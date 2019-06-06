День журналиста Украины 2019: оригинальные поздравления в стихах и открытках

Спустя 2 года, в 1994 г., первый президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о праздновании нового профессионального праздника - "Дня журналиста" в Украине.
Журналистов не зря называют "четвертой властью". Именно от них зависит, как то или иное событие будет воспринято общественностью, они выбирают из всего происходящего самое интересное и важное. С самого начала независимости Украины журналисты были тем звеном, которое превратило желающих "быть наверху" в правителей. Журналисты, как люди, обладающие информацией, являются силой. Поэтому очень важно, чтобы в независимой, свободной Украине средства массовой информации не зависели от политиков и не контролировались ими.
Поздравления
Желаю тебе в этот День журналиста
Статьи писать грамотно, четко и быстро!
Пускай будет много солнечный дней
И только хороших и добрых вестей!
Желаю тебе сотни ярких сенсаций
И лишь достоверных всегда информаций!
Карьера твоя пусть растет только вверх
И ждет ежедневно огромный успех!
* * *
Мастер слова, праздник твой,
Равных в этом деле нет,
Ты невидимый герой,
Можешь дать любой совет.
И сегодня я желаю,
Новых, творческих побед,
А еще тебе сенсаций,
Чтоб они затмили всех.
На последок, пожелаю,
Чтоб сбылась твоя мечта,
С днем журналиста Украины,
Не теряй ты музу никогда!
Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет только чистым,
А солнце теплым и большим.
Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется,
Пускай не посещает страх.
Наш друг, ты занят важным делом,
Ведь информация нужна,
И мы тебя сим неумелым
Стихом благодарим сполна!
* * *
С днем журналиста Украины,
Вас поздравляем от души -
Желаем неба цвета сини,
Да, чтобы не было войны!
Желаем быть всегда на страже,
Ведь журналиста путь не прост -
Он информацию разыщет,
Поднимет свой карьерный рост.
И каждый раз собой рискуя,
Нам что то новое найдет,
Пусть будет сильной Украина,
Пусть жизнь хорошая придет.
День журналиста в Украине -
Особый праздник в этот год,
А репортаж - взрывная мина,
И ждет, и слушает народ!
Вы не сдались, вы оправдали
Надежду нашу правду знать,
Вы ран на теле не считали,
Героям праведным под стать!
Пусть будет мир, свобода будет,
А труд ваш истину несет.
И вас народ не позабудет,
Любовь и славу поднесёт!
* * *
Журналисты Украины,
С праздником вас всех, ребята.
Пусть профессия на лавры
Будет дерзкая богатой.
Вам признания желаю,
Вдохновения в работе,
Креативных вам идей,
Новых, ярких поворотов.
С днем журналиста Украины
Готовы все поздравить вас.
Чтоб цели были все едины,
Их добиваться каждый раз.
Вы у порога страны судеб,
Оценят это пусть все люди.
А ваша жизнь чудесной, светлой
И радостной всегда пусть будет.
* * *
Всех журналистов поздравляю,
Успехов вам в делах больших,
Красивых, ярких репортажей,
Заметок метких, целевых.
Пускай энергию вам дарит
Такой активный, сложный труд,
Пускай статьи к успеху, братцы,
Вас непременно приведут.
Желаю яркого признания,
Удач, успехов и побед,
Пусть журналистика вам дарит
Азарт еще десятки лет.
Журналисты, поздравляю
С вашим праздником сердечно,
Вам профессию любить
Я желаю бесконечно.
Интересных вам заметок,
Интервью и репортажей,
Освещать желаю факты
Лишь правдиво и отважно.
Пусть приносит пользу ваше
Очень нужное призвание,
Пусть в профессии придет
К вам огромное признание.