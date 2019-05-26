Поздравления с днем рождения с приколом на 26 мая

Вы одарены проницательностью, обаянием и другими разнообразными талантами. Прежде чем брать на себя обязательства, вы стараетесь познакомиться с ситуацией, но дав слово, вы серьезно воспринимаете свою ответственность.
Когда вы определите свою цель, попытайтесь найти людей, которые смогут поддержать вас и помочь в постепенном восхождении к успеху.
Вы получите удовольствие, делясь с другими людьми своими идеями и уникальными предвидениями и, вероятно, у вас вызывают любопытство многие предметы.
Так как вы сразу понимаете суть проблемы и наслаждаетесь общением, у вас есть возможность развить свою врожденную способность к литературе, а также музыкальные и художественные способности.
Соединив свое творческое восприятие мира с реалистическим, вы сможете претворить свои мечты в жизнь.
Ваш дом обеспечивает вам уверенность, вы готовы пожертвовать многим ради своих любимых. Лишившись спокойствия и свободы из-за большой любви, вы должны быть осторожны, чтобы не потерять опору или не сдаться под влиянием стресса.
Как только вы решите в экстремальных случаях использовать свое стратегическое чутье и самодисциплину, вы становитесь очень решительным, трудолюбивым и настойчивым.
Регулярно занимайтесь физическими упражнениями: это поможет вам преодолеть склонность к бездействию или накоплению гнева.
Стремление создать прочную основу и дом становится более важным в вашей жизни после 26 лет. В это время также выходят на первый план ваши личные эмоциональные потребности. После 56 лет ваша уверенность с себе и в своих силах возрастет, что сделает вас более влиятельным в общественных ситуациях.
Поздравления
Желаю прибыли нескромной
В швейцарском банке счет огромный
За городом большую дачу
Здоровья крепкого в придачу
Больших побед в делах амурных
Канар и Берегов Лазурных
Успехов в жизни всевозможных
А главное, друзей надежных!
Желаю, чтобы ОГО-ГО!
И никогда не ОХО-ХО!
Немного АХ! Ну, можно УХ!
Чтобы захватывало дух.
Конечно, чтобы было ВАУ!!
И чтобы ФУ совсем уж мало.
Чтоб иногда ВОТ ЭТО ДА!
"ВОТ ЭТО ДА!"- не ерунда,
"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"- это реально,
" ДА НУ ЕГО!"- пусть виртуально.
ОГО! - чтоб чаще удивляло,
"НУ ВСЕ ПИПЕЦ!"- не доставало.
И по желанью ЭГЕ-ГЕЙ!
А чтоб сбылось, давай, налей!
Желаю вечно улыбаться,
В золоте всегда купаться,
Друзей хороших не терять,
Которым можно доверять.
На позитивчике живи,
Тепло душевное храни.
Люби, дружи, умей прощать,
Родных ценить и уважать.
Удачу ты имей всегда,
Все остальное — лишь вода.
Пусть этот год пройдет на "ок",
Без сожалений и морок!
Желаю успеха, большого достатка,
Чтоб клеились деньги к рукам... да и к пяткам!
А главное — в жизни побольше друзей,
И множество солнечных, радостных дней!
С днем рожденья поздравляю!
Много денежек желаю!
Голова чтоб не болела,
А душа всегда чтоб пела!
Чтобы жизнь тебя любила!
Щедро-щедро одарила!
Ну, а тем, кто не согласны,
В руки — флаг! И путь им ясный!
Корзина успеха, пакетик везенья,
Мешочек веселья на твой День Рождения,
Здоровья рюкзак - на хрупкие плечи,
Тугой кошелек с пачкой баксов - при встрече!
Пусть даже я не Винни-Пух.
Пускай удача будет рядом,
А комплименты нежат слух.
Желаю радости, здоровья,
Доходов, преданных друзей.
Всегда смотри вперед с улыбкой,
Иди по жизни веселей!
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи,
летят к тебе, как ураган....
Пусть окружают, нападают и лезут
с наглостью в карман!!!
Желаю здоровья и жизни богатой,
Шикарную дачу, большую зарплату.
Пусть в жизни всё будет лишь "Вау!" да "Ах!",
От счастья звенит пусть в обоих ушах.
Путевку на Кипр и пальто "от Габбана".
И премий внеплановых в оба кармана.
Пусть будет отличным всегда настроение
И длится неделями твой день рождения.
Желаю, чтоб тебе жилось
Приятно и вольготно!
И чтобы был твой кошелек,
Набит деньгами плотно!
Желаю пиво океаны,
А в них таранки и креветки
Ты стал бы лучшим капитаном,
Не вылезал из кругосветки!