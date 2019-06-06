Поздравления с днем рождения в прозе на 6 июня

Вы обаятельны и гостеприимны, приветливы, дружелюбны и оптимистичны. Вам необходимо общение; вы полны вдохновения и новых идей. Вы обладаете неизменным врожденным тактом и потому способны выразительно передавать информацию.
ы стараетесь производить хорошее впечатление, но вам также необходимы искренность, прямота и честность в отношениях с людьми.
Обладая личной притягательностью и хорошими дипломатическими способностями, вы интересуетесь человеческими взаимоотношениями.
Идеализм и желание переступить границы земного могут даровать вам обостренное восприятие цвета, формы и звука, а также врожденное понимание чаяний и надежд всего поколения.
Вы можете использовать свои таланты для создания произведений искусства или литературы, для мистических или духовных устремлений или для работы на благо людей. Однако если эта энергия не будет развита, она уйдет в эскапизм, несбыточные мечтания или желание славы.
Детство людей, родившихся 6 июня, обычно бывает счастливым. После 15 лет вы становитесь впечатлительнее и задумываетесь о будущем. Большое значение в этот период имеют семья, дом и интимная жизнь.
После 45 лет у вас возрастает потребность в самовыражении и лидерстве. Вероятно, это заставит вас стать более настойчивым и уверенным в себе и может проявиться в укреплении вашей общественной роли. В возрасте 75 лет вы начнете развивать более аналитический подход к жизни, предаваясь размышлениям.
Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.
Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!
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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!
Поздравляю с днем рождения! Желаю каждый день просыпаться с ощущением счастья и в самом лучшем настроении. Пусть здоровье и деньги по умолчанию только множатся, а мечты и желания исполняются как можно чаще, позволяя радоваться новым победам и всегда улыбаться.
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Хочу тебя поздравить с днем рождения, пожелать ярких эмоций и красок, побольше позитивных мгновений, сказочных воспоминаний, чтобы в твоем окружении были только те люди, которые тебя принимают и понимают. Чаще улыбайся жизни, и пускай она улыбается тебе в ответ.
Поздравляем с днем рожденья! От всей души желаем много-много счастья, бодрости, здоровья, любви, красоты рассветов и закатов, вечной молодости в душе и всех благ! Пусть рядом всегда будут верные друзья, в кошельке пусть множатся деньги, а в доме цветут уют, радость, тепло и достаток!
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С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!
Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный светлый день хочу пожелать чтоб в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, чтоб разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда присутствовало здоровье, а на лице улыбка. Пусть каждый день будет в радость, вместе с приятными и любимыми сердцу людьми.