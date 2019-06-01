Поздравления с Днем защиты детей 2019: стихи и открытки

если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей (International Children's Day).
У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.
Милый праздник наступает —
День защиты всех детей,
Он семью объединяет,
Ближе делает, родней.
Пусть же будет мирным детство,
Пусть не молкнет звонкий смех,
Пусть летит от сердца к сердцу
Счастья радостный привет.
Пока на свете слышен детский плач,
От взрослых дети будут ждать участия.
Защиты день от бед и неудач,
Детей защиты, маленького счастья!
Раз взрослые — давно пора понять,
А как иначе, вы всегда ведь рядом,
Взять на руки и у беды отнять —
Отличное, простое слово — НАДО!
Когда страдает детская душа
... что может быть еще печальней?
Рванись навстречу, даже чуть дыша,
Успей помочь, пусть даже и случайно!
Дети — это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же жизнь будет прекрасной
У всех деток на Земле!
В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Пускай рядышком идут!
1 июня — праздник всех детей.
Ярко светит солнышко
На планете всей.
Дети — цветы жизни,
Дети — наше все!
Поздравляем, милые,
С вами так тепло.
Вам желаем счастья,
Радости в глазах.
Нет созданий краше,
Очень любим вас!
Пусть вечно ярко солнце светит,
От туч чтоб в небе ни следа.
Здоровы чтобы были дети,
Да не касалась их беда.
Ребенок — нежный солнца лучик,
А может, маленький цветок.
Всегда раним, а к сердцу ключик
Отыщет не любой знаток.
Конфет больших!
Рассветов золотых!
Успехов вам в делах любых!
У детей есть день особый,
Празднует его страна.
В этот день улыбок детских
Наша Родина полна.
Пожелаю нашим детям
Неба мирного всегда,
Чтоб не знали огорчений
И лишений никогда.
Пожелаю много счастья,
Радужных волшебных грез.
Чтобы все, о чем мечтают,
Обязательно сбылось.
С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!
День Защиты всех Детей —
Лучший праздник от властей!
Самый лучший на планете,
Ведь участвуют в нем дети!
Песни, конкурсы, шары —
Это все — для детворы!
Все нарядные, с бантами,
И с красивыми цветами!
Малыши резвятся, пляшут,
Нам ручонками все машут...
Лучший праздник для детишек,
Для девчонок и мальчишек!