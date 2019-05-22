Красивые поздравления с днем рождения на 22 мая

Вы наделены практичным складом ума и желаете быть хорошо осведомленным.

Огромный потенциал вашего дня рождения подчеркивается присущими вам сообразительностью, честолюбием, обаянием и способностью ладить с людьми. Обычно искренний и открытый, вы придер­живаетесь широких взглядов, либеральны в своих убеждениях и обладаете блестящим здравым смыслом.

Вы родились 22 мая, знак зодиака Близнецы. Поскольку вы не­много упрямы и вам быстро становится скучно, жизненно необходимо направить ва­ши замечательные способности на осущест­вление интересных проектов.

Когда вы увлекаетесь новым проектом, то развиваете такую бурную деятельность, что не можете не достигнуть успеха. Так как не способны на обман, для вашего счастья совершенно необходимо найти верный спо­соб самовыражения.

Способность понимать причины действий других людей побуждает вас находить пути, при которых вы можете сочетать прагмати­ческую логику с далеко идущими планами.

С помощью своего неотразимого обая­ния и жизнерадостности вы способны поддерживать других, поэтому вы естественным образом занимаете руководящие должности.

Эти склонности могут проявиться особенно в том случае, если ваша уверенность в себе перейдет в самонадеян­ность и вы не станете развивать свои способ­ности и интуицию.

В юности вы испытаете сильное влияние мужчины (скорее всего, отца). После 30 лет дом, семья и эмоциональные потребности начнут играть все более важную роль в ва­шей жизни. Этот период продолжится до 60 лет, после чего вы вступите в период власти, уверенности и самонадеянности.

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

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Чудесный, солнечный человечек, я поздравляю тебя с днём рождения! Пусть в любой день и в любую погоду у тебя всё будет замечательно, пусть всегда буду те, кому можно подарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто наполнит твою жизнь светом счастья.

Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный день желаю, чтобы сказочная птица счастья принесла на своем хвосте удачу, огромный запас здоровья, сил и энергии, хорошее настроение и все жизненные блага. Пусть все изменения, которые происходят в жизни, будут только к лучшему! Пусть каждый день приносит новые и радостные открытия, а окружающие люди будут всегда добрыми и отзывчивыми.

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С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы всё, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!

С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

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От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю каждый день просыпаться с ощущением счастья и в самом лучшем настроении. Пусть здоровье и деньги по умолчанию только множатся, а мечты и желания исполняются как можно чаще, позволяя радоваться новым победам и всегда улыбаться.