Милые СМС-поздравления с днем рождения 25 мая: стихи и открытки

Ум, воображение и тонкая интуиция характеризуют тех, кто родился 25 мая.

Рожденные 25 мая, как правило, имеют весьма широкое представление о проблемах здоровья, в том числе собственного, а также диеты. Поэтому давать им какие-либо советы в этой области весьма затруднительно. Разве что следует подчеркнуть, что рожденные в этот день не меньше других испытывают потребность в нежности и внимании, несмотря на свой неприступный вид. Замкнутым личностям, рожденным 25 мая, нужно дать толчок к самовыражению. Независимо от того, в какой форме оно произойдет - пусть в творческом порыве или же в простой беседе, - опасность психологического раздражения заметно снизится.

Рожденные 25 мая - по природе своей борцы, и именно в этом заключается их сущность. Они могут сражаться как за дело, так и за идею, как за родину, так и за семью. Однако это ни в коей мере не означает, что они консервативны или даже архаичны в своих убеждениях; напротив, их отношение к жизни в высшей степени соответствует духу времени. Рожденные в этот день по-настоящему ценят деньги, дорогую одежду и прочую мишуру жизни, но в это же время они прекрасно понимают, что все это не более чем фасад, неспособный заменить духовную жизнь. Кроме того, они признают, что только свобода от тирании - как для индивидуума, так и для любой общественной группы - представляет собой действительно неоспоримую ценность. Поскольку рожденные в этот день, образно говоря, настроены на волну окружающего мира, им удается выжить даже в условиях социальных перемен - либо адаптируясь к ним, либо самоустраняясь. Друзья и близкие знают, однако, что рожденные 25 мая очаровательны и сговорчивы лишь до определенной степени. Дело в том, что рожденные в этот день никогда и ни за что не идут на компромиссы, даже если такая неуживчивость грозит потерей популярности.

Поздравления

Хочу поздравить с днем рождения

И пожелать спешу скорей:

Мешок здоровья, чан варенья

И самых чумовых идей.

Пусть в жизни будет все отлично,

Пусть будут верными друзья,

А настроение - феерично,

Ведь лучше и желать нельзя.

И красочных воспоминаний,

И счастья целый кузовок,

И исполнения желаний,

И радости большой кусок!

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Пускай сбываются мечты,

Все в жизни удается,

Мир будет полон красоты,

Удача - улыбнется!

Чтоб не одолевала грусть,

Покинула тревога...

Моментов ярких будет пусть

Невероятно много!

В благополучии, любя,

Тебе я жить желаю

И с днем рождения тебя

Сердечно поздравляю!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается.

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет.

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

Желаю тебе много-много добра,

Сундук золотишка, мешок серебра,

Счет в банке швейцарском, да можно - в любом.

И полною чашей пусть будет твой дом!

Здоровья покрепче, терпения - тоже,

Пусть будет всегда настроение хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везения -

Всего я желаю в твой день. С днем рождения!

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся стремления,

А в глазах не гаснет свет.

В сердце пусть сияет радость,

Жизнь к победам вдохновит

И большой успех приманит,

И мечты осуществит!

Поздравляю с днем рождения

И желаю всей душой,

Чтобы счастье и веселье

Были рядышком с тобой!

Чтобы жизнь была богата

На улыбки и мечты,

И водились чтоб деньжата -

Столько, сколько хочешь ты.

Чтобы цели достигались,

И дорога вдаль вела,

Чтоб мечты твои сбывались,

Получались все дела!