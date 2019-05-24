Красивые поздравления с 16 годовщиной свадьбы на 24 мая: стихи и открытки

Топаз в сочетании с 16, символизирующими прожитые вместе годы, – мощный оберег. Само число 16 означает жизненный урок, внутреннее просветление, мудрость. Это невероятно сильное в нумерологии число. Оно оберегает и покровительствует тем людям, которые ценят материальные блага выше духовных, способствует накоплению.
В этот год нужно сдерживать свои страсти к финансовым потокам, деньгам, потому что их должно прибывать в семью значительно больше, чем в другие годы.
Поздравления
16 лет, как вы муж и жена,
И пусть года летят неумолимо,
Пусть ваша жизнь любви будет полна,
А горесть и беда проходят мимо.
Пусть чувства ваши будут крепче, чем топаз,
А счастье отражалась в блеске глаз,
Всю жизнь, чтоб были вместе,
Как сейчас.
Шестнадцать лет прошло с тех пор,
Как стали мужем и женою,
Вас поздравляем мы сейчас,
Пусть жизнь наполнится весною!
Топазовый ваш юбилей
Вам принесет былую нежность,
Вернет на годы вас назад,
Подарит радость, безмятежность.
Топаз - камень драгоценный,
Поэтому редкий и ценный,
Как наша с тобой семья.
С годовщиной поздравляю тебя!
Пускай глаза наши искрятся,
Мечты все в жизни воплотятся,
Добра, улыбок, ярких дней,
Удачи, энергии, счастья детей!
Шестнадцать лет назад женились,
В прекрасный этот светлый день,
В любви союз соединились,
Вы вместе шли под ее сень.
Шестнадцать лет любовь дарила
Тепло и радость Вам всегда,
Так пусть еще приносит мира
Она Вам долгие года!
Сияет ваш топаз и блещет,
Любви простыми гранями.
Пусть неприятности трепещут
От мощи с барабанами.
Сегодня веселиться будем,
Ведь вы шестнадцать вместе лет.
Весь пригород собой разбудим,
Пока не явится рассвет!