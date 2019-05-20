Короткие СМС поздравления с днем рождения 20 мая

Ваша характерная особенность — яркий, блестящий интеллект. Благодаря своему энтузиазму и умению блистать в обществе вы — прирожденный лидер. Кроме того, вы добры, общительны и легко сходитесь в людьми, одарены от природы здравомыслием, обаянием и уверенностью в себе.
Вы серьезно относитесь к возложенным на вас обязанностям, сохраняя свое достоинство и упорно трудясь.
Врожденная способность правильно обращаться с деньгами помогает вам вести бюджет и содержать свой счет в порядке. Однако вы неравнодушны к роскоши и готовы тратить много денег на красивые вещи; старайтесь следить за собой в этом отношении.
Природный артистический дар привлекает к вам умных и общительных людей. Вы остры на язык и получаете удовольствие от дебатов и дружеских бесед. Вы схватываете все на лету, прямолинейны и честны; но старайтесь не впадать в упрямство.
В раннем детстве вы очень быстро учитесь всему и тесно общаетесь с братьями и сестрами. До 30 лет вы сосредоточены на учебе и овладении разными практическими навыками.
Поворотный момент в вашей жизни наступает в 31 год, когда укрепятся связи с семьей и домом. А после 60 лет возрастут уверенность в себе и стремление к самовыражению.
Поздравляем Вас с днем рождения.
Пусть удача Вам чаще встречается,
Будет бодрым всегда настроение
И задуманное получается!
Будь удачливым и сильным,
Получай доход стабильный.
Грудь вперед, сожми кулак!
С днем рождения! Всех благ.
***
Поздравляю от всей души!
Пусть года будут хороши!
Добивайся во всем побед!
Жить желаю легко, без бед!
Пусть везение придет к тебе,
И сбывается все в судьбе!
Ты восхитительный мужчина
И нынче есть у нас причины
Тебя хвалить и прославлять
И с днем рождения поздравлять.
Чтоб и хотелось и моглось,
А все, что радует — сбылось.
***
С женой — гармонии и мира,
С детьми — согласия во всем.
А в остальных делах лидируй!
Мы поздравляем с твоим днем!
Желаю большого успеха добиться,
Работой, семьею своею гордиться.
Быть жизнью довольным, труда не бояться
И в свой день рождения уметь расслабляться!
***
Я сердцем желаю тебе и душой:
Пусть ждет тебя в жизни успех пребольшой.
Желаю тебе никогда не сдаваться,
А жить, и любить, и мечтать, улыбаться.
Здоровья, мудрости, побед,
Поменьше горести и бед!
Всегда иди только вперед,
Пусть счастье тебя только ждет!
Будь молод душой всегда,
А жизни чашу пей до дна!
***
Желаю чтобы сила
С годами прибавлялась.
Здоровья была куча,
Да чтоб не уменьшалась!
Чтоб женщина любимая
Была с тобою рядом,
Могла уравновесить
Одним своим лишь взглядом.
Желаем мужества и силы,
Фортуны, счастья, вдохновения.
Пусть все, что радует мужчину,
Случится с Вами в день рождения!