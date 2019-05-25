Скачать
Суббота, 25.05.2019
Итоги 24 мая: заседание Синода ПЦУ, Замана на свободе, дешевый газ, выборы, Гройсман
Итоги 24 мая: заседание Синода ПЦУ, Замана на свободе, дешевый газ, выборы, Гройсман
ГСЧС рассказали о последствиях паводка на Закарпатье
ГСЧС рассказали о последствиях паводка на Закарпатье
Месси выиграл "Золотую бутсу"
Месси выиграл "Золотую бутсу"
Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка

Милые СМС-поздравления с днем рождения 25 мая: стихи и открытки

Смотрите фото (7)
Милые СМС-поздравления с днем рождения 25 мая: стихи и открытки
07:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Ум, воображение и тонкая интуиция характеризуют тех, кто родился 25 мая.

Рожденные 25 мая, как правило, имеют весьма широкое представление о проблемах здоровья, в том числе собственного, а также диеты. Поэтому давать им какие-либо советы в этой области весьма затруднительно. Разве что следует подчеркнуть, что рожденные в этот день не меньше других испытывают потребность в нежности и внимании, несмотря на свой неприступный вид. Замкнутым личностям, рожденным 25 мая, нужно дать толчок к самовыражению. Независимо от того, в какой форме оно произойдет - пусть в творческом порыве или же в простой беседе, - опасность психологического раздражения заметно снизится.

Рожденные 25 мая - по природе своей борцы, и именно в этом заключается их сущность. Они могут сражаться как за дело, так и за идею, как за родину, так и за семью. Однако это ни в коей мере не означает, что они консервативны или даже архаичны в своих убеждениях; напротив, их отношение к жизни в высшей степени соответствует духу времени. Рожденные в этот день по-настоящему ценят деньги, дорогую одежду и прочую мишуру жизни, но в это же время они прекрасно понимают, что все это не более чем фасад, неспособный заменить духовную жизнь. Кроме того, они признают, что только свобода от тирании - как для индивидуума, так и для любой общественной группы - представляет собой действительно неоспоримую ценность. Поскольку рожденные в этот день, образно говоря, настроены на волну окружающего мира, им удается выжить даже в условиях социальных перемен - либо адаптируясь к ним, либо самоустраняясь. Друзья и близкие знают, однако, что рожденные 25 мая очаровательны и сговорчивы лишь до определенной степени. Дело в том, что рожденные в этот день никогда и ни за что не идут на компромиссы, даже если такая неуживчивость грозит потерей популярности.

Поздравления

Хочу поздравить с днем рождения

И пожелать спешу скорей:

Мешок здоровья, чан варенья

И самых чумовых идей.

 

Пусть в жизни будет все отлично,

Пусть будут верными друзья,

А настроение - феерично,

Ведь лучше и желать нельзя.

 

И красочных воспоминаний,

И счастья целый кузовок,

И исполнения желаний,

И радости большой кусок!

Лучшие поздравления своими словами с днем рождения

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

 

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Красивые поздравления с днем рождения

Пускай сбываются мечты,

Все в жизни удается,

Мир будет полон красоты,

Удача - улыбнется!

 

Чтоб не одолевала грусть,

Покинула тревога...

Моментов ярких будет пусть

Невероятно много!

 

В благополучии, любя,

Тебе я жить желаю

И с днем рождения тебя

Сердечно поздравляю!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Красивые поздравления с днем рождения в прозе
Красивые поздравления с днем рождения в прозе Читать полностью

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается.

 

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет.

 

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

Короткие СМС поздравления с днем рождения

Желаю тебе много-много добра,

Сундук золотишка, мешок серебра,

Счет в банке швейцарском, да можно - в любом.

И полною чашей пусть будет твой дом!

 

Здоровья покрепче, терпения - тоже,

Пусть будет всегда настроение хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везения -

Всего я желаю в твой день. С днем рождения!

Лучшие поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся стремления,

А в глазах не гаснет свет.

 

В сердце пусть сияет радость,

Жизнь к победам вдохновит

И большой успех приманит,

И мечты осуществит!

Красивые поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рождения

И желаю всей душой,

Чтобы счастье и веселье

Были рядышком с тобой!

 

Чтобы жизнь была богата

На улыбки и мечты,

И водились чтоб деньжата -

Столько, сколько хочешь ты.

 

Чтобы цели достигались,

И дорога вдаль вела,

Чтоб мечты твои сбывались,

Получались все дела!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, 25 мая, Проза, Короткие стихи, Поздравления своими словами, Поздравления в картинках, С Днем рождения, Короткие поздравления с днем рождения, День рождения в прозе, Поздравления в прозу, Поздравления своими словами с днем рождения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
02 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
03 Данилюк обвинил Луценко в саботаже процесса с экс-владельцами ПриватБанка
04 Как кукла: Екатерина Кухар поделилась новым снимком в прозрачном платье
05 В суд подали иск против назначения Богдана главой АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На севере Сирии в апреле погибло более 30 детей
На севере Сирии в апреле погибло более 30 детей
Курс валют НБУ на 25 мая: гривна удерживает позиции
Курс валют НБУ на 25 мая: гривна удерживает позиции
В Харькове прошли сильные дожди с градом (Видео)
В Харькове прошли сильные дожди с градом (Видео)
Рецепт дня: несладкое печенье из творога и овсянки
Рецепт дня: несладкое печенье из творога и овсянки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь