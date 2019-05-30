Поздравления с днем рождения 30 мая: стихи и открытки

Вы наделены проницательным и бы­стрым умом и интуицией, которая помогает вам использовать предоставляющиеся воз­можности.

Вас отличают непостоянство, разговорчивость, общитель­ность и чувство юмора. Ваши экспрессивность и сообрази­тельность гарантируют, что вы будете блис­тать в обществе, особенно при личных кон­тактах.

Вы родились 30 мая, знак зодиака Близнецы. Ваша жажда знаний и острый ум позволяют вам заниматься деятельностью самого разного рода. Но с вашей чуткой нервной системой остерегайтесь стать слиш­ком беспокойным и не распыляйте свои силы на ненужные дела.

Умение полагаться на собственный ум дает вам возможность справляться с любой ситуацией, а терпеливость и решительность помогают вам добиваться успеха. Настойчи­во преодолевая трудности, вы становитесь сильнее.

Интуитивно проникая в тайные при­чины поступков других людей, вы от приро­ды наделены талантом психолога. Кроме то­го, вы получаете удовольствие от дружеского соревнования в остроумии.

Используя свое диплома­тическое искусство и проницательность, вы способны почувствовать, не слишком ли вы нажимаете на людей и ситуации. Кроме того, вы в состоянии компенсировать свою власт­ность великодушием.

В начале жизни на вас окажет сильное влияние мужчина (отец или дядя). В возрасте около 22 лет вас, вероятно, заинтересует се­мейная жизнь или поиски дома, в котором вы почувствуете себя в безопасности. Кроме того, в вас возрастет потребность в любви, понимании и эмоциональной защищенности.

После 52 лет вы, вероятно, почувствуете бо­лее сильную уверенность в себе и захотите реализовать свои творческие способности.

Хочу поздравить с днем рождения

И пожелать спешу скорей:

Мешок здоровья, чан варенья

И самых чумовых идей.

Пусть в жизни будет все отлично,

Пусть будут верными друзья,

А настроение — феерично,

Ведь лучше и желать нельзя.

И красочных воспоминаний,

И счастья целый кузовок,

И исполнения желаний,

И радости большой кусок!

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Пускай сбываются мечты,

Всё в жизни удается,

Мир будет полон красоты,

Удача — улыбнется!

Чтоб не одолевала грусть,

Покинула тревога...

Моментов ярких будет пусть

Невероятно много!

В благополучии, любя,

Тебе я жить желаю

И с днем рождения тебя

Сердечно поздравляю!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается.

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет.

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

Желаю тебе много-много добра,

Сундук золотишка, мешок серебра,

Счет в банке швейцарском, да можно — в любом.

И полною чашей пусть будет твой дом!

Здоровья покрепче, терпения — тоже,

Пусть будет всегда настроенье хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везения —

Всего я желаю в твой день. С днем рождения!

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся стремления,

А в глазах не гаснет свет.

В сердце пусть сияет радость,

Жизнь к победам вдохновит

И большой успех приманит,

И мечты осуществит!

В прекрасный праздник день рождения,

Желаю радости, добра.

Чудес, здоровья, настроения,

Друзей прекрасных, сил, тепла.

Удача будет всегда рядом,

Успехов в жизни и труде.

Везенья, бодрости заряда —

По жизни, всюду и везде.

Любви взаимной, позитива,

И исполнения мечты.

Мобильности и креатива,

Всего, чего желаешь ты.

Желаю радостных моментов

И исполнения желаний,

Чтобы царило в доме счастье,

В семье любовь и пониманье.

Желаю крепкого здоровья,

В делах твоих благополучья,

Пусть будет жизнь твоя с удачей,

С достатком прочным неразлучна!

Чтоб в сердце не было обиды,

Тоски, отчаянья, печали,

Желаю, чтобы смех с улыбкой

Тебя всю жизнь не покидали!