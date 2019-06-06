Красивые поздравления в стихах с Вознесением Господним

Вознесение Господне – праздник со сменной датой, которая зависит от Пасхи.

В 2019 году он приходится на 6 июня, то есть на 40-й день после Пасхи.

На 40-й день после воскрешения Иисус Христос, который все это время находился среди учеников, вознесся на небо, чем открыл вход в Царство Небесное и подарил людям надежду на спасение их грешных душ, прощение и вечную жизнь.

Спаситель вывел апостолов из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил их, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками.

В народе Вознесение традиционно связывают с урожаем, поскольку оно приходится на конец весны – начало лета, период смены сезонов в сельском хозяйстве.

Сегодня светлый праздник —

Господне Вознесение.

Примите, православные,

Вы наши поздравления.

Так счастья вам, здоровья

И радости безбрежной,

Любви и дружбы верной,

А жизни — безмятежной!

С Вознесением Господним поздравляю,

Благодати, счастья и добра,

Небеса пускай благословляют,

Не коснулась, чтоб беда.

Здравия тебе, тепла, успеха,

Радости, гармонии тебе,

Меньше слез и больше смеха,

Сбыться планам и твоей мечте!

С Вознесением Господним

Поздравляю всех сегодня.

Обратите взгляд свой к Богу —

Пусть укажет вам дорогу.

Чтите ближнего, любите

И с добром в душе живите.

Улыбайтесь миру, людям.

Пусть же каждый счастлив будет!

Вознесение Господне

Время праздновать пришло,

Ведь со Светлой нашей Пасхи

Сорок дней уже прошло,

Вам желаю в этот праздник

Лишь достатка и тепла,

Благ и радостей, удачи,

В гору пусть идут дела!

Как прекрасен, светел день сегодня!

Льется в окна благодатный свет.

Праздник Вознесения Господня

Нам несет свой жизненный завет.

Вам желаю жить в любви и мире

И на сердце охранять покой,

Чтобы в ежедневном бурном вихре

Лишь добро творить своей рукой.

Пусть ваш дом уютным, светлым будет,

Пусть в него не постучит беда.

Пусть добры всегда к вам будут люди.

Счастья вам на долгие года!

С Вознесением Господним

Поздравления прими,

Пусть исполнятся сегодня

Все мечтания твои.

И от божьей благодати

Станет мир вокруг теплей,

Будут только свет и счастье

В жизни царствовать твоей!

Поздравляю с Господним Вознесением,

С днем вечной жизни торжества!

Желаю искренности и смирения,

Святой молитвы волшебства.

Пусть Ангел мир тебе подарит,

В душе огонь добра горит.

Желаю жить всегда на славу,

И пусть Господь тебя хранит!

Пускай Господне Вознесение

Несет достаток в каждый дом!

Желаю лада, вдохновения

И солнца в небе голубом!

Пускай душа будет чиста

И излучает ясный свет!

Вокруг царит пусть доброта,

Чтоб мир наш счастьем был согрет!

С вознесением Господним

От души вас поздравляю,

Добродетелей в душе,

Веры крепкой вам желаю.

Пусть Господь дает вам силы

И дарует вам смирение,

Проявляйте в жизни кротость,

Понимание и терпение.

Сердце пусть поет от счастья,

Будет искренней любовь,

Господу вам открываться

Я желаю вновь и вновь.