Красивые поздравления в стихах с Вознесением Господним

В 2019 году он приходится на 6 июня, то есть на 40-й день после Пасхи.
На 40-й день после воскрешения Иисус Христос, который все это время находился среди учеников, вознесся на небо, чем открыл вход в Царство Небесное и подарил людям надежду на спасение их грешных душ, прощение и вечную жизнь.
Спаситель вывел апостолов из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил их, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками.
В народе Вознесение традиционно связывают с урожаем, поскольку оно приходится на конец весны – начало лета, период смены сезонов в сельском хозяйстве.
Сегодня светлый праздник —
Господне Вознесение.
Примите, православные,
Вы наши поздравления.
Так счастья вам, здоровья
И радости безбрежной,
Любви и дружбы верной,
А жизни — безмятежной!
С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра,
Небеса пускай благословляют,
Не коснулась, чтоб беда.
Здравия тебе, тепла, успеха,
Радости, гармонии тебе,
Меньше слез и больше смеха,
Сбыться планам и твоей мечте!
С Вознесением Господним
Поздравляю всех сегодня.
Обратите взгляд свой к Богу —
Пусть укажет вам дорогу.
Чтите ближнего, любите
И с добром в душе живите.
Улыбайтесь миру, людям.
Пусть же каждый счастлив будет!
Вознесение Господне
Время праздновать пришло,
Ведь со Светлой нашей Пасхи
Сорок дней уже прошло,
Вам желаю в этот праздник
Лишь достатка и тепла,
Благ и радостей, удачи,
В гору пусть идут дела!
Как прекрасен, светел день сегодня!
Льется в окна благодатный свет.
Праздник Вознесения Господня
Нам несет свой жизненный завет.
Вам желаю жить в любви и мире
И на сердце охранять покой,
Чтобы в ежедневном бурном вихре
Лишь добро творить своей рукой.
Пусть ваш дом уютным, светлым будет,
Пусть в него не постучит беда.
Пусть добры всегда к вам будут люди.
Счастья вам на долгие года!
С Вознесением Господним
Поздравления прими,
Пусть исполнятся сегодня
Все мечтания твои.
И от божьей благодати
Станет мир вокруг теплей,
Будут только свет и счастье
В жизни царствовать твоей!
Поздравляю с Господним Вознесением,
С днем вечной жизни торжества!
Желаю искренности и смирения,
Святой молитвы волшебства.
Пусть Ангел мир тебе подарит,
В душе огонь добра горит.
Желаю жить всегда на славу,
И пусть Господь тебя хранит!
Пускай Господне Вознесение
Несет достаток в каждый дом!
Желаю лада, вдохновения
И солнца в небе голубом!
Пускай душа будет чиста
И излучает ясный свет!
Вокруг царит пусть доброта,
Чтоб мир наш счастьем был согрет!
С вознесением Господним
От души вас поздравляю,
Добродетелей в душе,
Веры крепкой вам желаю.
Пусть Господь дает вам силы
И дарует вам смирение,
Проявляйте в жизни кротость,
Понимание и терпение.
Сердце пусть поет от счастья,
Будет искренней любовь,
Господу вам открываться
Я желаю вновь и вновь.