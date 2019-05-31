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Поздравления с Выпускным 2019 в прозе

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Поздравления с Выпускным 2019 в прозе
11:12 Сегодня Телеграф

Для каждого выпускника этот праздник наполнен особым смыслом и ожиданием.

Самым трогательным, долгожданным, но в то же время грустным в школьной жизни считается выпускной — праздник веселья, наполненный чувством расставания с беззаботным детством.

Нельзя воспринимать праздник выпускного как что-то грустное, ведь впереди ждет новая ступень в будущее, где будут радость и веселье, минуты счастья и тревоги, воспоминания и сбывшиеся мечты.

 

Поздравляю с выпускным и от чистого сердца желаю удачного старта во взрослую жизнь, успешного поиска своего дела и своих интересов, добрых друзей и поддержки родных, блестящих идей и перспективных горизонтов, счастья в душе и вечного стремления к своим мечтам.

Поздравляю с Выпускным и хочу тебе пожелать жить ярко и интересно, уверенно и стремительно бежать навстречу своим мечтам, всегда добиваться всего, что было тобой задумано. Удачи тебе на пути познания любимой профессии, успехов во всех творческих и деловых задумках.

***

Поздравляю с Выпускным и хочу пожелать, чтобы полученные в школе знания помогли тебе стать известным, великим, смелым, уверенным в себе человеком. Пусть осуществится каждая твоя мечта, даже та, которая кажется несбыточной, пусть впереди тебя ждет все только хорошее, доброе и радостное.

Короткие поздравления с днем рождения в стихах

Поздравляю тебя с выпускным и хочу пожелать легкого и интересного пути во взрослую жизнь! Теперь ты в праве делать то, чего ты хочешь и стремиться к своим поставленным целям. Пусть удача тебе помогает реализовать свои умения и достигать неизведанные дали. Желаю найти себя в профессии и свой маленький теплый уголочек в жизни. Встречай каждое утро с улыбкой и не теряй позитивного настроя. Все обязательно сложится так, как ты задумаешь.

***

Вот и закончилась школьная пора! За эти годы вы все повзрослели и из трогательных птенчиков превратились в настоящих птиц, готовых лететь, расправив свои крылья. Впереди — длинная интересная жизнь, и мы желаем каждому найти в ней свою дорогу. Пусть все те знания и навыки, что вы получили в школе, станут прочным фундаментом для дальнейших свершений, а люди, которые были с вами все эти годы, надолго останутся в сердце каждого. Счастливого пути!

Я поздравляю тебя с Выпускным и от души желаю всегда идти своей дорогой счастья, не изменяя заветной мечте и прислушиваясь к своему сердцу. И пусть на твоем пути будет масса возможностей и много добрых людей, пусть в твоей жизни все складывается самым лучшим образом.

***

Поздравляю с Выпускным. Желаю не бояться перемен и сохранить в памяти эти добрые счастливые моменты, желаю смело стать на новый путь к большим мечтам и радужным надеждам, желаю покорить немало высот и вершин, а также найти в этой жизни все то, что твоему сердцу любо и дорого.

Поздравления с днем рождения

Трепет сердца, надежда души, ведь впереди самостоятельный путь к успеху, новым знаниям, своим мечтам. Поздравляю с Выпускным и хочу пожелать оптимистичного настроя и абсолютной уверенности в своей удаче. Пусть старт во взрослую жизнь будет веселым, пусть дальнейший твой путь ознаменован будет счастьем и радостью. Желаю с интересом осваивать любимую профессию и непременно найти себя в этой жизни.

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