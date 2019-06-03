Прикольные и смешные СМС поздравления с Днем рождения на 3 июня

Вы обладаете острым умом и решительностью, общитель­ны и ярки, испытываете силь­ную потребность в самовыра­жении.

С вашей восприимчивостью и глу­бокими чувствами вы часто бываете идеа­листом. Так как вы получаете особенное удовольствие от новых проектов, для реа­лизации вашего огромного потенциала жиз­ненно необходимо заниматься творческой работой.

Вы родились 3 июня, знак зодиака Близнецы. Вы изобретательны, имеете веселых дру­зей и обладаете повышенной восприимчиво­стью к красоте, цвету и форме. Присущие вам легкомыслие и остроумие заставляют предположить, что вы энергично ищете раз­влечений.

Остерегайтесь тщеславия, нереши­тельности и избалованности. Впрочем, когда вы в хорошей форме, вы способны сочетать свое умение общаться и творческие навыки с изобретательностью, трудолюбием и на­стойчивостью в своем стремлении к успеху.

Если вы игнориру­ете эти потребности, то часть вашей натуры, склонная к самоуглублению, может чересчур замкнуться на себе.

В результате вы станете слишком серьезным, раздражительным и да­же можете впасть в депрессию. Но при иных обстоятельствах вы способны быть чрезвы­чайно обаятельным и идеалистичным, прояв­ляя поистине плодотворную фантазию и вдохновение.

После 18 лет вы, по всей вероятности, станете более чувствительным и начнете проявлять большую заботу о своей безопас­ности, о доме и семье.

Начиная с 48 лет вы будете испытывать сильную потребность в самовыражении и самоутверждении, бла­годаря чему можете сделаться более вели­кодушным и в то же время авантюристич­ным.

День рождения на носу!

Гости режут колбасу,

Хлеб, огурчики, селедку,

Наливают в рюмки водку,

Газировку и компот!

С днем рождения! Счастья! Вот!

Наслаждайся праздником сполна!

Годы ведь — не только седина

У кого-то годы — это стаж,

В нежной страсти высший пилотаж.

У кого-то — это бес в ребре,

Хоть виски давно уж в серебре.

А тебе пусть станет возраст твой

Крыльями большими за спиной.

Празднуешь сегодня день варенья,

И немного будешь под хмельком!

Так неси закуску и соленья,

За тебя сто грамм — одним глотком!

***

Желаю торта килограммов пять

И до рассвета барыню плясать.

Подарков чтоб — под самый потолок,

И трезвым чтоб уйти никто не смог.

Чтоб все соседи догадались сразу,

Что у тебя веселый нынче праздник.

Чтоб завершил под утро сладкий стол

С огурчиков живительный рассол.

Пусть будет именинный торт с клубникой!

Быть в бодром духе, никогда не хныкать

И получить подарков сто пакетов

Желаю я виновнику банкета!

***

Стихи, улыбки, поздравления

Для тебя. Ну а для нас —

Оливье, балык, соленья,

Танцы, песни — просто класс!

Не надейся, что устанем

Мы бокалы поднимать.

Наливай да не стесняйся!

Будем снова поздравлять!

Я желаю тебе море удачи,

И чтоб стал ты олигархов богаче,

Чтоб на завтрак в лимузине

В ресторан тебя возили!

***

Поздравляю с этим днем,-

С Вашим днем рождения!

Пусть сегодня самым лучшим

Будет настроение!

Пусть улыбка по лицу

Словно зайчик скачет,

А сердечко без причины

Не грустит, не плачет!