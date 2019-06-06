Поздравления с днем рождения в прозе на 6 июня

Вы родились 6 июня, знак зодиака Близнецы. У вас сильно развито чувство собствен­ной индивидуальности.

Вы обаятельны и гостеприим­ны, приветливы, дружелюбны и оптимистичны. Вам необхо­димо общение; вы полны вдох­новения и новых идей. Вы обладаете неиз­менным врожденным тактом и потому спо­собны выразительно передавать информа­цию.

ы стараетесь производить хорошее впечатление, но вам также необходимы искренность, прямота и честность в отношениях с людьми.

Обладая личной притягательностью и хо­рошими дипломатическими способностями, вы интересуетесь человеческими взаимоотно­шениями.

Идеализм и желание переступить грани­цы земного могут даровать вам обострен­ное восприятие цвета, формы и звука, а также врожденное понимание чаяний и надежд всего поколения.

Вы можете ис­пользовать свои таланты для создания про­изведений искусства или литературы, для мистических или духовных устремлений или для работы на благо людей. Однако если эта энергия не будет развита, она уй­дет в эскапизм, несбыточные мечтания или желание славы.

Детство людей, родившихся 6 июня, обычно бывает счастливым. После 15 лет вы становитесь впечатлительнее и задумы­ваетесь о будущем. Большое значение в этот период имеют семья, дом и интимная жизнь.

После 45 лет у вас возрастает потребность в самовыражении и лидерстве. Вероятно, это заставит вас стать более настойчивым и уверенным в себе и может проявиться в укреплении вашей общественной роли. В возрасте 75 лет вы начнете развивать более аналитический подход к жизни, предаваясь размышлениям.

Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.

Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

Поздравляю с днем рождения! Желаю каждый день просыпаться с ощущением счастья и в самом лучшем настроении. Пусть здоровье и деньги по умолчанию только множатся, а мечты и желания исполняются как можно чаще, позволяя радоваться новым победам и всегда улыбаться.

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Хочу тебя поздравить с днем рождения, пожелать ярких эмоций и красок, побольше позитивных мгновений, сказочных воспоминаний, чтобы в твоем окружении были только те люди, которые тебя принимают и понимают. Чаще улыбайся жизни, и пускай она улыбается тебе в ответ.

Поздравляем с днем рожденья! От всей души желаем много-много счастья, бодрости, здоровья, любви, красоты рассветов и закатов, вечной молодости в душе и всех благ! Пусть рядом всегда будут верные друзья, в кошельке пусть множатся деньги, а в доме цветут уют, радость, тепло и достаток!

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С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный светлый день хочу пожелать чтоб в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, чтоб разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда присутствовало здоровье, а на лице улыбка. Пусть каждый день будет в радость, вместе с приятными и любимыми сердцу людьми.