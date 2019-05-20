Короткие СМС поздравления с днем рождения 20 мая

Вы родились 20 мая, знак зодиака Телец. Для вас важны самоуважение и престиж.

Ваша характерная особен­ность — яркий, блестящий ин­теллект. Благодаря своему энтузиазму и умению блистать в обществе вы — прирожденный лидер. Кро­ме того, вы добры, общительны и легко схо­дитесь в людьми, одарены от природы здра­вомыслием, обаянием и уверенностью в себе.

Вы серьезно относитесь к возложенным на вас обязанностям, сохраняя свое достоин­ство и упорно трудясь.

Врожденная способ­ность правильно обращаться с деньгами по­могает вам вести бюджет и содержать свой счет в порядке. Однако вы неравнодушны к роскоши и готовы тратить много денег на красивые вещи; старайтесь следить за собой в этом отношении.

Природный артистический дар привлека­ет к вам умных и общительных людей. Вы остры на язык и получаете удовольствие от дебатов и дружеских бесед. Вы схватываете все на лету, прямолинейны и честны; но ста­райтесь не впадать в упрямство.

В раннем детстве вы очень быстро учи­тесь всему и тесно общаетесь с братьями и сестрами. До 30 лет вы сосредоточены на учебе и овладении разными практическими навыками.

Поворотный момент в вашей жизни наступает в 31 год, когда укрепятся связи с семьей и домом. А после 60 лет возрастут уверенность в себе и стремление к самовыражению.

Поздравляем Вас с днем рождения.

Пусть удача Вам чаще встречается,

Будет бодрым всегда настроение

И задуманное получается!

Будь удачливым и сильным,

Получай доход стабильный.

Грудь вперед, сожми кулак!

С днем рождения! Всех благ.

***

Поздравляю от всей души!

Пусть года будут хороши!

Добивайся во всем побед!

Жить желаю легко, без бед!

Пусть везение придет к тебе,

И сбывается все в судьбе!

Ты восхитительный мужчина

И нынче есть у нас причины

Тебя хвалить и прославлять

И с днем рождения поздравлять.

Чтоб и хотелось и моглось,

А все, что радует — сбылось.

***

С женой — гармонии и мира,

С детьми — согласия во всем.

А в остальных делах лидируй!

Мы поздравляем с твоим днем!

Желаю большого успеха добиться,

Работой, семьею своею гордиться.

Быть жизнью довольным, труда не бояться

И в свой день рождения уметь расслабляться!

***

Я сердцем желаю тебе и душой:

Пусть ждет тебя в жизни успех пребольшой.

Желаю тебе никогда не сдаваться,

А жить, и любить, и мечтать, улыбаться.

Здоровья, мудрости, побед,

Поменьше горести и бед!

Всегда иди только вперед,

Пусть счастье тебя только ждет!

Будь молод душой всегда,

А жизни чашу пей до дна!

***

Желаю чтобы сила

С годами прибавлялась.

Здоровья была куча,

Да чтоб не уменьшалась!

Чтоб женщина любимая

Была с тобою рядом,

Могла уравновесить

Одним своим лишь взглядом.

Желаем мужества и силы,

Фортуны, счастья, вдохновения.

Пусть все, что радует мужчину,

Случится с Вами в день рождения!