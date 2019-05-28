Короткие поздравления с днем рождения в стихах 28 мая

С вашим острым умом и жаждой независимости вы обычно более счастливы, когда занимаетесь созидательным трудом или делитесь своими знаниями с другими. Как правило, вы прямы и честны, прагматичны и проницательны и способны верно оценивать события и побуждения людей.
Развивая эту способность и сочетая ее с вашим блестящим здравым смыслом, вы сможете стать незаменимым советчиком для окружающих.
Меркурий, управитель вашего солнечного знака, наделил вас способностью сохранять молодость и сексуальность.
Вы красноречивы, сообразительны, владеете даром убеждения. Вас вдохновляют многие идеи, вы полны энергии и оптимизма, что позволяет вам воплощать в жизнь мечты и быть удачливым в предпринимательстве.
Но вам необходимо развивать в себе такие качества, как терпение и терпимость, при вашем независимом характере у вас зачастую могут появиться ненужные или дерзкие проекты. Обладая даром предвидения, вы являетесь прирожденным лидером.
После 24 лет дом, семья, эмоциональные потребности начинают иметь все большее значение в вашей жизни, и так будет продолжаться примерно до 54 лет. При этом ваша уверенность в себе и творческие способности возрастут, вы сможете стать более влиятельным в обществе.
Пусть будет праздник обалденный
В очередной твой день рожденья,
Пусть все исполнятся мечты,
Здоровья, счастья и любви.
Желаю счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.
Всегда был уют и теплый был свет,
А дом чтоб родной защищен был от бед.
***
C днем рожденья поздравляю,
Счастья яркого желаю,
Чтобы от его лучей
Было на душе светлей!
Поздравляю с днем рождения
И желаю, чтоб для вас
Исполняла жизнь желания
Каждый день и каждый час.
***
С прекрасным днем рождения,
Веселья, настроения,
Чтоб было все отлично,
Живи оптимистично.
Пусть будет в жизни сказка,
И от любимых ласка.
Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей — заботы, вниманья,
Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья огромного тебе. С днем рожденья!
***
Сердечно поздравляем с днем рождения!
В жизни любви желаем, удачи, вдохновения.
Пусть радость и веселье не покидают дом,
Достаток и гармония всегда пусть будут в нем.
Пускай твой славный день рожденья
Наполнят яркие мгновенья:
Смех, счастье, радость, теплота,
Любовь, веселье, красота!
И пусть все дни твоей судьбы
Будут как этот хороши!
***
Жизни яркой пожелаю
Без потерь, обид и бед,
Пусть все сбудутся мечтания,
Ярких дел, больших побед.
Ясных денечков, любви и задора,
Легкости в сердце и блеска в глазах.
Лучших подарков громадную гору!
Море везенья во всех областях!
Пусть все желанья исполнятся вскоре.
Смейся, люби и пари в облаках!
***
Сегодня праздник только твой,
Слова все — в твою честь!
Желаю радости большой,
Удач — не перечесть!
Мечты пусть исполняются,
Финансы — прибавляются!