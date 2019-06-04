Лучшие поздравления в прозе с Днем рождения на 4 июня

Вы приветливы и дружелюбны, вас привлекают красота и искусство.

Как умный собеседник с блес­тящими манерами вы хорошо понимаете человеческую при­роду и способны общаться с людьми из самых разных слоев общест­ва. Обладая многими талантами, вы може­те быть руководителем и вести за собой людей.

Но эта великолепная черта может стать помехой, если вы будете браться за слишком много дел и распылять свои си­лы.

Вы родились 4 июня, знак зодиака Близнецы. Врожденное понимание истинных цен­ностей помогает вам давать советы людям, превосходно анализируя их ситуации как на психологическом, так и на материаль­ном уровне.

Ваше обаяние позволяет вам быть откровенным без гру­бости и наделяет вас даром дипломатии. Вы привлекательны для противоположного пола и хотите быть любимым.

Препятствием на ва­шем пути к успеху является склонность к нетерпению и избалованность.

Попытки брать на себя слишком большие обязатель­ства могут повлечь за собой нервозность и напряженность. Вы цените знания, спо­собны быстро учиться и обычно можете при­менить свои знания на практике.

Придер­живаясь широких взглядов и защищая сво­боду, вы можете проявить интерес к общественной деятельности и защите прав человека.

В 17 лет гармоничное окружение и креп­кий безопасный дом станут для вас очень важными. Ваши личные эмоциональные по­требности будут играть для вас большую роль вплоть до 47 лет. Затем ваша уверен­ность в себе и сила возрастут и вы станете более влиятельным в обществе.

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.

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Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю каждый день просыпаться с ощущением счастья и в самом лучшем настроении. Пусть здоровье и деньги по умолчанию только множатся, а мечты и желания исполняются как можно чаще, позволяя радоваться новым победам и всегда улыбаться.

Хочу тебя поздравить с днем рождения, пожелать ярких эмоций и красок, побольше позитивных мгновений, сказочных воспоминаний, чтобы в твоем окружении были только те люди, которые тебя принимают и понимают. Чаще улыбайся жизни, и пускай она улыбается тебе в ответ.

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Поздравляем с днем рожденья! От всей души желаем много-много счастья, бодрости, здоровья, любви, красоты рассветов и закатов, вечной молодости в душе и всех благ! Пусть рядом всегда будут верные друзья, в кошельке пусть множатся деньги, а в доме цветут уют, радость, тепло и достаток!

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

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Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный светлый день хочу пожелать чтоб в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, чтоб разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда присутствовало здоровье, а на лице улыбка. Пусть каждый день будет в радость, вместе с приятными и любимыми сердцу людьми.

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

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Поздравляю с днем рождения и от души желаю каждый день своей жизни встречать с улыбкой и невероятным ощущением счастья, всегда верить в себя и наслаждаться каждым мгновением. Пусть мечты твоего сердца исполняются, пусть вдохновение для души дарит любовь и удача.

С днем рождения! Желаю солнца, тепла, мира, веселья, денег, успехов во всех начинаниях, любви, благополучия, исполнения самых заветных желаний, здоровья и вдохновения! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья всегда окружает тебя, а глаза искрятся от счастья!