может принести вам массу проблем, если слишком многие люди начнут полагаться на вас. В конце кон­цов это пробудит в вас раздражительность или упрямство.

В период с 8 до 38 лет главным делом вашей жизни остаются общение с ближай­шим окружением и учеба. После 38 лет воз­растает внимание к чувствам, дому и семье. А начиная с 68 лет вы становитесь сильнее и увереннее в себе.

 

С днем рождения поздравляем!

Света, мудрости, тепла,

Много радости желаем,

Жизнь счастливой, чтоб была.

 

Пожелаем жить в достатке,

Без финансовых забот,

Пусть в судьбе все будет гладко,

Без печалей и хлопот.

 

Чтобы в жизни было много

Ярких, праздничных огней

Богатырского здоровья,

Ясных, долгих, светлых дней.

 

Пусть сквозь жизненные годы,

Радости течет поток,

Чтобы в этом море счастья,

Был всегда любви цветок!

Пускай сбываются мечты,

Все в жизни удается,

Мир будет полон красоты,

Удача — улыбнется!

 

Чтоб не одолевала грусть,

Покинула тревога...

Моментов ярких будет пусть

Невероятно много!

 

В благополучии, любя,

Тебе я жить желаю

И с днем рождения тебя

Сердечно поздравляю!

Короткие СМС поздравления с днем рождения

Спешу поздравить с днем рождения

И пожелать от всей души

Улыбок, радости, везения,

Всего, чего захочешь ты!

 

Чтобы финансы позволяли

Исполнить самый дерзкий план,

И чтобы не было печали,

А только счастья чемодан!

 

Удачи, смеха, вдохновенья,

Большой любви, друзей поток,

Чтобы судьба преподносила

Событий радостных клубок.

Желаю тебе много-много добра,

Сундук золотишка, мешок серебра,

Счет в банке швейцарском, да можно — в любом.

И полною чашей пусть будет твой дом!

 

Здоровья покрепче, терпения — тоже,

Пусть будет всегда настроенье хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везения —

Всего я желаю в твой день. С днем рождения!

С днем рожденья поздравляю!

Здоровья крепкого желаю.

Друзей, достатка и успехов.

Веселья, радости и смеха!

 

Людей хороших и побольше,

А позитива, чтоб подольше.

На Мальте отпуск проводить,

Себя всегда, во всем любить!

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся стремления,

А в глазах не гаснет свет.

 

В сердце пусть сияет радость,

Жизнь к победам вдохновит

И большой успех приманит,

И мечты осуществит!

Желаю счастья в день рождения,

Уюта в доме, процветания

И искрометного везения,

Чтобы сбывались все желания.

 

Любой мечты осуществления,

Улыбок в праздники и в будни,

Чтобы везло в любом стремлении

Все дни и каждую минуту!

Лучшие поздравления с днем рождения

Здоровья, сил, терпения,

Желаний исполнения,

Признанья, уважения,

В карьере продвижения.

 

В семье благополучия,

Друзья чтоб были лучшие,

Во всех делах порядка,

Во всем всегда достатка!

Желаю в жизни только света,

Тепла, успехов и любви.

В душе чтоб было вечным лето,

Чтоб звезды в путь тебя вели.

 

Лишь радости, в делах — удачи,

Свершений новых и побед.

И только так — никак иначе.

Счастливых, ярких, долгих лет!

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