Оригинальные поздравления с Днем защиты детей: стихи и открытки

Ежегодно в Украине и мире отмечается радостный и веселый детский праздник - Международный день защиты детей.

Он празднуется 1 июня и в 2019 году приходится на субботу - выходной день.

Примечательно, но накануне, 31 мая, во многих школах страны прозвенит последний звонок, и дети в эти выходные будут продолжать праздновать прощание со школой и начало летних каникул. Так что праздничное настроение удваивается.

Поздравления

Милый праздник наступает -

День защиты всех детей,

Он семью объединяет,

Ближе делает, родней.

Пусть же будет мирным детство,

Пусть не молкнет звонкий смех,

Пусть летит от сердца к сердцу

Счастья радостный привет.

Самый классный праздник

Наступает летом.

Он наполнен радостью,

Смехом, солнцем, светом.

Первого июня

Деток поздравляем -

Мальчиков и девочек.

Счастья им желаем!

Дарим им конфеты,

Книжки и игрушки.

В этот день веселый

Им не будет скучно.

Ведь для них сегодня

Все, что есть на свете.

Главное, чтоб были

Счастливы все дети!

Вот и лето наступило,

Нынче первый день!

Нужный праздник подарило,

Праздник всех детей.

Пусть он будет светлым, ярким,

Полон волшебства.

Пусть от счастья и подарков

Светятся глаза.

Детский смех не умолкает,

По стране звенит.

Все желания исполняет

И добром манит!

Пока на свете слышен детский плач,

От взрослых дети будут ждать участия.

Защиты день от бед и неудач,

Детей защиты, маленького счастья!

Раз взрослые - давно пора понять,

А как иначе, вы всегда ведь рядом,

Взять на руки и у беды отнять -

Отличное, простое слово - НАДО!

Когда страдает детская душа

... что может быть еще печальней?

Рванись навстречу, даже чуть дыша,

Успей помочь, пусть даже и случайно!