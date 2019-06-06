Скачать
Четверг, 06.06.2019
Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях
Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях
Парубий: Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции
Парубий: Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции
Фонсека может выплатить Шахтеру часть своей клаусулы
Фонсека может выплатить Шахтеру часть своей клаусулы
Красивые СМС поздравления с Вознесением в стихах и прозе
Красивые СМС поздравления с Вознесением в стихах и прозе

День журналиста Украины 2019: оригинальные поздравления в стихах и открытках

Смотрите фото (5)
День журналиста Украины 2019: оригинальные поздравления в стихах и открытках
09:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

6 июня 1992 года в Брюсселе Союз журналистов Украины был принят в состав Международной федерации журналистов, крупнейшей из существующих в мире.

Спустя 2 года, в 1994 г., первый президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о праздновании нового профессионального праздника - "Дня журналиста" в Украине.

Журналистов не зря называют "четвертой властью". Именно от них зависит, как то или иное событие будет воспринято общественностью, они выбирают из всего происходящего самое интересное и важное. С самого начала независимости Украины журналисты были тем звеном, которое превратило желающих "быть наверху" в правителей. Журналисты, как люди, обладающие информацией, являются силой. Поэтому очень важно, чтобы в независимой, свободной Украине средства массовой информации не зависели от политиков и не контролировались ими.

Поздравления

Желаю тебе в этот День журналиста

Статьи писать грамотно, четко и быстро!

Пускай будет много солнечный дней

И только хороших и добрых вестей!

 

Желаю тебе сотни ярких сенсаций

И лишь достоверных всегда информаций!

Карьера твоя пусть растет только вверх

И ждет ежедневно огромный успех!

* * *

Мастер слова, праздник твой,

Равных в этом деле нет,

Ты невидимый герой,

Можешь дать любой совет.

 

И сегодня я желаю,

Новых, творческих побед,

А еще тебе сенсаций,

Чтоб они затмили всех.

 

На последок, пожелаю,

Чтоб сбылась твоя мечта,

С днем журналиста Украины,

Не теряй ты музу никогда!

 

Сегодня праздник журналиста,

Тебя поздравить мы спешим,

Пусть небо будет только чистым,

А солнце теплым и большим.

 

Пускай тебе все удается,

Работа спорится в руках,

А если рисковать придется,

Пускай не посещает страх.

 

Наш друг, ты занят важным делом,

Ведь информация нужна,

И мы тебя сим неумелым

Стихом благодарим сполна!

* * *

С днем журналиста Украины,

Вас поздравляем от души -

Желаем неба цвета сини,

Да, чтобы не было войны!

 

Желаем быть всегда на страже,

Ведь журналиста путь не прост -

Он информацию разыщет,

Поднимет свой карьерный рост.

 

И каждый раз собой рискуя,

Нам что то новое найдет,

Пусть будет сильной Украина,

Пусть жизнь хорошая придет.

День журналиста в Украине -

Особый праздник в этот год,

А репортаж - взрывная мина,

И ждет, и слушает народ!

 

Вы не сдались, вы оправдали

Надежду нашу правду знать,

Вы ран на теле не считали,

Героям праведным под стать!

 

Пусть будет мир, свобода будет,

А труд ваш истину несет.

И вас народ не позабудет,

Любовь и славу поднесёт!

* * *

Журналисты Украины,

С праздником вас всех, ребята.

Пусть профессия на лавры

Будет дерзкая богатой.

 

Вам признания желаю,

Вдохновения в работе,

Креативных вам идей,

Новых, ярких поворотов.

Сегодня украинцы отмечают день журналиста

С днем журналиста Украины

Готовы все поздравить вас.

Чтоб цели были все едины,

Их добиваться каждый раз.

 

Вы у порога страны судеб,

Оценят это пусть все люди.

А ваша жизнь чудесной, светлой

И радостной всегда пусть будет.

* * *

Всех журналистов поздравляю,

Успехов вам в делах больших,

Красивых, ярких репортажей,

Заметок метких, целевых.

 

Пускай энергию вам дарит

Такой активный, сложный труд,

Пускай статьи к успеху, братцы,

Вас непременно приведут.

 

Желаю яркого признания,

Удач, успехов и побед,

Пусть журналистика вам дарит

Азарт еще десятки лет.

Журналисты, поздравляю

С вашим праздником сердечно,

Вам профессию любить

Я желаю бесконечно.

 

Интересных вам заметок,

Интервью и репортажей,

Освещать желаю факты

Лишь правдиво и отважно.

 

Пусть приносит пользу ваше

Очень нужное призвание,

Пусть в профессии придет

К вам огромное признание.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, Журналист, Поздравления, 6 июня, День журналиста Украины 2019, День журналистики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
03 Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
04 Отставка глав СБУ, МИД и Минобороны: Повестка дня Верховной Рады
05 Уайлдер: В раздевалке у Джошуа случился нервный срыв
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко раскритиковал идею снятия блокады с ОРДЛО
Луценко раскритиковал идею снятия блокады с ОРДЛО
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Итоги 5 июня: Зеленский в Брюсселе и Кучма в Минске
Итоги 5 июня: Зеленский в Брюсселе и Кучма в Минске
Представлен новый план по освобождению бура InSight
Представлен новый план по освобождению бура InSight
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь