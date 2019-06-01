Оригинальные поздравления с Днем защиты детей: стихи и открытки

Он празднуется 1 июня и в 2019 году приходится на субботу - выходной день.
Примечательно, но накануне, 31 мая, во многих школах страны прозвенит последний звонок, и дети в эти выходные будут продолжать праздновать прощание со школой и начало летних каникул. Так что праздничное настроение удваивается.
Поздравления
Милый праздник наступает -
День защиты всех детей,
Он семью объединяет,
Ближе делает, родней.
Пусть же будет мирным детство,
Пусть не молкнет звонкий смех,
Пусть летит от сердца к сердцу
Счастья радостный привет.
Самый классный праздник
Наступает летом.
Он наполнен радостью,
Смехом, солнцем, светом.
Первого июня
Деток поздравляем -
Мальчиков и девочек.
Счастья им желаем!
Дарим им конфеты,
Книжки и игрушки.
В этот день веселый
Им не будет скучно.
Ведь для них сегодня
Все, что есть на свете.
Главное, чтоб были
Счастливы все дети!
Вот и лето наступило,
Нынче первый день!
Нужный праздник подарило,
Праздник всех детей.
Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза.
Детский смех не умолкает,
По стране звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!
Пока на свете слышен детский плач,
От взрослых дети будут ждать участия.
Защиты день от бед и неудач,
Детей защиты, маленького счастья!
Раз взрослые - давно пора понять,
А как иначе, вы всегда ведь рядом,
Взять на руки и у беды отнять -
Отличное, простое слово - НАДО!
Когда страдает детская душа
... что может быть еще печальней?
Рванись навстречу, даже чуть дыша,
Успей помочь, пусть даже и случайно!