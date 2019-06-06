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Четверг, 06.06.2019
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Красивые СМС поздравления с Вознесением в стихах и прозе
Красивые СМС поздравления с Вознесением в стихах и прозе

Красивые СМС поздравления с Вознесением в стихах и прозе

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Красивые СМС поздравления с Вознесением в стихах и прозе
11:13 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Вознесение Господне в 2019 году отмечается 6 июня. Этот праздник, один из главных в христианстве, особо почитается верующими.

Вознесение Иисуса Христа – это символ идеи вечной жизни, спасения, чуда, на которое надеется каждый человек.

Вознесение Иисуса Христа на небо после его воскрешения является одним из 12 самых главных церковных праздников. Спаситель, возродившись после Пасхи на 40 день, вознесся на небо, закончив свое земное служение.

 

Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость озаряют нас, пусть вера в будущее спасение укроет нас от невзгод и поможет нам не терять надежды даже в самый темный час. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.

Вот и отсчитал календарь 40 дней от Пасхи и пришел Святой праздник Вознесение Господне. Сегодня хочется пожелать всем христианам укрепления веры, смирения, отпущения грехов. Пусть каждый ваш шаг будет направлен лишь на добро, а от неверных решений хранит и оберегает Вас Бог.

***

С Вознесением Господним поздравляю,

Пусть душа твоя от счастья воспарит.

Избавления тебе я пожелаю

От болезней, горя и обид.

 

Пусть с тобою чудо приключится,

И здоровьем светятся глаза.

Всё плохое напрочь испарится,

И молитвам внемлют небеса.

В день Вознесения Господнего от всей души желаю искренне раскаяться во всех совершённых злодеяниях и грехах, начать светлый и добрый путь к благу и счастью души, укрыть своей любовью близких и родных людей, каждый день совершать великий подвиг, никогда не утратить веры в Господа и надежды на лучшее.

***

Вознесение Господне

Весть прекрасную несет.

Пусть же с радостью сегодня

Небо вам подарит все:

 

Да пребудет с вами счастье,

Приумножив благодать,

Чтобы всяческим ненастьям

Вас навеки миновать!

Красивые поздравления в стихах с Вознесением Господним

Сегодня важный религиозный праздник — Вознесение Господне. Это событие — вознесение Христа на небо — показывает нам, как человек в соответствии со своей природой и сущностью преодолевает смерть и обретает бессмертие души. Земля — наше временно пристанище, а Небо — вечный дом, где царит истина, добро и красота. С праздником, православные!

***

Вознесение Господне на пороге -

День немеркнущей надежды и чудес.

Пусть исчезнут Ваши скорби и тревоги,

А молитвы донесутся до небес.

 

Жизнь течёт пусть благостно и ярко,

Ни беды не зная, ни обид.

Пусть судьба таит в себе подарки,

И в глазах пусть счастье заблестит.

Вознесся Он на небо,

Чтоб защищать людей!

Желаю в Вознесенье -

Вам преданных друзей,

 

Чтоб ложь из жизни вашей

Исчезла навсегда,

И чтобы вера в сердце

Осталась на года!

Тебя с Вознесением! Праздник святой

К нам в гости пришел, наконец,

Сегодня вознесся Господь в день такой,

Наш истинный высший Отец.

 

И я в этот праздник хочу пожелать,

Чтоб Бога ты не забывал!

Конечно, про главное не забывать –

Что жизнь нам Господь даровал!

Вас с Вознесением Господним

Хочу сейчас поздравить я!

Желаю лучшего сегодня!

Чтоб были верными друзья,

 

Чтобы любовь не иссякала!

Чтобы сбывались все мечты,

Чтоб было радостей немало,

И были с счастьем вы на "ты"!

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