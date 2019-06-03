Прикольные и смешные СМС поздравления с Днем рождения на 3 июня

С вашей восприимчивостью и глубокими чувствами вы часто бываете идеалистом. Так как вы получаете особенное удовольствие от новых проектов, для реализации вашего огромного потенциала жизненно необходимо заниматься творческой работой.
Вы родились 3 июня, знак зодиака Близнецы. Вы изобретательны, имеете веселых друзей и обладаете повышенной восприимчивостью к красоте, цвету и форме. Присущие вам легкомыслие и остроумие заставляют предположить, что вы энергично ищете развлечений.
Остерегайтесь тщеславия, нерешительности и избалованности. Впрочем, когда вы в хорошей форме, вы способны сочетать свое умение общаться и творческие навыки с изобретательностью, трудолюбием и настойчивостью в своем стремлении к успеху.
Если вы игнорируете эти потребности, то часть вашей натуры, склонная к самоуглублению, может чересчур замкнуться на себе.
В результате вы станете слишком серьезным, раздражительным и даже можете впасть в депрессию. Но при иных обстоятельствах вы способны быть чрезвычайно обаятельным и идеалистичным, проявляя поистине плодотворную фантазию и вдохновение.
После 18 лет вы, по всей вероятности, станете более чувствительным и начнете проявлять большую заботу о своей безопасности, о доме и семье.
Начиная с 48 лет вы будете испытывать сильную потребность в самовыражении и самоутверждении, благодаря чему можете сделаться более великодушным и в то же время авантюристичным.
День рождения на носу!
Гости режут колбасу,
Хлеб, огурчики, селедку,
Наливают в рюмки водку,
Газировку и компот!
С днем рождения! Счастья! Вот!
Наслаждайся праздником сполна!
Годы ведь — не только седина
У кого-то годы — это стаж,
В нежной страсти высший пилотаж.
У кого-то — это бес в ребре,
Хоть виски давно уж в серебре.
А тебе пусть станет возраст твой
Крыльями большими за спиной.
Празднуешь сегодня день варенья,
И немного будешь под хмельком!
Так неси закуску и соленья,
За тебя сто грамм — одним глотком!
***
Желаю торта килограммов пять
И до рассвета барыню плясать.
Подарков чтоб — под самый потолок,
И трезвым чтоб уйти никто не смог.
Чтоб все соседи догадались сразу,
Что у тебя веселый нынче праздник.
Чтоб завершил под утро сладкий стол
С огурчиков живительный рассол.
Пусть будет именинный торт с клубникой!
Быть в бодром духе, никогда не хныкать
И получить подарков сто пакетов
Желаю я виновнику банкета!
***
Стихи, улыбки, поздравления
Для тебя. Ну а для нас —
Оливье, балык, соленья,
Танцы, песни — просто класс!
Не надейся, что устанем
Мы бокалы поднимать.
Наливай да не стесняйся!
Будем снова поздравлять!
Я желаю тебе море удачи,
И чтоб стал ты олигархов богаче,
Чтоб на завтрак в лимузине
В ресторан тебя возили!
***
Поздравляю с этим днем,-
С Вашим днем рождения!
Пусть сегодня самым лучшим
Будет настроение!
Пусть улыбка по лицу
Словно зайчик скачет,
А сердечко без причины
Не грустит, не плачет!