День журналиста Украины 2019: оригинальные поздравления в стихах и открытках

6 июня 1992 года в Брюсселе Союз журналистов Украины был принят в состав Международной федерации журналистов, крупнейшей из существующих в мире.

Спустя 2 года, в 1994 г., первый президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о праздновании нового профессионального праздника - "Дня журналиста" в Украине.

Журналистов не зря называют "четвертой властью". Именно от них зависит, как то или иное событие будет воспринято общественностью, они выбирают из всего происходящего самое интересное и важное. С самого начала независимости Украины журналисты были тем звеном, которое превратило желающих "быть наверху" в правителей. Журналисты, как люди, обладающие информацией, являются силой. Поэтому очень важно, чтобы в независимой, свободной Украине средства массовой информации не зависели от политиков и не контролировались ими.

Поздравления

Желаю тебе в этот День журналиста

Статьи писать грамотно, четко и быстро!

Пускай будет много солнечный дней

И только хороших и добрых вестей!

Желаю тебе сотни ярких сенсаций

И лишь достоверных всегда информаций!

Карьера твоя пусть растет только вверх

И ждет ежедневно огромный успех!

* * *

Мастер слова, праздник твой,

Равных в этом деле нет,

Ты невидимый герой,

Можешь дать любой совет.

И сегодня я желаю,

Новых, творческих побед,

А еще тебе сенсаций,

Чтоб они затмили всех.

На последок, пожелаю,

Чтоб сбылась твоя мечта,

С днем журналиста Украины,

Не теряй ты музу никогда!

Сегодня праздник журналиста,

Тебя поздравить мы спешим,

Пусть небо будет только чистым,

А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,

Работа спорится в руках,

А если рисковать придется,

Пускай не посещает страх.

Наш друг, ты занят важным делом,

Ведь информация нужна,

И мы тебя сим неумелым

Стихом благодарим сполна!

* * *

С днем журналиста Украины,

Вас поздравляем от души -

Желаем неба цвета сини,

Да, чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,

Ведь журналиста путь не прост -

Он информацию разыщет,

Поднимет свой карьерный рост.

И каждый раз собой рискуя,

Нам что то новое найдет,

Пусть будет сильной Украина,

Пусть жизнь хорошая придет.

День журналиста в Украине -

Особый праздник в этот год,

А репортаж - взрывная мина,

И ждет, и слушает народ!

Вы не сдались, вы оправдали

Надежду нашу правду знать,

Вы ран на теле не считали,

Героям праведным под стать!

Пусть будет мир, свобода будет,

А труд ваш истину несет.

И вас народ не позабудет,

Любовь и славу поднесёт!

* * *

Журналисты Украины,

С праздником вас всех, ребята.

Пусть профессия на лавры

Будет дерзкая богатой.

Вам признания желаю,

Вдохновения в работе,

Креативных вам идей,

Новых, ярких поворотов.

С днем журналиста Украины

Готовы все поздравить вас.

Чтоб цели были все едины,

Их добиваться каждый раз.

Вы у порога страны судеб,

Оценят это пусть все люди.

А ваша жизнь чудесной, светлой

И радостной всегда пусть будет.

* * *

Всех журналистов поздравляю,

Успехов вам в делах больших,

Красивых, ярких репортажей,

Заметок метких, целевых.

Пускай энергию вам дарит

Такой активный, сложный труд,

Пускай статьи к успеху, братцы,

Вас непременно приведут.

Желаю яркого признания,

Удач, успехов и побед,

Пусть журналистика вам дарит

Азарт еще десятки лет.

Журналисты, поздравляю

С вашим праздником сердечно,

Вам профессию любить

Я желаю бесконечно.

Интересных вам заметок,

Интервью и репортажей,

Освещать желаю факты

Лишь правдиво и отважно.

Пусть приносит пользу ваше

Очень нужное призвание,

Пусть в профессии придет

К вам огромное признание.