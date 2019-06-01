Скачать
Суббота, 01.06.2019
На Донбассе ранены двое украинских военных
На Донбассе ранены двое украинских военных
Итоги 31 мая: Заседание СНБО, новые увольнения и стенограмма с Банковой
Итоги 31 мая: Заседание СНБО, новые увольнения и стенограмма с Банковой
Несколько футболистов покинули расположение сборной Украины
Несколько футболистов покинули расположение сборной Украины
Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана
Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана

День защиты детей 2019: милые поздравления в стихах и открытках

Смотрите фото (7)
День защиты детей 2019: милые поздравления в стихах и открытках
08:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Все мы помним свои ощущения от предвкушения начала летних школьных каникул.

Лето, солнце, радость от свободы на целых три месяца… И никто из детей не задумывался, что, оказывается, их надо от кого-то защищать. Но во многих странах мира отмечается День защиты детей для напоминания взрослым о правах ребенка на жизнь, на отдых, на образование, на защиту от насилия, от эксплуатации детского труда. Существует несколько версий, почему именно 1 июня отмечается этот день. В 1925 году Генеральный консул Китая в Америке собрал группу детей-сирот и провел для них праздник, и в этот же день в Женеве состоялась Международная конференция по детским вопросам. С 1950 года мировая общественность по инициативе ООН отмечает День защиты детей и считает защиту прав, здоровья и жизни детей основным направлением своей деятельности.

Поздравления

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день - добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

Дети - маленькие частички большого счастья, чудо, которое наполняет жизнь каждого взрослого неподдельной радостью и теплотой. Дети так нуждаются в любви и заботе, в родительской ласке и хочется, чтобы каждое детское сердце не было обделено этим маленьким счастьем. В день Защиты Детей желаю каждому ребенку крепкую семью и все необходимое для беспечного детства. Пусть детские улыбки освещают нашу планету и каждый из маленьких обитателей нашей земли будет здоровым и счастливым.

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю окунуться в праздник счастья, улыбок и искренней детской радости. Пусть ваши семьи будут крепкими, едиными, надежными и любящими. Пусть звучит детский смех, рождаются надежды и осуществляются мечты! Берегите себя, ведь семья - это главное!

Дети - это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг, и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут сиять миллионы красивых звезд.

Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее.

Сегодняшний день целиком и полностью посвящен маленьким гражданам нашей страны! Они, как никто, нуждаются в нашей защите и поддержке! В этот день хочется пожелать, чтобы ни один ребенок не страдал от ущемления его прав и свобод, чтобы каждый имел возможность получить образование и медицинскую помощь, был счастлив и не знал взрослых проблем, а взрослые, в свою очередь, помогали детям осуществлять их мечты и делали их детство по-настоящему счастливым!

Поздравляю с днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был одарен вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Дети, Праздник, Поздравления, День защиты детей, Детский праздник, Поздравления в стихах, 1 июня, День защиты детей 2019, Когда день защиты детей, Какой праздник 1 июня, Праздник для детей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский заявил о важности солидарности Франции с Украиной
02 Последний звонок: Ольга Сумская провожает свою дочь во взрослую жизнь
03 Данилюк прокомментировал скандальное заявление совладельца "Квартала 95"
04 Климкин назвал дату восстановления работы ТКГ
05 Ле Дриан: В ближайшее время Зеленский планирует визит в Париж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Жара и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день лета
Жара и грозы: какой будет погода в первый день лета
Силовики Судана пообещали закончить насилие в стране
Силовики Судана пообещали закончить насилие в стране
В результате стрельбы в США погибло 11 человек
В результате стрельбы в США погибло 11 человек
Google выпустил doodle к Международному дню защиты детей
Google выпустил doodle к Международному дню защиты детей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь