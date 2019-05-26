Поздравления с днем рождения с приколом на 26 мая

Вы родились 26 мая, знак зодиака Близнецы.

Вы одарены проницательно­стью, обаянием и другими разнообразными талантами. Прежде чем брать на себя обязательства, вы стараетесь познакомиться с ситуацией, но дав слово, вы серьезно вос­принимаете свою ответственность.

Когда вы определите свою цель, попытайтесь найти людей, которые смогут поддержать вас и помочь в постепенном восхождении к успеху.

Вы получите удовольствие, делясь с дру­гими людьми своими идеями и уникальными предвидениями и, вероятно, у вас вызывают любопытство многие предметы.

Так как вы сразу понимаете суть проблемы и наслажда­етесь общением, у вас есть возможность раз­вить свою врожденную способность к лите­ратуре, а также музыкальные и художествен­ные способности.

Соединив свое творческое восприятие мира с реалистическим, вы смо­жете претворить свои мечты в жизнь.

Ваш дом обеспечивает вам уверенность, вы готовы пожертвовать многим ради своих любимых. Лишившись спокойствия и свобо­ды из-за большой любви, вы должны быть осторожны, чтобы не потерять опору или не сдаться под влиянием стресса.

Как только вы решите в экстремальных случаях использо­вать свое стратегическое чутье и самодисцип­лину, вы становитесь очень решительным, трудолюбивым и настойчивым.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями: это поможет вам преодолеть склонность к бездействию или накоплению гнева.

Стремление создать прочную основу и дом становится более важным в вашей жизни после 26 лет. В это время также выхо­дят на первый план ваши личные эмоциональные потребности. После 56 лет ваша уверенность с себе и в своих силах возрастет, что сделает вас более влиятельным в общест­венных ситуациях.

Поздравления

Желаю прибыли нескромной

В швейцарском банке счет огромный

За городом большую дачу

Здоровья крепкого в придачу

Больших побед в делах амурных

Канар и Берегов Лазурных

Успехов в жизни всевозможных

А главное, друзей надежных!

Желаю, чтобы ОГО-ГО!

И никогда не ОХО-ХО!

Немного АХ! Ну, можно УХ!

Чтобы захватывало дух.

Конечно, чтобы было ВАУ!!

И чтобы ФУ совсем уж мало.

Чтоб иногда ВОТ ЭТО ДА!

"ВОТ ЭТО ДА!"- не ерунда,

"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"- это реально,

" ДА НУ ЕГО!"- пусть виртуально.

ОГО! - чтоб чаще удивляло,

"НУ ВСЕ ПИПЕЦ!"- не доставало.

И по желанью ЭГЕ-ГЕЙ!

А чтоб сбылось, давай, налей!

Желаю вечно улыбаться,

В золоте всегда купаться,

Друзей хороших не терять,

Которым можно доверять.

На позитивчике живи,

Тепло душевное храни.

Люби, дружи, умей прощать,

Родных ценить и уважать.

Удачу ты имей всегда,

Все остальное — лишь вода.

Пусть этот год пройдет на "ок",

Без сожалений и морок!

Желаю успеха, большого достатка,

Чтоб клеились деньги к рукам... да и к пяткам!

А главное — в жизни побольше друзей,

И множество солнечных, радостных дней!

С днем рожденья поздравляю!

Много денежек желаю!

Голова чтоб не болела,

А душа всегда чтоб пела!

Чтобы жизнь тебя любила!

Щедро-щедро одарила!

Ну, а тем, кто не согласны,

В руки — флаг! И путь им ясный!

Корзина успеха, пакетик везенья,

Мешочек веселья на твой День Рождения,

Здоровья рюкзак - на хрупкие плечи,

Тугой кошелек с пачкой баксов - при встрече!

Желаю счастья в личной жизни,

Пусть даже я не Винни-Пух.

Пускай удача будет рядом,

А комплименты нежат слух.

Желаю радости, здоровья,

Доходов, преданных друзей.

Всегда смотри вперед с улыбкой,

Иди по жизни веселей!

Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи,

летят к тебе, как ураган....

Пусть окружают, нападают и лезут

с наглостью в карман!!!

Желаю здоровья и жизни богатой,

Шикарную дачу, большую зарплату.

Пусть в жизни всё будет лишь "Вау!" да "Ах!",

От счастья звенит пусть в обоих ушах.

Путевку на Кипр и пальто "от Габбана".

И премий внеплановых в оба кармана.

Пусть будет отличным всегда настроение

И длится неделями твой день рождения.

Желаю, чтоб тебе жилось

Приятно и вольготно!

И чтобы был твой кошелек,

Набит деньгами плотно!

Желаю пиво океаны,

А в них таранки и креветки

Ты стал бы лучшим капитаном,

Не вылезал из кругосветки!