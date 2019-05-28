Короткие поздравления с днем рождения в стихах 28 мая

Вы родились 28 мая, знак зодиака Близнецы. Вы придаете большое значение образова­нию и, похоже, продолжите его в дальнейшем.

С вашим острым умом и жаж­дой независимости вы обычно более счастливы, когда зани­маетесь созидательным тру­дом или делитесь своими знаниями с други­ми. Как правило, вы прямы и честны, праг­матичны и проницательны и способны верно оценивать события и побуждения людей.

Развивая эту способность и сочетая ее с ва­шим блестящим здравым смыслом, вы смо­жете стать незаменимым советчиком для ок­ружающих.

Меркурий, управитель вашего солнеч­ного знака, наделил вас способностью со­хранять молодость и сексуальность.

Вы красноречивы, сообразительны, владеете да­ром убеждения. Вас вдохновляют многие идеи, вы полны энергии и оптимизма, что позволяет вам воплощать в жизнь мечты и быть удачливым в предпринимательстве.

Но вам необходимо развивать в себе такие качества, как терпение и терпимость, при вашем независимом ха­рактере у вас зачастую могут появиться не­нужные или дерзкие проекты. Обладая да­ром предвидения, вы являетесь прирожден­ным лидером.

После 24 лет дом, семья, эмоциональные потребности начинают иметь все большее значение в вашей жизни, и так будет продол­жаться примерно до 54 лет. При этом ваша уверенность в себе и творческие способности возрастут, вы сможете стать более влиятель­ным в обществе.

Пусть будет праздник обалденный

В очередной твой день рожденья,

Пусть все исполнятся мечты,

Здоровья, счастья и любви.

Желаю счастья, здоровья, тепла

И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.

Всегда был уют и теплый был свет,

А дом чтоб родной защищен был от бед.

***

C днем рожденья поздравляю,

Счастья яркого желаю,

Чтобы от его лучей

Было на душе светлей!

Поздравляю с днем рождения

И желаю, чтоб для вас

Исполняла жизнь желания

Каждый день и каждый час.

***

С прекрасным днем рождения,

Веселья, настроения,

Чтоб было все отлично,

Живи оптимистично.

Пусть будет в жизни сказка,

И от любимых ласка.

Верных друзей, тепла, пониманья,

От близких людей — заботы, вниманья,

Чтоб были достойными в жизни стремленья,

И счастья огромного тебе. С днем рожденья!

***

Сердечно поздравляем с днем рождения!

В жизни любви желаем, удачи, вдохновения.

Пусть радость и веселье не покидают дом,

Достаток и гармония всегда пусть будут в нем.

Пускай твой славный день рожденья

Наполнят яркие мгновенья:

Смех, счастье, радость, теплота,

Любовь, веселье, красота!

И пусть все дни твоей судьбы

Будут как этот хороши!

***

Жизни яркой пожелаю

Без потерь, обид и бед,

Пусть все сбудутся мечтания,

Ярких дел, больших побед.

Ясных денечков, любви и задора,

Легкости в сердце и блеска в глазах.

Лучших подарков громадную гору!

Море везенья во всех областях!

Пусть все желанья исполнятся вскоре.

Смейся, люби и пари в облаках!

***

Сегодня праздник только твой,

Слова все — в твою честь!

Желаю радости большой,

Удач — не перечесть!

Мечты пусть исполняются,

Финансы — прибавляются!