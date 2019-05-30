Скачать
Четверг, 30.05.2019
Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
Итоги 29 мая: Трагедия на шахте, законопроект об импичменте и Саакашвили вернулся
Итоги 29 мая: Трагедия на шахте и законопроект об импичменте
Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)
Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)
Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии

Поздравления с днем рождения 30 мая: стихи и открытки

Смотрите фото (8)
Поздравления с днем рождения 30 мая: стихи и открытки
08:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы наделены проницательным и бы­стрым умом и интуицией, которая помогает вам использовать предоставляющиеся воз­можности.

Вас отличают непостоянство, разговорчивость, общитель­ность и чувство юмора. Ваши экспрессивность и сообрази­тельность гарантируют, что вы будете блис­тать в обществе, особенно при личных кон­тактах.

Вы родились 30 мая, знак зодиака Близнецы. Ваша жажда знаний и острый ум позволяют вам заниматься деятельностью самого разного рода. Но с вашей чуткой нервной системой остерегайтесь стать слиш­ком беспокойным и не распыляйте свои силы на ненужные дела.

Умение полагаться на собственный ум дает вам возможность справляться с любой ситуацией, а терпеливость и решительность помогают вам добиваться успеха. Настойчи­во преодолевая трудности, вы становитесь сильнее.

Интуитивно проникая в тайные при­чины поступков других людей, вы от приро­ды наделены талантом психолога. Кроме то­го, вы получаете удовольствие от дружеского соревнования в остроумии.

Используя свое диплома­тическое искусство и проницательность, вы способны почувствовать, не слишком ли вы нажимаете на людей и ситуации. Кроме того, вы в состоянии компенсировать свою власт­ность великодушием.

В начале жизни на вас окажет сильное влияние мужчина (отец или дядя). В возрасте около 22 лет вас, вероятно, заинтересует се­мейная жизнь или поиски дома, в котором вы почувствуете себя в безопасности. Кроме того, в вас возрастет потребность в любви, понимании и эмоциональной защищенности.

После 52 лет вы, вероятно, почувствуете бо­лее сильную уверенность в себе и захотите реализовать свои творческие способности.

 

Хочу поздравить с днем рождения

И пожелать спешу скорей:

Мешок здоровья, чан варенья

И самых чумовых идей.

 

Пусть в жизни будет все отлично,

Пусть будут верными друзья,

А настроение — феерично,

Ведь лучше и желать нельзя.

 

И красочных воспоминаний,

И счастья целый кузовок,

И исполнения желаний,

И радости большой кусок!

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

 

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Лучшие поздравления с днем рождения

Пускай сбываются мечты,

Всё в жизни удается,

Мир будет полон красоты,

Удача — улыбнется!

 

Чтоб не одолевала грусть,

Покинула тревога...

Моментов ярких будет пусть

Невероятно много!

 

В благополучии, любя,

Тебе я жить желаю

И с днем рождения тебя

Сердечно поздравляю!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается.

 

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет.

 

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

Желаю тебе много-много добра,

Сундук золотишка, мешок серебра,

Счет в банке швейцарском, да можно — в любом.

И полною чашей пусть будет твой дом!

 

Здоровья покрепче, терпения — тоже,

Пусть будет всегда настроенье хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везения —

Всего я желаю в твой день. С днем рождения!

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся стремления,

А в глазах не гаснет свет.

 

В сердце пусть сияет радость,

Жизнь к победам вдохновит

И большой успех приманит,

И мечты осуществит!

Короткие поздравления с днем рождения в стихах

В прекрасный праздник день рождения,

Желаю радости, добра.

Чудес, здоровья, настроения,

Друзей прекрасных, сил, тепла.

 

Удача будет всегда рядом,

Успехов в жизни и труде.

Везенья, бодрости заряда —

По жизни, всюду и везде.

 

Любви взаимной, позитива,

И исполнения мечты.

Мобильности и креатива,

Всего, чего желаешь ты.

Желаю радостных моментов

И исполнения желаний,

Чтобы царило в доме счастье,

В семье любовь и пониманье.

 

Желаю крепкого здоровья,

В делах твоих благополучья,

Пусть будет жизнь твоя с удачей,

С достатком прочным неразлучна!

 

Чтоб в сердце не было обиды,

Тоски, отчаянья, печали,

Желаю, чтобы смех с улыбкой

Тебя всю жизнь не покидали!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Проза, 30 мая, Короткие стихи, Поздравления в картинках, С Днем рождения, Короткие поздравления с днем рождения, День рождения в прозе, Прикольные поздравления с Днем рождения, Поздравления в прозу, поздравления с днем рождения с приколом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеркаль: Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши суда и моряков
02 Челси 4:1 Арсенал: события финала Лиги Европы (Видео)
03 Волкер сообщил, что на встрече Трампа и Путина будет обсуждаться вопрос Украины
04 Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
05 Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ отреагировали на иск против Рожковой
В НБУ отреагировали на иск против Рожковой
На Донбассе боевики 19 раз нарушали &quot;режим тишины&quot;
На Донбассе боевики 19 раз нарушали "режим тишины"
Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
Рецепт дня: халва из кунжута
Рецепт дня: халва из кунжута
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь