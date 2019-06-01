Поздравления с Днем защиты детей 2019: стихи и открытки

Международный день детей - один из самых старых международных праздников.

если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей (International Children's Day).

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.

Милый праздник наступает —

День защиты всех детей,

Он семью объединяет,

Ближе делает, родней.

Пусть же будет мирным детство,

Пусть не молкнет звонкий смех,

Пусть летит от сердца к сердцу

Счастья радостный привет.

Пока на свете слышен детский плач,

От взрослых дети будут ждать участия.

Защиты день от бед и неудач,

Детей защиты, маленького счастья!

Раз взрослые — давно пора понять,

А как иначе, вы всегда ведь рядом,

Взять на руки и у беды отнять —

Отличное, простое слово — НАДО!

Когда страдает детская душа

... что может быть еще печальней?

Рванись навстречу, даже чуть дыша,

Успей помочь, пусть даже и случайно!

Дети — это наше счастье,

И об этом знают все.

Пусть же жизнь будет прекрасной

У всех деток на Земле!

В этот праздник пожелаю

Море радостных минут.

Смех, улыбки и веселье

Пускай рядышком идут!

1 июня — праздник всех детей.

Ярко светит солнышко

На планете всей.

Дети — цветы жизни,

Дети — наше все!

Поздравляем, милые,

С вами так тепло.

Вам желаем счастья,

Радости в глазах.

Нет созданий краше,

Очень любим вас!

Пусть вечно ярко солнце светит,

От туч чтоб в небе ни следа.

Здоровы чтобы были дети,

Да не касалась их беда.

Ребенок — нежный солнца лучик,

А может, маленький цветок.

Всегда раним, а к сердцу ключик

Отыщет не любой знаток.

Конфет больших!

Рассветов золотых!

Успехов вам в делах любых!

У детей есть день особый,

Празднует его страна.

В этот день улыбок детских

Наша Родина полна.

Пожелаю нашим детям

Неба мирного всегда,

Чтоб не знали огорчений

И лишений никогда.

Пожелаю много счастья,

Радужных волшебных грез.

Чтобы все, о чем мечтают,

Обязательно сбылось.

С Днем защиты всех детишек

Поздравляем на земле,

Детям нужно улыбаться,

Не грустить и не болеть,

Пусть их детство будет ярким

Без забот и без проблем,

Волшебства, чудес и счастья

Мы желаем детям всем!

День Защиты всех Детей —

Лучший праздник от властей!

Самый лучший на планете,

Ведь участвуют в нем дети!

Песни, конкурсы, шары —

Это все — для детворы!

Все нарядные, с бантами,

И с красивыми цветами!

Малыши резвятся, пляшут,

Нам ручонками все машут...

Лучший праздник для детишек,

Для девчонок и мальчишек!