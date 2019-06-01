День защиты детей 2019: милые поздравления в стихах и открытках

Все мы помним свои ощущения от предвкушения начала летних школьных каникул.

Лето, солнце, радость от свободы на целых три месяца… И никто из детей не задумывался, что, оказывается, их надо от кого-то защищать. Но во многих странах мира отмечается День защиты детей для напоминания взрослым о правах ребенка на жизнь, на отдых, на образование, на защиту от насилия, от эксплуатации детского труда. Существует несколько версий, почему именно 1 июня отмечается этот день. В 1925 году Генеральный консул Китая в Америке собрал группу детей-сирот и провел для них праздник, и в этот же день в Женеве состоялась Международная конференция по детским вопросам. С 1950 года мировая общественность по инициативе ООН отмечает День защиты детей и считает защиту прав, здоровья и жизни детей основным направлением своей деятельности.

Поздравления

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день - добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

Дети - маленькие частички большого счастья, чудо, которое наполняет жизнь каждого взрослого неподдельной радостью и теплотой. Дети так нуждаются в любви и заботе, в родительской ласке и хочется, чтобы каждое детское сердце не было обделено этим маленьким счастьем. В день Защиты Детей желаю каждому ребенку крепкую семью и все необходимое для беспечного детства. Пусть детские улыбки освещают нашу планету и каждый из маленьких обитателей нашей земли будет здоровым и счастливым.

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю окунуться в праздник счастья, улыбок и искренней детской радости. Пусть ваши семьи будут крепкими, едиными, надежными и любящими. Пусть звучит детский смех, рождаются надежды и осуществляются мечты! Берегите себя, ведь семья - это главное!

Дети - это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг, и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут сиять миллионы красивых звезд.

Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее.

Сегодняшний день целиком и полностью посвящен маленьким гражданам нашей страны! Они, как никто, нуждаются в нашей защите и поддержке! В этот день хочется пожелать, чтобы ни один ребенок не страдал от ущемления его прав и свобод, чтобы каждый имел возможность получить образование и медицинскую помощь, был счастлив и не знал взрослых проблем, а взрослые, в свою очередь, помогали детям осуществлять их мечты и делали их детство по-настоящему счастливым!

Поздравляю с днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был одарен вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!