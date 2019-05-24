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Красивые поздравления с 16 годовщиной свадьбы на 24 мая: стихи и открытки

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Красивые поздравления с 16 годовщиной свадьбы на 24 мая: стихи и открытки
16:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В народе 16-годовщина совместной жизни – это топазовая свадьба.

Топаз в сочетании с 16, символизирующими прожитые вместе годы, – мощный оберег. Само число 16 означает жизненный урок, внутреннее просветление, мудрость. Это невероятно сильное в нумерологии число. Оно оберегает и покровительствует тем людям, которые ценят материальные блага выше духовных, способствует накоплению.

В этот год нужно сдерживать свои страсти к финансовым потокам, деньгам, потому что их должно прибывать в семью значительно больше, чем в другие годы.

Поздравления

16 лет, как вы муж и жена,

И пусть года летят неумолимо,

Пусть ваша жизнь любви будет полна,

А горесть и беда проходят мимо.

Пусть чувства ваши будут крепче, чем топаз,

А счастье отражалась в блеске глаз,

Всю жизнь, чтоб были вместе,

Как сейчас.

Шестнадцать лет прошло с тех пор,

Как стали мужем и женою,

Вас поздравляем мы сейчас,

Пусть жизнь наполнится весною!

Топазовый ваш юбилей

Вам принесет былую нежность,

Вернет на годы вас назад,

Подарит радость, безмятежность.

Топаз - камень драгоценный,

Поэтому редкий и ценный,

Как наша с тобой семья.

С годовщиной поздравляю тебя!

Пускай глаза наши искрятся,

Мечты все в жизни воплотятся,

Добра, улыбок, ярких дней,

Удачи, энергии, счастья детей!

Шестнадцать лет назад женились,

В прекрасный этот светлый день,

В любви союз соединились,

Вы вместе шли под ее сень.

Шестнадцать лет любовь дарила

Тепло и радость Вам всегда,

Так пусть еще приносит мира

Она Вам долгие года!

Сияет ваш топаз и блещет,

Любви простыми гранями.

Пусть неприятности трепещут

От мощи с барабанами.

Сегодня веселиться будем,

Ведь вы шестнадцать вместе лет.

Весь пригород собой разбудим,

Пока не явится рассвет!

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